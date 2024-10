Bohatství a velbloud

Bohatství, velbloud, ucho jehly, Boží království, rozdat majetek, je bohatství jenom v penězích, hřivna

NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU (28. V MEZIDOBÍ)

Evangelium: Marek 10, 17-31

Milé sestry, milí bratři,

dnešní příběh opět vyvolává více otázek než odpovědí a je opět poněkud kontroverzní, ale nakonec se ukáže, že to tak není.

Začíná otázkou - co udělat, aby člověk vešel do Božího království. Ježíš odpovídá, že “stačí” dodržovat Boží přikázání, Muž odpověděl, že to vše dodržoval, ale chce mít jistotu – co dál ještě? Co dodržovat? Ježíš odpovídá, aby rozdal, co má, svůj majetek chudým. Ale to se tomu muži nechce, protože byl velice bohatý.

Na první pohled se může zdát, že Ježíš chce, aby byli chudí, aby rozdali co mají. Ale neviděl bych to tak radikálně. Podobně, jako minulý týden, když Ježíš říkal, že není možné si vzít jiného muže či ženu, pokud se rozejdou. Že se tím dopustí cizoložství. Lidé nežijí ideální životy a příběhy z Bible nám uvádí cíl, ke kterému bychom se měli ubírat.

Pro každého z nás je bohatství něco jiného - někdo dostal dar jazyka, umí mluvit, oslovuje lidi. Pokud, někdo má takový dar, není jeho povinnost se rozdat lidem tímto způsobem? Nemyslím si, že bych se tím zbavoval něčeho ze svého bohatství, ale vlastně tím získá daleko více. Jak mohu získat více, když budu rozdávat, když se něčeho vzdám? Díky rozdávání toho, co nám Bůh dal, naplňujeme jeho vůli a získáváme jeho požehnání. Pokud mám pohybové nadání, tak je moje povinnost rozdávat tímto způsobem radost. Ano, někdo má bohatství ve smyslu množství peněz. Díky jeho pomoci je možné měnit svět, ale vždy bude muset být někdo kdo tu vizi naplní a rozvine. Nestačí jenom darovat prostředky pro nemocné, malé děti apod. ale pak musí někdo nastoupit, aby tento dar protavil v dobro, aby jej rozvinul. Lidé, kteří nastoupí, dají zase své bohatství - své srdce, své přesvědčení, že konají dobro mezi těmi nejpotřebnějšími.

Pokud se tedy budeme dívat na nutnost rozdávat své bohatství v duchu křesťanské lásky, v stínu tohoto příběhu, tak mi to už nepřijde tak kontroverzní. Ale spíše znepokojující, protože to nese v sobě apel – dejte se sebe to nejlepší co máte. Nebuďme sobci a rozdávejme to co umíme, to co je naše hřivna. V tu chvíli ovšem nastupuje jiná myšlenka - jak poznám své hřivny? Jak poznám své bohatství?

Odpověď máme v příběhu - u Boha je možné vše, takže nestrachujme se a odevzdejme se Bohu a své bohatství objevíme.

Příběh pokračuje, kdy Ježíš ubezpečuje, že kdokoli se rozhodne pro něj cokoli udělat, dostane stonásobně více. Tedy cokoli uděláme pro Ježíše dostaneme nám stonásobně zpět v podobě požehnání. Mnozí budou poslední a poslední budou první. I to je veliké tajemství, které provází celou křesťanskou vírou. Kdo dostane odměnu v nebi a kdo dostane to co nečeká? Toto nikdo neví, ale věřím, že kdokoli má dobré srdce. Kdokoli rozdává své bohatství, které nalezl ve svém srdci, nemusí se ničeho obávat. Dostane svou jistou odměnu v nebi. Nahlédněme do svého srdce a rozdávejme to co nám bylo dáno.

Rád bych se zastavil ještě u jednoho obrazu – velblouda, který neprojde uchem jehly, ale možná projde. Jako dítě jsem si snažil představit, jak je možné, aby se velbloud protáhl tak malým otvorem – uchem jehly. Slyším v tom výzvu, abychom neplýtvali dary, které jsme dostali od Boha. Na druhou stranu, je zapotřebí, abychom si také naložili tolik, co uneseme. Nedávat si na svá bedra co nemůžeme unést. Věřím, že i pro boháče (a to je každý z nás) je odměna v nebi jistá.

Bože, děkujeme Ti za dary, které jsi nám svěřil - za život, za naše blízké, za dar společenství. Duchu Svatý veď nás prosím svoji moudrostí, abychom vždy správně nalezli své bohatství, abychom je mohli správně rozdávat co nám bylo dáno darem. Amen