Ježíš pomáhá
Evangelium: Lukáš 13, 10-17
Milé sestry, milí bratři,
v dnešním příběhu stojí na jedné straně žena, která potřebuje pomoc, ale nežádá o ni. Na druhé straně stojí zákoníci, kteří tvrdí, že zákony a nařízení, které se musí dodržovat jsou nadevšechno na světě. A spravedlnost – Ježíš – je uprostřed toho.
Ježíš učí v synagoze a najednou uvidí v davu ženu, která potřebuje pomoci. Ona sama o tu pomoc nepožádala, jenom tam byla v tichosti přítomna a poslouchala Boží slovo. On ji vyzve, aby se napřímila a mohla oslavovat Hospodina.
Podobně se asi můžeme cítit, když shodíme ze svých ramen něco, co nás trápí. Jakmile se ta nepříjemná situace vyřeší nebo je prostě nad námi, najednou napřímíme záda a můžeme svobodně dýchat. Ve chvíli, kdy procházíme nějakým trápením, je náš obzor neuvěřitelně zúžen do jednoho směru. Nemůžeme se rozhlédnout a podívat se, zda neexistuje nějaká jiná cesta. Ježíš z nás však sňal břemeno hříchu, strach ze smrti a můžeme volně dýchat. Daroval nám tímto svobodu, kterou leckdy nevyužíváme, k čemu bychom měli.
Nevíme, zda to, čím ta žena trpěla bylo tělesného nebo psychického původu. Je možné, že zažila nějakou špatnou věc, možná jí nikdo nepomohl a ona se propadala stále do toho temného bahna problémů, které ji stahovalo stále níž a níž. Už nedokázala upřít zrak do světla, aby našla východisko. Ale nejdůležitější moment v této části příběhu je to, že Ježíš sám nabídl pomoc. Ona sama o ni nežádala. Učí nás to, že i my bychom se měli rozhlížet kolem sebe. Myslím si, že velice často potkáváme nenápadné „mučedníky“, kteří nesou svůj kříž tiše na ramenou. Možná už propadli takové beznaději, že nevědí, že mohou požádat o pomoc. Možná byli odmítnuti, možná si myslí, že si pomoc nezaslouží. Nejsme tu od toho, abychom soudili, proč se do takového stavu dostali. A určitě nesmíme dopustit, aby ty starosti hodili na nás a nás to pohltilo. Můžeme nabídnout pomocnou ruku, ale to rozhodnutí, zda to využijí je jenom a jenom na nich. A když to odmítnou? Neberme si to osobně. Třeba se bojí, že tou nabídkou si je chceme přivázat k sobě. Buďme tu stále pro ně. Stačí tu prostě být. Je možné, že jedou to „docvakne“ a oni pomoc přijdou. Vše se děje v pravou chvíli. Stejně jako my jsme zde, v tomto krásném prostředí.
Po uskutečnění zázraku, kdy Ježíš ženě pomůže se ozvou zákoníci a protestují. Protože přeci koná zázrak v posvátný den, kdy se to nemá! To přeci nedává smysl. Není to o výsměchu Božím předpisům. Ale pokud konám dobro, někomu pomohu i v posvátný čas, tak jak to může být proti Božím nařízením? Něco jiného je, když v posvátný čas konám takříkajíc neplechu. Tedy nějakou věc, ze které mám jenom a jenom prospěch já, event. z ní může mít problém někdo jiný. Co by mohli říkat lidé, kteří jsou zaměstnáni přes víkendy a svátky? Např. lékaři – copak odloží operaci a řeknou, že teď oni toto prostě nebudou dělat? Nebo lidé, kteří se starají o hospodářská zvířata. Jak by asi krávě vysvětlili, že ji dnes nemohou dojit nebo, že jim nemohou vykydat místo kde leží. Smyslem Božího zákona není otročit, ale osvobozovat. Ukázat, že když nastoupí zdravý selský rozum, který vychází z těchto nařízení, tak nemůže člověk konat špatně. Náboženský čas má být oslavou života, nikoli být svázán.
Následně udělí Ježíš ženě titul – dcero Abrahámova. Tím jí vrátí čest a místo ve společnosti. Už není vyděděnec, ale jedná se o návrat do společnosti. V jejich době bylo nesmírně důležité, z jakého rodu pocházíte. A On ji přidělil jméno jednoho z nejváženějších rodů – Abraháma. Praotce a zakladatele národa. On je ten, co stojí mezi našimi zákony – našimi břemeny a dává nám svobodu.
Neochota pomoci a výmluva na to, že mi víra něco zakazuje mi spíše zní jako lenost. Nechci se tím zabývat. Teď to nechci řešit, tak se schovám za roušku víry. Ale pokud by ten dotyčný byl v podobné situaci a potřeboval by pomoc, také by se jí dožadoval.
Dívejme se pozorně kolem sebe, abychom viděli i ty co se snaží být neviditelní. Ty, kteří si na sebe nakládají možná více než mohou snést. Na Ty, kteří mají slabý hlas, mají pocit, že jim nikdo nebude věřit. Nesuďme, ale buďme zde pro ně. Věřím, že ve správný čas, se jim dostane té správné pomoci. Pojďme se na svět dívat Ježíšovýma očima a uvidíme, že svět je krásné místo pro život. Amen
Břetislav Tomáš Karal
