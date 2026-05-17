6 neděle po Velikonocích - Exaudí
Evangelium: Jan 17, 1-11
Milé sestry, milí bratři,
dnes máme takovou trochu zvláštní neděli. Je na pomezí mezi velikonočními událostmi a sesláním Ducha Svatého. Z textu vyplývá, že Ježíšova slova zaznívají během velikonočního času jako modlitba. Proto míří do budoucna. Často se vracíme do minulosti, přítomnost právě žijeme a do budoucnosti hledíme s nadějí.
Tato neděle je také známá pod názvem Exaudí – očekávání. Ježíš odchází, ale v tuto chvíli to ví jenom on. Ale již ví, co bude v budoucnosti. Proto svojí modlitbou prosí Otce o požehnání, přímluvce. Svěřuje své učedníky do rukou Božích.
Až odejde, nezůstanou sami. Mluví o oslavení – slávě. Ale to neznamená stavění pomníků, slavení slavností a stavění na piedestal zásluh. On říká, že Boha oslavil tím, že splnil, co mu uložil. Lidem předal své učení, své dílo. Nechce za to zásluhy, ale žádá, aby se dostala láska všem lidem. Prosí za všechny, kteří měli to štěstí, že se k nim dostalo jeho Slovo. Otevřeli svá srdce a nechali se proměnit.
Jejich život dostal najednou nový směr. Nezůstali osamoceni stát uprostřed davu. Jak jsem již v minulosti několikrát zmínil – člověk se může cítit být sám, i když je obklopen lidmi. A to s Ježíšem nehrozí. Ať se děje co se děje, vždy bude s námi. Bude s námi prožívat radosti, strasti. I když se nám bude zdát, že je zticha, tak on bude trpělivě čekat. On nám ukázal, že obětování na kříži nebyla prohra. Lidskýma očima vypadal kříž jako konec. Božíma očima to byl začátek nové naděje
A život věčný je v tom, když poznají tebe… To zní jako příslib do budoucna. Pokud uvěříme v Boha, jednou se s ním setkáme. Protože Ježíš jde napřed a připraví nám příbytek v nebesích. S tím můžeme souhlasit, že to je fakt. Ale co když to znamená, že to můžeme zažívat už nyní? Nemusíme jenom čekat, až nastane konec. Můžeme tato slova prožívat už nyní. Jakmile přijmeme Boha do svého srdce, promění nás to. Budeme oslavovat jeho jméno už nyní. To je to prožívání přítomnosti. Vědomé prožívání.
Celým naším životem, všemi skutky, které konáme je oslava Jeho jména. Tím se připojíme i k Ježíši, který to také říkal, na začátku příběhu.
Asi nejsilnější část příběhu vidím v modlitbě za lidi. To už není anonymní dav – za lidstvo, za všechny nemocné apod. On se modlí za lidi, kteří mu byli svěřeni. Ti, kteří jej přijali do svého srdce, života. Ti, kteří se rozhodli se vydat na tu úžasnou a dobrodružnou cestu s Ním, jako průvodcem. Nám jsou také svěřeni životy a osudy našich nejbližších. Ať už v rodině, v partnerství. Nebo i v práci, když pracujeme jako pečovatelé, sestry, duchovní. Máme odpovědnost za konkrétní lidi. Ne za dav.
„Stáváš se navždy odpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi odpovědný za svoji růži,“ řekla liška Malému princi.
Už nejsem ve světě, ale oni jsou. To je pozvání do přítomnosti. Ježíš odešel ke svému Otci. Ale my jsme zde. Právě teď prožíváme své životy. Radosti, starosti – vše, co nám život přináší. Víra tedy není únik z reality, ale možnost, jak obstát v tomto světě. Je to postoj vůči všemu, co se děje kolem nás. Možnost změnit to co prožíváme my, to co prožívají druzí. Nejsme v tom sami. Víra nám pomáhá vstát, když padneme. Dodává nám naději, když vstáváme. Sílu, když cítíme, že to se blíží bouře.
Kéž díky uvědomění si Boží přítomnosti v našem životě dokážeme překonat vše co nám život postaví do cesty. Kéž nezabředneme do přílišného očekávání, ale dokážeme s radostí žít tady a teď. S nadějí, že se jednou všichni potkáme u našeho Otce. Amen
Břetislav Tomáš Karal
5 neděle po Velikonocích Rogate
Bůh, Ježíš, Duch Svatý, znamení, důvěra, ujištění správné cesty, poznání, nepřijetí, přijetí, víra, užitek
Břetislav Tomáš Karal
4 neděle po Velikonocích - Cantate
Bůh, Ježíš, cesta, nevědomost, tajemno, řešení, důkaz, otázka, odpověď, dar, příbytek, On jde před námi, soupodstatný
Břetislav Tomáš Karal
3 neděle po Velikonocích - Jubilate
Bůh, Ježíš, naděje, pastýř, ovce, znalost jména, dveře, vstup, zloděj, cizí hlas, bezmoc, cesta, cíl
Břetislav Tomáš Karal
2 neděle po Velikonocích - Misericordias Domini
Bůh, Ježíš, Emauzy, cesta, slepota, klapky na očích, tma, obavy, bolest, strach, naděje, Velikonoční poselství,
Břetislav Tomáš Karal
1 neděle po Velikonocích - Quasimodogeniti
Bůh, Ježíš, Velikonoce, zvěst, vzkříšení, radost, víra, křest, nový začátek, důkaz, nevěřící, blahoslavení
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát
Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží...
Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit...
Brněnská muzejní noc letos nalákala 46.000 lidí, méně než loni
Brněnská muzejní noc letos nalákala 46.000 lidí, kteří se mohli podívat v netradičních hodinách do...
Nález možného nebezpečného předmětu uzavřel v Plzni Klatovskou a okolí synagogy
Policie v Plzni uzavřela dnes odpoledne rušnou Klatovskou třídu a okolí Velké synagogy. Důvodem je...
Podezřelý kufr v plzeňské synagoze prozkoumal pyrotechnik, byl neškodný
Kvůli nálezu podezřelého předmětu byla v neděli v Plzni déle než hodinu uzavřená rušná Klatovská...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 103
- Celková karma 5,34
- Průměrná čtenost 63x