5 neděle po Velikonocích Rogate

Bůh, Ježíš, Duch Svatý, znamení, důvěra, ujištění správné cesty, poznání, nepřijetí, přijetí, víra, užitek

Evangelium: Jan 14, 15-21
Milé sestry, milí bratři,
dnešním čtením příběhu se krásně připravujeme na vrchol stavu věci po utrpení Velkého pátku – vylití Ducha svatého – Letnice. Slyšíme vyprávění o tom, že budeme mít k dispozici dalšího přímluvce u našeho nebeského Otce.
Tento stav krásně charakterizuje sousloví, které se objevilo v době Kapadockých otců – Una usia, tres hypostases. Jeden Bůh ve třech osobách, které jsou ve vztahu. Ale pojďme ještě k dnešnímu příběhu.
První prosba, která pronáší Ježíš vůči lidu – Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Ono je to podobné v našich každodenních životech, vztazích. Když někoho milujeme, projevujeme k němu svoji lásku, tak proč bychom mu dělali špatné věci. Posloucháme ho, proč bychom měli vůči němu výtky? A pokud to takto prožíváme každý den, tak jak bychom to mohli prožívat jinak ve vztahu s Ježíšem?
Víra bez proměny života, je jenom prázdná sláma. Ale díky víře, která neustále roste a je ve vývinu, jsou z toho plné klasy, které přinesou užitek. Nakonec i ty plné klasy, se promění v prázdnou slámu, ale i ta poslouží dalším božím tvorům, které zase přinesou užitek. A to jde neustále dokola. Tam kde je láska a víra – je život – užitek pro všechny, které nám Bůh pošle do cesty.
Dám Vám jiného přímluvce – Duch Svatý. To není nic abstraktního. Ježíš odchází, ale nemizí. Moderní terminologií bych to nazval – dostal strategickou výzvu, kterou přijal. Možná jej svět nepřijme, protože je jiný. Ale vše krásně propojuje, spojuje jako tmel. Když stavíme dům, tak aby pěkně držel při sobě, musíme jej něčím spojit. Abychom dali cihlám, kamenům, dřevu větší smysl, tak je musíme něčím spojit. A aby nám víra dávala smysl – spojuje nás Duch Svatý. On je ten, který si vane kam chce. Posunuje nás na cestě životem. Někdy je to mocný vichr, který převrátí život naruby. Ale většinou je to jenom lehounký vánek. Jako když se procházíme za vlahých letních večerů. Že jej ani nepostřehneme, ale přitom se cítíme vlastně moc hezky. Ani o tom nevíme.
Svět je postaven na podmínkách – dokaž, přesvědč, změř. Ale víra staví na úplně jiných hodnotách – důvěra, vztah, zkušenost. Výsledky nemusí být hmatatelné, ale přitom mohou převrátit běh lidských dějin.
Moc se mi líbí zvolání – Nezanechám Vás jako sirotky! Každý z nás má strach ze samoty. Ale díky víře víme, že nikdy nezůstaneme sami. Kdysi dávno jsem dostal výbornou radu – Musíš se naučit být sám. Došlo mi to samozřejmě časem, co tím bylo myšleno. Člověk se může cítit osamocen, i když je obklopen spoustou lidí. Být sám se sebou, je dle mého přijetí/akceptace toho jaký opravdu jsem. Jak cítím, jak se projevuji. Jaký opravdu jsem ve své vlastní nahotě, bez přetvářky, kterou se leckdy bráníme. Vztah s Ježíšem, jako bratrem, nám dává naději a jistotu, že opravdu nikdy nebudeme sami. I uprostřed davu, uprostřed noci – nejsme sami. V tu chvíli se zaposlouchejme a možná uslyšíme ten tenounký tichá vánek/hlásek Ducha Svatého.
Vrchol celého příběhu je schován ve větě – Já jsem v Otci, vy ve mně a já ve vás. To je naprosto dokonalé propojení, které tomu všemu dává smysl. Není to o povinnosti, ale o žití ve vztahu, který je mou součástí. V podstatě zakódován v mé DNA.
Kéž bychom si uvědomili, že žijeme z lásky, která byla obětována na kříži. Byla zpět poslána na svět, aby se nám ukázala.
Dnešní neděle je také nazvána Rogate – proste. Modlitba není monolog, je to živý rozhovor s Bohem. Bůh je blízko. Ježíš je integrální součástí našich životů. Duch Svatý to vše spojuje. Kéž si dokážeme toto vše připustit, aby se nám lépe žilo lépe žilo. Amen

Autor: Břetislav Tomáš Karal | neděle 10.5.2026 16:50

Nové přírodní koupaliště v Hlubočkách má být zprovozněno příští rok v létě
Břetislav Tomáš Karal

  • Počet článků 101
  • Celková karma 5,34
  • Průměrná čtenost 64x
Člověk, který objevuje krásu teologie. Snaží se své myšlenky předat dál, prezentovat ostatním lidem. Zároveň pracuji v hospici jako sociální pracovník. Tedy za poslední rok, výrazné změny- do srpna 2023 jsem dělal patnáct let v bankovnictví.
