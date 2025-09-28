Když slyšíš, nemůžeš jinak...
Evangelium: Matouš 5, 2.10-12
Milé sestry, milí bratři,
V dnešním evangeliu slyšíme výzvu, abychom otevřeli uši Ježíšovým slovům. Co to vlastně pro nás znamená? Když nasloucháme Ježíšovým slovům, nějak na nás působí. Na každého jinak. Každý si tam najde něco jiného. I zamyšlení, které zde přednáším je můj úhel pohledu na text. Ale spojuje nás jedna věc – Ježíšovo přikázání lásky. A v dnešním Matoušovi slyšíme výzvu, možná varování, co nás čeká, pokud jej přijmeme do svého života. Zaznívají zde slova – blaze vám – už to není „nějaké“ hromadné oslovení, ale tím dává evangelista Matouš na vědomí, že Ježíš se zajímá o každého jednotlivého člověka. Ježíš se dívá každému z nás do tváře. I když to necítíme, tak ve svém nitru, nejhlubším místě svého srdce, jej cítíme. Jakmile zaslechneme jeho slova, nastává změna. Metamorfoza, na jejímž konci je odměna v podobě věčného království v nebi. Také slyšíme, že nás budou tupit a hanět. Ono, když se člověk chová jinak, než společnost očekává, může jim to přijít divné. Zrovna tak nám může přijít divné proč se lidé chovají, jak se chovají, když znají slova z Bible.
Celá naše společnost je postavena na křesťanských základech. A jedním z reprezentantů takového postoje je i sv. Václav, jednoho z patronů České země. On byl vychováván ke křesťanské víře, svojí babičkou sv. Ludmilou. Pocházel z významného rodu, kde bylo poměrně běžné dojít k cíli cestou síly. Zlikvidovat své nepřátelé nebo minimálně ty, kteří stojí v cestě. I za cenu zbabělé vraždy.
Sv. Václav je nám příkladem, že být na vrcholu, kdy vládne lidem. Má nad nimi moc, je možné i jiným způsobem. Věřím, že musel dělat i nepopulární a těžká rozhodnutí, které mu nepřinesla moc popularity, ale nikdy neodbočil ze své cesty, která se před ním rozvinula díky slovům Ježíše.
Na první pohled se může zdát, že kdy se nám něco špatného stane, tak je konec. Považujeme to za naprostý zmar, ale cesta sv. Václava ukazuje, jako u mnohých jiných, že to tak není. Jeho smrtí došlo k proměně českého národa. Zůstal naším svědkem víry. Stal se patronem naší země, přímluvcem v nebesích. Jeho jméno, pochází ze staroslovanského základu a dalo by se přeložit jako „větší sláva“ nebo „oslavený Bohem“. Tedy už jeho jméno jakoby předurčovalo jeho životní cestu. Pro něj nebyli zajímavé pozemské statky, ale větší sláva pro Boha.
A když se zastavíme u paradoxů, které tento text přináší. Můžeme se na to podívat i na následující slovní spojení, které tam zaznívají: pronásledování x radost, kříž x naděje, slabost x moc.
Tímto se nám krásně propojuje text evangelia a připomínka jeho mučednické smrti. Byl pronásledován a nakonec dostal odměnu v nebesích. Svým následovníkům přinesl radost a sílu, aby vydrželi své pozemské strasti, protože odměna je jistá. Přijal svůj kříž – byl vládcem v rozkolísané době a hledal naději ve slovech, která zaznívají v evangeliích. Možná si jeho nepřátele vyložili jeho postoj, jeho chování jako slabost, ale on tím prokázal sílu. Sílu, ze které můžeme čerpat i my dnes.
Byl odmítnut svými nejbližšími, ale jeho odkaz je připomínám a přetrvává do dnešních dnů. On dostal svoji odměnu v nebesích, ale plody sklízíme my, do dnešních dnů.
Nemusíme chodit tak daleko do minulosti, ale stačí se rozhlédnout kolem sebe. Zjistíme kolik je zde svědků víry, kteří svým postojem nám ukazují, že moc není vše. Ale to vše můžeme vidět i v občanských postojích morálně pevných lidí. Možná se nehlásí k žádné církvi, ale svým chováním zahanbí mnohé z nás. Namátkou bych mohl zmínit Martu Kubišovou, která nedávno oslavila 55 let od doby kdy jí zakázali zpívat. Ona měla a má schopnost lidi burcovat k změně postoje. Možná nedokážeme definovat co konkrétně, ale když se zaposloucháme do jejích písniček, tak nás to přenese do jiné sféry myšlení. Najednou pochopíme, z čeho vychází její pevné morální ukotvení. A stejně jako sv. Václav, i ona se nenechala zlákat mocí. Raději, odešla do ústraní, obětovala svoji kariéru, ale zůstala morálně konzistentní. A to více bychom si jí měli vážit.
Bože, děkujeme Ti za relativně klidné chvíle, které prožíváme v naší zemi. I když se nám občas zdá, že nastává snad konec světa. Ale když se mraky rozeženou a opět začne svítit sluníčko, zjistíme, že síla, kterou jsi nám dal do vínku, je nevyčerpatelná. Amen
