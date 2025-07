Každý z nás má v sobě Martu i Marii

Marta, Marie, služba, cesta, Ježíš, následování, rozhodnutí, nechat být, životní cesta, feminismus,

NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU (16. V MEZIDOBÍ)

Evangelium: Lukáš 10, 38-42

Milé sestry, milí bratři,

dnešní příběh je o službě, ale také o naslouchání. O bourání hranic tehdejšího světa. A nebojím se říct, že lehce feministické.

Ježíš přichází na návštěvu k Martě a Marii. Marta, jako pohostinná hostitelka, se stará o Ježíše. Marie si mezitím sedá k jeho nohám a naslouchá. Místo u nohou mistra bylo do té doby vyhrazeno pouze pro muže. Protože to byla pozice, kdy člověk naslouchal a učil se. Kladl otázky, byl blízko učitele. Nyní k Jeho nohám sedá žena a učí se.

Martě se to ovšem nelíbí a chce, aby jí Marie pomohla. Ježíš jí říká, že Marie si vybrala dobrý úděl a ona, že je hodně rozptýlená.

Tato situace nám ukazuje, že služba musí být vyvážená. Není zapotřebí se honit za perfektním úklidem, perfektním pohoštěním a uteče nám hlavní důvod proč se scházíme. Chceme být spolu, jako rodina, jako přátelé. Slyšel jsem takový hezký vtip – Na Vánoce by se nemělo tak uklízet. A víte proč? Protože Ježíšek se narodil ve chlévě, tak aby se cítil jako doma i u nás. To prosím berme s nadsázkou, ale krásně to ilustruje situaci u Marty a Marie. Služba i naslouchání musí být v rovnováze. Ani jedna strana nesmí zneužívat druhou.

Zároveň to není o tom, že služba je „jenom“ pasivní naslouchání a tvářit se, že je vše v pořádku. Líbí se mi hlavní pravidlo benediktýnských mnichů, které dodržují už od dob svého zakladatele – Ora et labora – Modli se a pracuj. Už tenkrát si sv. Benedikt uvědomoval, že musí být rozlišen čas na studium – práci – odpočinek. A to si přiznejme leckdy neumíme.

Výrok – Jen jednoho je třeba – neznamená, že bychom při přijetí zasvěceného života měli jednodušší život. Spíše v tom vidím výzvu, abychom si zvolili jeden cíl, jednu cestu, které se budeme věnovat na 100%. Někdo si zvolí rodinný život, někdo si zvolí zasvěcený život. Ani jedna cesta není méněcennější než ta druhá. Každý si ve své cestě může najít smysl.

Jak jsem už zmínil mnohdy si neumíme stanovit priority a snažíme se vše zvládnout. Prostě přijde myšlenka, že jsme neudělali to a to, my běžíme a uděláme to. Přičemž zapomeneme co jsme dělali před tím. Jedna věc je pro nás všechny však společná – Bůh uprostřed nás. Ať kolem nás zuří sebevětší hurikán, On je kotvou, na kterou se můžeme spolehnout. Ovšem mu to musíme dovolit. Mnohdy si myslíme, co všechno Bohu neobětujeme, co mu přinášíme jako dar. Nicméně, dostáváme toho mnohem více. Máme bezpečný přístav ve kterém můžeme spočinout. A cesta do něj je velice jednoduchá – obrátit se do svého nitra. Přijmout skutečnost, že nám někdo může pomoci, nebát se říct si o pomoc. Bůh se postará!

Když se vrátíme k jedné z myšlenek z evangelia – hlas ženy. Bez nich by náš život nebyl nic. Bohužel církevní svět je spíše postaven na mužských hlasech a ženský hlas často nebývá brán vážně. Každému, který má co sdělit, by nemělo být bráněno, aby přednesl své názory. Spiritualita ženy není méněcenná – naopak může být obohacující, protože přináší jedinečný pohled na věc. Ježíš nám tímto příběhem dává najevo, že nerozlišuje zda přijme za učedníka ženu nebo muže. Obojí pohlaví si je rovno! Jejich místo není apriori v kuchyni, kde se starají o domácnost, ale jsou rovnocenní partneři, kteří mají co říct ke všemu co se děje.

Věřím, že každý z nás si může najít v sobě něco z Marty i z Marie. Možná buďme více Martami, které slouží a dělají to co považují za správné. Nebo buďme více Mariemi, které jdou proti proudu, chtějí naslouchat. Najděme v sobě tu rovnováhu, kdy si vezmeme od každé to nejlepší, které se spojí ve víře v Ježíše.

Pane, vlej nám do duše moudrost, abychom dokázali najít svoji cestu. Abychom si dokázali říct o pomoc, ve chvílích kdy to potřebujeme. Ale zároveň, abychom dokázali pomoc nabídnout, když vidíme, že ji někdo potřebuje. Pane, pomáhej nám naslouchat jako Marie a sloužit srdcem jako Marta. Uč nás rovnováze, ve které se práce, modlitba i odpočinek stávají cestou k Tobě. Amen