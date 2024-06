Hořčičné semínko

maličká věc, drobnost, rozhled, nekoukáme se kolem sebe, jiskra, začátek, nový život, Bůh, křesťanství, Ježíš, Duch svatý

NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU (11. V MEZIDOBÍ)

Milé sestry, milý bratři,

V dnešním evangeliu je asi jedno z nejhezčích podobenství – tedy o porovnání Božího království a něčeho tak malého, jako je hořčičné zrnko.

Podobenství začíná vyprávěním o vhození semínka do země, kde se chvíli nic neděje a potom „samo“ od sebe začne růst. Postupně se mění ve stéblo, následuje klas, až uzraje v zrno. Když se vše zdárně dokončí, pošle hospodář na pole žence, kteří obilí sklidí. Část jde na výrobu chleba a část se uchová, aby se další rok mohl koloběh opakovat.

Při poznávání Boha je to podobné – nejdříve slyšíme slovo. Slyšíme vyprávění příběhů z Bible, slyšíme o lidech, kterým se změnil život. Díky Božímu slovu dokázali neuvěřitelné věci. Nejdříve se zdá, že se nic neděje – čteme tyto příběhy, chodíme do sboru – posloucháme výklady Písma. Ale to slovo/semeno/zrno do nás už bylo zaseto. Nejdříve musí uzrát čas, aby se nám život změnil, aby mohl vyrůst klas, uzrát zrno a my mohli to, co jsme slyšeli, předat dál.

Když jsem šel studovat teologii, tak jedním z důvodů bylo, že nemám rád, když mi někdo něco říká a já o tom nic moc nevím. Uvědomuji si, že kdybych „jenom“ poslouchal a nekladl otázky, tak by to bylo jednodušší. Ale vždy jsem chtěl poznat – jak se říká – jádro pudla. I v práci, když jsem pracoval v bance, jsem měl rád, že jsem narazil na nějaký problém, protože díky tomu jsem se spoustu věcí naučil. Ano, mohlo to skončit tak, že jsem musel uznat, že už se dál nehnu a že „to“ prostě řešení nemá. A u studia teologie to bylo podobné – myslel jsem si, že se něco dozvím a bude mi to jasné. Jak jsem se mýlil! Za každou odpovědí byla další otázka a další.

V dětství jsem chodil do kostela a upřímně, byla to pro mě nuda. Moc jsem tomu nerozuměl, ale teď vím, že co jsem slyšel, ve mně zůstalo a čekalo na vhodný okamžik. Stejně jako v tom podobenství – semeno spadne do země, zdánlivě se nic neděje a ve vhodný okamžik vyroste. Jsem svým rodičům vděčný, že mě na tuto cestu přivedli!

Ježíš přirovnává Boží království k hořčičnému semínku a jak vyroste. Je fascinující, jak z něčeho tak malého dokáže vyrůst něco tak úžasného – Boží království! Už jsem několikrát zmínil, že Ježíš ve své době působil jako zjevení, v podstatě způsobil revoluci. Díky jeho slovům, kdy lidem vyprávěl příběhy a přirovnával je k obyčejným věcem, které všichni ze svého každodenního života znali, vyrostlo něco krásného, a to křesťanství. Do té doby museli lidé spíše poslouchat a neklást otázky. Jejich osud byl ohraničen rozhodnutím jejich pána a na svůj další vývoj měli pramalý vliv. Ale Ježíš dal lidem naději. Svým učedníkům ještě tato podobenství vykládal dále, vysvětloval souvislosti.

Je dobré slyšet začátek/drobnost, kterou vše začíná, ale je také dobré ověřit si souvislosti. Aby ten základ, který jsme přijali, dostal správnou výživu. Aby z toho mohlo vyrůst něco jedinečného a úžasného. Podobně jako když někoho ve svém životě potkáme. Také se nic neděje, zdánlivě. Nejdříve se seznamujete a nakonec (až přijde vhodný okamžik) přeskočí jiskra a úžasné partnerství/kamarádství je na světě. Někdy se to přetaví v manželství a následně v nový život. Někdy je to pevné přátelství, které vydrží všechny zkoušky světa. Někdy je to kamarádství, které je důležité pro tu konkrétní etapu života a dokáže nám pomoci ve správný okamžik.

Vše má jedno společné – na počátku bylo něco malinkého. Možná to bylo hořčičné semínko, možná to bylo slovo, letmý úsměv, ale padlo to na úrodnou půdu. Díky tomu, že jsme se o ten konkrétní okamžik starali, tak ta jedinečná chvíle se protavila v něco nádherného.

Kéž se všichni dokážeme radovat z maličkostí a máme otevřenou mysl, abychom dokázali vnímat krásu Božího stvoření. Abychom neuzavírali nitro a srdce před drobnostmi, slovy, která slyšíme kolem sebe. A abychom dokázali i o sebe pečovat, starat se o sebe, abychom mohli v pravý okamžik správně vyrůst. K tomu nám dopomáhej Pán Bůh skrze Ježíše v moci Ducha Svatého!