Bohatství, které k ničemu není

Bůh, Ježíš, soudce, bohatství, člověk, co myslí jenom na sebe, důvěra, hmotný majetek, rozmnožit hřivny

NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU (18. V MEZIDOBÍ)

Milé sestry, milí bratři,

dnešní příběh je zasazen do situace, kdy Ježíš vyučuje o pokrytectví farizeů, o důvěře v Boha i o posledních věcech člověka. Je to tedy vážné téma, které se týká každého z nás. Každý z nás se v tom může nalézt, každý z nás se v takové situaci ocitl a hledal svoji cestu. Jde o opravdu závažné životní situace.

Nyní ovšem přichází někdo z davu a řekne Ježíšovi, aby rozhodl v jeho prospěch v případě dědictví. Určitě to takovému člověku v tu chvíli připadalo jako životně důležité. Ale bylo to opravdu důležité? Nemyslel v tu chvíli jenom na sebe? Samozřejmě neznáme celý příběh, ale zkusme vycházet z toho co máme k dispozici. Ježíš se ovšem odmítne stát soudcem v tomto případě…

Zdá se, že ten, kdo žádá Ježíše o pomoc, baží spíš po majetku než po spravedlnosti. Vypráví to o spíše o chamtivosti než o snaze domoci se spravedlnosti. Řecky se takovému stavu říká pleonexia. Takový stav spíše ukazuje, že dotyčný má morální problém – touha po něčem hmotném bez ohledu na následky nebo cestu, jak toho dosáhnout. To může vést na scestí, na stezku kriminální činnosti apod. Je pochopitelné, že Ježíš do takové situace nechce být zatažen. Je to neukojitelná touha mít víc – bez ohledu na druhé.

Hned vzápětí Ježíš začne vyprávět příběh o sedlákovi, který se na první pohled chová rozumně – říká si, budu mít velkou úrodu – co s tím? Jasně, musím postavit větší stodoly na uchování bohatství. Zároveň mám zajištěnou i budoucnost. To je super, nemusím se příští rok tolik honit. V tu chvíli se ozve Bůh a nazve jej áfronem – tedy nemoudrým člověkem. Člověkem, který nemá rozum. V teologii, resp. v Novém zákoně se takové slovo používá pro člověka, který nebere ohled na Boha, který nepočítá s tím, že do svého života musí zahrnout i Boha. Jinak si může plánovat, co chce, malovat si krásnou budoucnost, ale bez víry je to na nic. Chová se, jako by si mohl majetkem koupit život – a přehlíží, že život je darem od Boha. Takto uvažovali možná i egyptští faraoni: čím větší hrobka, tím jistější věčnost. Pokud takový člověk je, tak nepočítá, že život je dar, o který se musíme starat.

Člověku, který si myslí, že postavením větší stodoly si zajistí budoucnost, Bůh sdělí, že vše, co konal je na nic, protože si ještě té noci skončí jeho pozemský život. A ve světle těchto událostí si můžeme říct – stálo mi to za to? Shromažďuji majetek, myslím na sebe, chci si koupit co chci, ale k čemu mi to je?

V žádném případě nechci snižovat hodnotu peněz, ale není to vše. Být bohatý před Bohem znamená žít bohatý život srdce – život naplněný vděčností, důvěrou a otevřeností. Radovat se z maličkostí, které život přináší. Protože pokud si každý den najdeme drobnost která nám udělá radost, za kterou poděkujeme, tak v konečném důsledku zjistíme jak žijeme bohatý a krásný život.

Moje oblíbené přirovnání – kapka ke kapce se nakonec promění v obrovský oceán, v obrovskou vodní plochu, která může přinášet dobro i ostatním. A co je hezčího než když díky mé radosti, mé vděčnosti se dostane radost i ostatním. Ne nadarmo se říká, že o cokoli budeme Boha žádat, dostane se nám x-násobně.

Když bych se vrátil ještě ke smrti toho boháče. Existuje jedna nevyhnutelná spravedlnost, která platí pro všechny: smrt. Jednou lidský život skončí, ať jsme bohatí ve formě majetku nebo ať jsme bohatí ve formě duchovních darů. Oboje by mělo být v rovnováze. Každý by si měl najít cestu, která mu přináší radost. Takový způsob rozmnožování hřiven, který mu Bůh nadělil. Někdo může mít dar pro vydělávání prostředků, které potom přináší dobro u těch, kdo takové hřivny nemají. Naopak jiný, může rozdávat dobro ve formě úsměvu, ve formě duchovního daru a nasměrovat k dobrotě toho, kdo takovou schopnost nemá.

V dnešním příběhu tedy vidím výzvu, abychom ve všem, co konáme, měli na mysli i Boha. Abychom nekonali apriori s cílem hromadit, ale abychom se i ptali – mám to zapotřebí? Nemám už dost? Co mi to přinese? S hromaděním majetku roste i odpovědnost. S odpovědností roste starost a stojí mi to za to?

Pane, dej, ať vidíme tu správnou cestu, která nás vždy povede k Tobě. Abychom dokázali rozmnožit své hřivny tak, aby to přineslo dobro do celého našeho života. Kéž díky tomu můžeme rozdávat radost a hlásat Boží slovo. Amen