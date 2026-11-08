32 neděle v mezidobí
Evangelium: Matouš 25, 1-13
Milé sestry, milí bratři,
dnešní příběh začíná krásně. Chystá se svatba. Družičky se připravují a končí to poměrně drsně.
Na začátku jsou všichni spolu, ale nakonec projdou jenom ti, co byli připraveni. Ono se někdy těžko chystá na něco, o čem nevíme, jaké to bude. Co nás bude čekat. Co budeme prožívat. Jak budeme reagovat.
Slyším tam jednu věc, která jde trochu proti křesťanskému myšlení, ale jenom na první pohled. Je tu skupina družiček, která má olej a druhá skupina měla vlastní názor na tu situaci. A zařídili se po svém. Měli málo oleje. Ovšem první skupina se nerozdělí, protože by dopadli stejně. Domysleli důsledky takového rozhodnutí a přijali odpovědnost.
Jeden ze znaků křesťanství je rozdělení toho, co mám. Podělit se o své hmotné i nehmotné statky s ostatními. Přinášet dobrodiní do společenství kde žiji. Ale ona je pomoc a pomoc. Naprosto mne vytáčí, když někdo řekne, že něco musím. Já odpovídám, že jenom umřít musím. Jinak je vše na mé dobré vůli. Není to o tom, že bych se nechtěl rozdělit. V první řadě člověk musí myslet na sebe, na své zabezpečení. Je krásné se rozdávat, ale když nemáte zázemí. Když nemáte zabezpečené své potřeby, tak jak můžete čerpat síly na rozdávání druhým. Není to o neochotě pomoci.
Uvědomuji si, že je zde poměrně tenká a nebezpečná hranice, kdy lehce mohu sklouznout do posuzování druhých. Proč se chovají, jak se chovají? Neprovedli něco hrozného, že dopadli, tak jak dopadli? Zaslouží si moji/naši pomoc?
Snažím se velice rychle vrátit do reality a říkám si – „Kdo jsem já, abych soudil“. Dělám, co mohu, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jednou, až projdu těmi posledními dveřmi, poslední branou, tak mne budou soudit. Ano, budeme muset sloužit účty za svůj život a přijmout odpovědnost.
Jak jsem již napsal, je jednoduché natáhnout ruku a říct si o pomoc. Ale jak se projeví moje odpovědnost k mému životu? Bůh nám dal každému svobodnou vůli a život. Proto bychom k tomuto Božímu daru měli přistupovat s odpovědností a péčí. Pokud na to kašleme, tak se nemůžeme divit následkům.
Zkusme se na takové situace dívat trochu s nadhledem a nastavit hranice. Tedy pomoc poskytnout, ale nenechat se zneužívat. Vždy si připomenu Ježíšova slova – Ne ze svého nadbytku, ale ze svého nedostatku.
V příběhu slyším i rovinu, která nám klade otázky. zda neodkládáme rozhodnutí až na někdy. Zda se nevymlouváme, že dnes ještě ne. Čekáme na „vhodnou“ příležitost a mezi tím nám jich x-uteče. Pravda nevíme dne ani hodiny, kdy se toto může změnit. Není nutné být neuroticky a bát se každého okamžiku života.
Víra není jednostranný vztah, kdy si na Boha vzpomenu ve chvíli, kdy něco potřebuji. Ale je to uvědomění si, že se nacházím v takové životní situaci, která mi umožní konat dobro. Tím, alespoň částečně vrátím Bohu dary, které mi dal do vínku života. Dávám tím příklad druhým, že pokud budou prožívat víru v Boha, v každodenním životě, beru víru jako důležitou součást. Jako kotvu na rozbouřeném moři. Z tohoto poznatku můžeme čerpat síly, ve chvíli, kdy se necítíme dobře. Když potřebujeme pomoci. A že nám někdo odmítne pomoc, kterou jsme mu poskytli? Třeba nás to má poučit, že i naše pomoc musí mít své hranice. A někdy právě tím, že další pomoc odmítneme, můžeme druhému člověku pomoci uvědomit si odpovědnost za jeho vlastní jednání.
Kéž dokážeme správně rozlišovat věci týkající se pomoci a toho co můžeme udělat pro ostatní. Kéž nás osvítí Duch Svatý, v ten správný okamžik, abychom mohli udělat správné rozhodnutí. Amen
Břetislav Tomáš Karal
31 neděle v mezidobí - Dušičky
Bůh, Ježíš, naděje, vzkříšení, smrt, odchod, blízký člověk, světlo, svíčka, konec, nový život, proměnění
Břetislav Tomáš Karal
30 neděle v mezidobí
Bůh, Ježíš, největší přikázání, naplnění, otázky, snaha znervóznit, rodina, pomoc, volání, snaha, odpovědnost
Břetislav Tomáš Karal
29 neděle v mezidobí
Bůh, Ježíš, fíky, nepřináší užitek, konec, začátek, obavy, zrak, správné věci, srdce, neznalost, hloupost
Břetislav Tomáš Karal
28 neděle v mezidobí
Bůh, Ježíš, pozvánka, vyvolení, pláč a skřípění zubů, hostina, odmítnutí, radost, vztah, dobří i zlí
Břetislav Tomáš Karal
27 neděle v mezidobí
Bůh, Ježíš, vinice, znak, sluha, poslání, zabití, kámen, kvádr nárožní, zavrhnutí, znamení, zlý úmysl
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech
Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...
Praha se mění v kulisy Dana Browna. Natáčení seriálu od Netflixu omezí hlavně knihomoly
Natáčení seriálu podle Dana Browna uzavře ve středu a ve čtvrtek Mariánské náměstí. Praha se tak...
Na Olomoucku dnes hořel rodinný dům, škoda je tři miliony korun
Hasiči dnes v Charvátech na Olomoucku likvidovali požár rodinného domu. Nikdo při něm neutrpěl...
V Sedlčanech uzavřela koalici vítězná Šance pro Sedlčany s Městem pro lidi
V Sedlčanech na Příbramsku uzavřela koalici vítězná Šance pro Sedlčany dosavadního starosty Ivana...
Pražská policie hledá šestnáctiletou dívku, v pátek večer se nevrátila domů
Pražská policie hledá 16letou dívku, která se v pátek večer nevrátila domů. Pohřešovaná Anhelina...
Psát byla až taková terapie, říká hvězda StarDance Lenka Nora Návorková o své nové knize
Tanečnice a lektorka Lenka Nora Návorková je už poněkolikáté jednou z tváří show StarDance po boku...
- Počet článků 128
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 59x