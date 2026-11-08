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32 neděle v mezidobí

Břetislav Tomáš Karal
Bůh, Ježíš, světlo, lampa, olej, být připraven, kašlat na to, komunikace, odpovědnost, cesta, společenství

Evangelium: Matouš 25, 1-13

Milé sestry, milí bratři,

dnešní příběh začíná krásně. Chystá se svatba. Družičky se připravují a končí to poměrně drsně.

Na začátku jsou všichni spolu, ale nakonec projdou jenom ti, co byli připraveni. Ono se někdy těžko chystá na něco, o čem nevíme, jaké to bude. Co nás bude čekat. Co budeme prožívat. Jak budeme reagovat.

Slyším tam jednu věc, která jde trochu proti křesťanskému myšlení, ale jenom na první pohled. Je tu skupina družiček, která má olej a druhá skupina měla vlastní názor na tu situaci. A zařídili se po svém. Měli málo oleje. Ovšem první skupina se nerozdělí, protože by dopadli stejně. Domysleli důsledky takového rozhodnutí a přijali odpovědnost.

Jeden ze znaků křesťanství je rozdělení toho, co mám. Podělit se o své hmotné i nehmotné statky s ostatními. Přinášet dobrodiní do společenství kde žiji. Ale ona je pomoc a pomoc. Naprosto mne vytáčí, když někdo řekne, že něco musím. Já odpovídám, že jenom umřít musím. Jinak je vše na mé dobré vůli. Není to o tom, že bych se nechtěl rozdělit. V první řadě člověk musí myslet na sebe, na své zabezpečení. Je krásné se rozdávat, ale když nemáte zázemí. Když nemáte zabezpečené své potřeby, tak jak můžete čerpat síly na rozdávání druhým. Není to o neochotě pomoci.

Uvědomuji si, že je zde poměrně tenká a nebezpečná hranice, kdy lehce mohu sklouznout do posuzování druhých. Proč se chovají, jak se chovají? Neprovedli něco hrozného, že dopadli, tak jak dopadli? Zaslouží si moji/naši pomoc?

Snažím se velice rychle vrátit do reality a říkám si – „Kdo jsem já, abych soudil“. Dělám, co mohu, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jednou, až projdu těmi posledními dveřmi, poslední branou, tak mne budou soudit. Ano, budeme muset sloužit účty za svůj život a přijmout odpovědnost.

Jak jsem již napsal, je jednoduché natáhnout ruku a říct si o pomoc. Ale jak se projeví moje odpovědnost k mému životu? Bůh nám dal každému svobodnou vůli a život. Proto bychom k tomuto Božímu daru měli přistupovat s odpovědností a péčí. Pokud na to kašleme, tak se nemůžeme divit následkům.

Zkusme se na takové situace dívat trochu s nadhledem a nastavit hranice. Tedy pomoc poskytnout, ale nenechat se zneužívat. Vždy si připomenu Ježíšova slova – Ne ze svého nadbytku, ale ze svého nedostatku.

V příběhu slyším i rovinu, která nám klade otázky. zda neodkládáme rozhodnutí až na někdy. Zda se nevymlouváme, že dnes ještě ne. Čekáme na „vhodnou“ příležitost a mezi tím nám jich x-uteče. Pravda nevíme dne ani hodiny, kdy se toto může změnit. Není nutné být neuroticky a bát se každého okamžiku života.

Víra není jednostranný vztah, kdy si na Boha vzpomenu ve chvíli, kdy něco potřebuji. Ale je to uvědomění si, že se nacházím v takové životní situaci, která mi umožní konat dobro. Tím, alespoň částečně vrátím Bohu dary, které mi dal do vínku života. Dávám tím příklad druhým, že pokud budou prožívat víru v Boha, v každodenním životě, beru víru jako důležitou součást. Jako kotvu na rozbouřeném moři. Z tohoto poznatku můžeme čerpat síly, ve chvíli, kdy se necítíme dobře. Když potřebujeme pomoci. A že nám někdo odmítne pomoc, kterou jsme mu poskytli? Třeba nás to má poučit, že i naše pomoc musí mít své hranice. A někdy právě tím, že další pomoc odmítneme, můžeme druhému člověku pomoci uvědomit si odpovědnost za jeho vlastní jednání.

Kéž dokážeme správně rozlišovat věci týkající se pomoci a toho co můžeme udělat pro ostatní. Kéž nás osvítí Duch Svatý, v ten správný okamžik, abychom mohli udělat správné rozhodnutí. Amen

Autor: Břetislav Tomáš Karal | neděle 8.11.2026 16:55 | karma článku: 0 | přečteno: 17x
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Břetislav Tomáš Karal

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Člověk, který objevuje krásu teologie. Snaží se své myšlenky předat dál, prezentovat ostatním lidem. Zároveň pracuji v hospici jako sociální pracovník. Tedy za poslední rok, výrazné změny- do srpna 2023 jsem dělal patnáct let v bankovnictví.

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