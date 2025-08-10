Důvěra v Boha
Evangelium: Lukáš 12, 32-40 (41-48)
Milé sestry, milí bratři,
citát z dnešního evangelia máme napsaný přímo zde v kostele: „Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.“ Je to krásná připomínka, že víra ve vzkříšeného Ježíše není o strachu a obavách. Bůh zde nevystupuje jako trestající soudce, ale jako milující Otec, který se rozhodl darovat nám příslib věčného života na nebesích – a to po všechny věky, které přijdou. „Malé stádce“ znamená, že i když nás je málo, nemáme se bát. V jednotě je síla a pokud budeme držet při sobě, nic se nám nestane. Nezáleží na počtu, ale na srdci – na tom, jaký kdo je uvnitř. Bůh nám dává milost ne podle velikosti našeho společenství, ale z laskavosti svého srdce. A jestliže máme laskavost i my v srdci, dojdou tato slova k naplnění.
Další slova evangelia doplňují text z minulé neděle, kde hlavní myšlenka byla o boháči, který myslel jen na to, jak se zabezpečit, když postaví větší sýpky, ale do svých plánů nezahrnul duchovní život, nezahrnul Boha. „Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce“ – opět připomínka, že fyzické bohatství neznamená totéž co bohatství duchovní. Není zapotřebí hromadit majetek jen kvůli bohatství a obdivu, zvlášť když do toho nezahrneme i starost o duchovní růst. Bez Boha je každé lidské konání marné – podobný nápis byl k vidění v domech našich předků. Už oni věděli, že bez víry se člověku nebude dařit. A pokud přijdou těžkosti, každý pohled na takovou připomínku může přinést klid do duše. Když své trápení a soužení vložím do Božích rukou, nemůže se mi vést špatně.
V dnešním příběhu hodně slyšíme o připravenosti. Jak se říká – nevíme dne ani hodiny. Není to o strachu ze smrti či z neznámého, vždyť pokud budeme žít tak, jak se má, čeho bychom se měli bát? A když přece jen máme obavy z toho velkého neznáma – proč nezačít drobnými krůčky?
Podařilo se mi k tomu vytvořit malé osobní zamyšlení: „Dnes jsem šel. Bez myšlenek, bez slov, bez sil. Jen jsem šel. A někde hluboko ve mně šla se mnou i naděje, i když mlčela.“ Nedávno jsem také narazil na zajímavou myšlenku: „Ty se směješ, že jsem blázen? Však věz, že blázni postavili Noemovu archu a inženýři Titanik.“ Oba tyto obrazy krásně zapadají do dnešního textu. Pokud vložíme veškeré své konání do Božích rukou, nemůže se nám nic stát. Není možné, aby se potopila naše víra – naopak může dojít k jejímu naplnění. To naplnění se může projevit v požehnání, v rozmnožení hřiven, které nám Bůh dal, a v přinášení radosti lidem kolem nás.
Nemusíme hned zahalovat svá slova do hávu biblických citátů, ale můžeme být laskaví a milosrdní. Není třeba lidem „vnucovat“ svou víru, ale můžeme ukazovat, jak žijeme svůj život v radosti. I když se někdy nedaří a máme pochybnosti, uneseme to, protože víme, na koho se můžeme obrátit, a co to pro nás znamená. Nebudeme se topit v lítosti ani vinit ze své situace všechny kolem sebe. Přiznání chyby a svých omylů nám může přinést pokoj a klid.
V textu se také objevuje krásný adventní obraz světla a čekání na Pána. Toto čekání má být radostné, ne plné strachu z hodiny soudu – pokud máme svědomí čisté. Je zapotřebí žít tady a teď. My jsme služebníci Pána a on je náš správce. Dává nám jen to, co nás může posunout vpřed, a jen tolik, kolik zvládneme unést. Čím více darů máme, tím větší je naše odpovědnost využít je k Božímu prospěchu. To platí i v rovině společenského postavení – je to malé popíchnutí pro všechny, kteří mají moc nad lidmi ve svých rukou. Není to jen o politice, ale o každém vedoucím postavení. Moc je třeba využívat ku prospěchu společenství, ne pro vlastní zisk.
Nezapomeňme, že život na této zemi máme jen propůjčený, že jsme tu na krátký čas. Žijme tak, abychom, až přijde náš čas, mohli říct: „Stálo to za to. Šel bych do toho znovu. Děkuji Ti, Bože, za možnost být tady a teď.“ Amen.
Břetislav Tomáš Karal
