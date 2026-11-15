33 neděle v mezidobí
Evangelium podle Matouše 25,14–30
Milé sestry, milí bratři,
dnešní podobenství je o bohatství. A to si každý z nás představuje úplně jinak. Pro někoho jsou důležité peníze. Ne že by to bez nich nešlo. Pro jiného je bohatství v tom, že má střechu nad hlavou, rodinu, přátele kolem sebe. Vzhledem k mému předchozímu profesnímu životu bychom se mohli bavit o možnostech zhodnocování, což mě velmi bavilo. Ale přece jenom, pojďme se na tuto situaci podívat trochu jinou optikou.
Minulý týden jsme si připomínali naše blízké, kteří nás předešli na věčnost. Uvědomovali jsme si za života, jaké máme bohatství, že jsme je měli u sebe? Kolik času jsme věnovali růstu takovýchto vztahů? Můžeme se stýkat s velkým množstvím lidí, které si pustíme více či méně k tělu. Do osobního prostoru. Ale ti nejbližší jsou ti, ke kterým mám důvěru. Mohu jim svěřit cokoli, co nás trápí. Ti jsou ti nejdůležitější v našich životech. Bohužel si to mnohdy uvědomíme až ve chvíli, kdy už nejsou mezi námi. Samozřejmě si dokáži představit i situaci, kdy se život zamotá. A potom je jediné řešení přerušit kontakt. Na druhou stranu věřím, že čas vše zahojí. Vlastně, když mi někdo řekne: „Neboj, čas vše zahojí,“ tak to nemám moc rád. Ale přesvědčil jsem se, že je to pravda. Odpuštění je ta největší úleva, která pro naši duši může znamenat osvobození. Nemusí to znamenat, že i nadále budeme mít ten nejbližší vztah. Ale budeme se chovat jako lidé. Já budu respektovat jeho a on bude respektovat mne.
A nyní se podívejme na to, co děláme s našimi hřivnami. Vzpomněl jsem si na faráře Otíka ze Slunce, seno. On tam má jednu repliku: „Každému Pán Bůh naděluje dle jeho možností, Cecilko.“ Ono to ještě dál pokračuje, ale to se sem nehodí.
On měl pravdu. Pán Bůh nám každému nadělil to, co zvládneme. Nedávno jsem si postěžoval, že mám pocit, že jsem na hranicích svých možností. A bylo mi řečeno, že to rozhodně není pravda a že to poznám. Ano, nebyla to pravda. Člověk má občas pocit, že má na sobě naloženo neuvěřitelné množství, které už nemůže zvládnout. Možná to může být i tím, že pokud bychom se k problémům stavěli čelem od začátku, nedostali bychom se do takové situace. Někdy jsme líní. I když moderně se tomu říká, že prokrastinujeme. Tedy že oddalujeme to, co musíme udělat. Až je z toho daleko větší problém. Mně občas pomáhá si říct, že čím dřív to bude, tím dřív to budu mít za sebou. A kolikrát se ukázalo, že není vše tak horké, jak se zdá.
Krásně se vracíme k tomu, co jsem řekl na začátku. Je důležité starat se o vztahy kolem sebe. V takovou chvíli, kdy nezvládáme, nastupuje naše sociální bublina. Společenství, které nás obklopuje. A tím i všechny ty dary, které máme ve vínku. Dost často stačí úsměv. Blízkost toho druhého, abych věděl, že na to nejsem sám. Je to i odpovědnost přijmout těžké rozhodnutí, které se může v budoucnu ukázat jako to nejlepší, co nás mohlo potkat. Samozřejmě s tím jde ruku v ruce i odpovědnost za následky, které to může přinést. Možná nás to přechodně srazí na kolena, ale můžeme z toho vyjít posíleni.
A co ten třetí služebník, který nepřinesl žádný zisk? Vrátil to, co dostal. On přece neudělal nic špatného. Nepodstoupil žádné riziko, protože se bál. Na první pohled by se mohlo zdát, že je vše v pořádku. Jenomže ono právě není. To by mohl být takový typ člověka, který čeká, že mu budou létat pečení holubi do úst. Prostě bude sedět jak pecka a čekat, že mu někdo pomůže. Že se ty věci vyřeší samy. A co byste takovému člověku dali jako odměnu? Bez práce nejsou koláče.
Víra, kterou prožíváme, není samozřejmá. Není to jenom o tom, jak často budeme chodit do kostela. Zda budeme pravidelně dávat vysoké příspěvky. Je to o tom, jak ji budeme prožívat. A prožívat ji můžeme dle našich hřiven. Pro někoho jsou vysoké příspěvky drobnost. Jiný nemůže dát nic jiného než nabídnout pomoc. Jeden upeče, druhý pomůže uklidit. To je život dle našich možností.
Kéž dokážeme správně rozpoznat a rozmnožit naše hřivny. Kéž je správně využíváme ku prospěchu svému a všech okolo. Kéž dokážeme požádat o pomoc, když ji potřebujeme.
Amen.
Břetislav Tomáš Karal
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