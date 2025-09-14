Boží trpělivost
Evangelium: Lukáš 15, 1-10
Milé sestry, milí bratři,
dnes máme před sebou text, který je moc krásný a dojemný. Text o tom, že i nepatrné věci mají smysl. Na první pohled zdánlivě malá věc, možná z pohledu velkého světa bezvýznamná, ale dokáže pohnout dějinami.
Píši to také v období, kdy mám za sebou poslední státnici při studiu na HTF. Možná z hlediska světa naprosto nepodstatná věc. Kdybych neudělal státnici, svět se nezastaví, bude se otáčet dál. Ale pro mne a mé blízké, kteří na mne myslí, to znamená mnoho. Je to další kamínek do skládačky pro moje budoucí směřování. Jako to příslovečné hořčičné zrnko, které nikdo nebere vážně, ale vzejde z něj Boží království. Nemám ambice měnit nebo něco bourat, ale chci i nadále sloužit. Předávat svůj pohled na svět a třeba tím někomu pomohu. Ukážu, že stačí jít po maličkých krůčcích, překonávat překážky jednu za druhou a svět bude nadosah.
Jako žena v příběhu – když ztratí minci, rozsvítí celý dům a převrátí jej vzhůru nohama. Když něčemu nerozumím, něco nechápu, něco hledám nekonám také tak? Nebo se spokojím s konstatováním, že to nejde, sednu si do kouta a budu naříkat? Jak se tváříme na člověka, který se vrací? Sdílíme Boží radost, nebo reptáme jako farizeové?
Bible je plná příběhů o Boží trpělivosti s lidmi. O tom, jak neustále provokujeme a děláme si co chceme. Pokud nám je dobře, jsme nevděční a považujeme to za samozřejmé. A jakmile se nám nedaří, začneme naříkat, proč nás Bůh opustil. Ale přitom jsme opustili my jeho! Opustili jsme jeho otcovský dohled a jednáme jako banda rozjívených dětí! Ale Bůh má s námi trpělivost a neustále nám dokazuje svoji laskavost. Nikdo není více, nikdo není méně důležitý a odstavený na druhou kolej. Chceme být mezi těmi, kdo reptají, nebo mezi těmi, kdo se radují spolu s Bohem?
Evangelium nám říká: jsou dva způsoby, jak se dívat na druhého – reptat, anebo se radovat s Bohem.
Dobré společenství se pozná podle toho, že dokáže držet při sobě – ať už v časech dobrých, nebo v časech zlých. V poslední době jsme viděli, že když o něco jde, dokážeme se semknout. A kdybychom tuto sílu uměli využít i v běžném čase, dokázali bychom velké věci. Přijde mi, že ve chvíli, kdy se máme dobře, zapomeneme na tu obrovskou sílu, která v nás dřímá. A přitom bychom mohli čerpat z té obrovské podpory, která v nás je, a byli bychom nezastavitelní. Dokázali bychom neuvěřitelné věci. Mohli bychom čerpat a předávat si sílu navzájem. Sdílet své pocity, ať už libé nebo méně libé. Protože i v tomto dnešním příběhu je výzva, abychom se radovali, když se něco takového podaří. Když dokážeme najít tu malou ztracenou věc, která na první pohled se zdá jako bezvýznamná, ale dokáže rozzářit tisíce srdcí. Vždy je lepší se sejít v době radosti než v době zármutku. Čerpat z radosti je daleko snazší a jednodušší.
Farizeové na začátku příběhu reptají a říkají, že Ježíš přijímá hříšníky. Není lepší se radovat z toho, že někdo uzná svoji chybu a žádá o napravení, než jej neustále peskovat a reptat, protože jeho chování není zrovna podle našich představ? Kdo jsme my, abychom soudili, proč ten člověk udělal, co udělal? Co je v Božích očích více – my, kteří se prezentujeme jako spravedliví, protože žijeme ve svém blahobytu? Nebo někdo kdo žije ve stínu, ale ozáří jej Boží světlo a on přijde na správnou cestu, která jej dovede do náruče milujícího Boha?
Pokání není jen lidská snaha se vrátit zpět. Ale je to i o přijetí a přiznání si situace, že nás Bůh opět přijal do svého srdce. Že nás nese na svým ramenou a v podstatě se nemusíme tak namáhat. Přijmout Boží milosrdenství je vlastně jednoduché. A z jednoduchého může vzejít něco neuvěřitelně silného a krásného, z čeho mají užitek i ostatní. Stačí jenom věřit, přijmout tu jednoduchou pravdu. Nechat se prostoupit Božím světlem lásky, které nás neustále vyhřívá ve svých paprscích.
Stačí udělat malý krok – Bůh už udělal ten velký. Ať dokážeme mít radost z každého, kdo se našel – protože i my jsme těmi, nad nimiž se v nebi slaví radost.
Amen
Břetislav Tomáš Karal
Těžká cesta
Bůh, Ježíš, cesta, rozhodnutí, pomoc, sliby co jdou splnit vs. co nejdou splnit, kompromis, vědomé rozhodnutí
Břetislav Tomáš Karal
Pokora - být viděn
Být pokorný, být viděn, služba, dobrota, Bůh, Ježíš, pomoc, přijetí, zasloužit si to, akceptace, být autentický
Břetislav Tomáš Karal
Ježíš pomáhá
Ježíš, posednutá žena, rozhlédnout se kolem sebe, nenápadná žena, pomoc, břemeno hříchu, odpuštění
Břetislav Tomáš Karal
Oheň jako proces
Bůh, Ježíš, naděje,oheň, změna, víra jako spalující, víra jako proměňující, přijetí evangelia, znamení
Břetislav Tomáš Karal
Důvěra v Boha
Bůh, důvěra, nevíte dne ani hodiny, malé stádce, připravenost, blázen, víra, správce, rozmnožení hřiven
