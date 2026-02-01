4 neděle po Zjevení Páně
Milé sestry, milí bratři,
dnešní příběh je pokračováním evangelia z minulého týdne. Ježíš šel do země, kde byla tma, kde dle tehdejších zvyklostí, nepřebýval Bůh. A zároveň vybízel učedníky, aby jej následovali. Všeho nech a pojď za mnou. Nazval jsem to programovým prohlášením. Přijde mi, že to byl takový hlavní rámec, kostra toho co Ježíš přišel učit na zem. A dnes slyšíme tzv. Horské kázání – tedy velice podrobný popis jednotlivých situací, jednotlivých typů lidí, kteří někdy nezapadají do většinové společnosti. Ukazuje tím, že jej může následovat kdokoli.
Setkal jsem se názorem, kdy člověk tvrdil, že není věřící. Ale z krátkého rozhovoru vyplynulo, že ten dotyčný dodržuje Desatero. To je životní cesta věřícího člověka v Boha. A příchod Ježíše na svět to postavil do úplně nového světla, dal tomu naprosto nový impuls.
V jeho Horském kázání je svět postaven naprosto odlišným způsobem. Už není oslavována síla, moc, bohatství. Ale naopak se dostávají do popředí jiné lidské vlastnosti – lidskost, skromnost. Jinak je nahlíženo na lidi na okraji společnosti – lidé bez domova, bez prostředků. Nemocní, osamocení. Lidé toužící po jiné cestě, než kterou nabízí většinová společnost. A tímto nám příběh promlouvá do dnešních dnů.
Dříve se Bůh oslavoval na kopcích, vyvýšeninách, protože to byl symbol. Místo díky, kterému jste byli blíže Bohu, k nebi. I Mojžíš vystoupil na horu, aby mluvil s Bohem prostřednictvím hořícího keře. Nyní i Ježíš vystupuje na horu, ale mluví svým hlasem. Stojí zde jako posel, aby předal své poselství.
Nejvíce používané slovo blahoslavenství vychází z řeckého mákarios. Což by se dalo překládat jako blahoslavený, šťastný, ten, komu se daří dobře. Není to jenom o pocitu, jako když vyhrajeme ve sportce nebo vyhrajeme závod. Ale je to pocit naprosté vnitřní blaženosti, která přináší to pravé a trvalé štěstí. Možná bych to přirovnal k pocitu, když procitnete po hodně dlouhé době z nepříjemného snu. Nebo když čekáte na výsledek, který oznámí, že jste porazili nemoc. A najednou se ve vašem nitru rozlije nepopsatelný pocit štěstí, plnosti, slunce. Najednou víte, že cokoli se bude dít, tak zvládnete jakoukoli překážku. Je to stav, kdy nejste závislý na okolnostech, ale žijete nad běžný lidský život. A Ježíš toto slovo, které se dříve používalo pro stav spojený s božstvím, bohy a použije jej pro obyčejné lidi.
Ve Starém zákoně se používá podobné slovo ve spojení – Blaze muži, který… To tedy znamená, že ten, komu je určeno označení „Blahoslavení“ či něco podobného, je takový člověk, který žije v souladu s Bohem na té nejvyšší úrovni. Díky tomuto pohledu získává toto Horské kázání daleko hlubší pohled.
Za mne nejvíce „provokující“ je označení – Blahoslavení chudí duchem. Na první pohled to může evokovat lidi, kteří nejsou duševně zrovna v kondici. Ale díky tomu, co jsme si řekli před chvílí, toto označení dostává jiný nádech. Jedná se o lidi, kteří se spolehnou na Boha, resp. spoléhají se ve všem na Boha. Důvěřují mu, žijí v tom nejhlubším souladu se jeho nařízeními, myšlenkami. Nestarají se o to co přijde, o to co se děje právě tak. Ale plně se odevzdali Jemu, s myšlenkou, že cokoli je potkalo, je Jeho vůle. Takový člověk byl určitě i Jób. Který zakoušel jednu ránu osudu za druhou. Jeho okolí jej přesvědčovalo, že musel něco provést, což on odmítal. A plně důvěřoval Bohu, že je to jeho vůle. On byl blahoslavený duchem.
Blahoslavení duchem jsou tedy ti, co si uvědomují, že bez víry v Boha by nebyli nic. Všechno konání, vše co nás obklopuje je díky Jeho vůli. Oproti tomu si můžeme představit někoho kdo o sobě prohlásí, že je „bohatý duchem“ jako takového namyšleného člověka, který si myslí, že nepotřebuje žádnou podporu. Že na vše stačí sám.
Díky tomu nastává paradox. Protože díky tomu, že si více a více uvědomujeme, co všechno víme, tak vlastně nevíme. Takové krásné úsloví, které je spojeno se Sokratem zní: Vím, že nic nevím.
V dalších popisech blahoslavenství stojí určitě za zmínku o lidech, kteří jsou čistého srdce. Lidé, kteří neznají jinakost. Ti kteří pomáhají a nečekají za to odměnu. Ti kterým je proti srsti činit zlo jiným lidem. Takoví, kteří mají co na srdci, to na jazyku v tom dobrém slova smyslu.
Mohli bychom mluvit ještě hodně dlouho co může znamenat. Co v tom můžeme najít za pravdu. Co bychom se měli dnes odnést z tohoto příběhu je ubezpečení, že bez víry, bez Boha nejsme nic. Uvědomit si co nám vztah s Bohem může přinést. Proto bych nám všem přál ten pocit naplnění a blahoslavenství v našem srdci. Amen
Břetislav Tomáš Karal
