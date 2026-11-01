31 neděle v mezidobí - Dušičky
Evangelium: Jan 5, 24-27
Milé sestry, milí bratři,
zítra si připomínáme tak trochu zvláštní den, a proto jsme i dnes tady. Je to den, kdy se ve větší míře naše myšlenky zaměřují na naše blízké, kteří už nejsou mezi námi. Prožíváme směs pocitů. Od radosti, až třeba i po hněv. Ne vždy se podaří urovnat vztahy, před tím, než to již není možné. Všechny pocity, které cítíme jsou naše a není zapotřebí si je vyčítat. Tak to prostě cítíme ve svém srdci.
Ale chtěl bych mluvit o něčem jiném. O naději, protože to je jeden z nejsilnějších hnacích motorů našich životů.
V evangeliu jsme slyšeli poměrně zásadní příslib od Ježíše: Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
V práci máme kapli svatého Lazara, kterého Ježíš povolal zpět k pozemskému životu. Lazar se však jednou znovu setkal se smrtí. Ježíš nám naproti tomu zaslibuje život věčný, který smrt již nemůže ukončit. Boží milost je nekonečná.
Díky Boží milosti a víře v Kristovo zaslíbení smíme mít účast na Božím království. To zní krásně. Nicméně, bychom si měli uvědomit, že toto můžeme zažívat už nyní. Za života. Je to o vztazích mezi lidmi. O tom, jak se k sobě navzájem chováme. Je to i o řešení konfliktů. Není to nějaký příslib čehosi, že se toho dočkáme až někdy. Ale můžeme to prožívat právě tady a teď.
Boží království můžeme zakoušet už nyní, přestože jeho plnost teprve očekáváme. Když naši blízcí zemřou, změní se způsob, jakým prožíváme jejich přítomnost v našem životě. Už je nevidíme očima, ale vidíme je srdcem. Zůstaneme s nimi v kontaktu při vzpomínkách. Při oblíbených činnostech. Dotkne se nás paprsek slunce a připomene to pohlazení maminky. Dáme si pivo a vzpomeneme si na posezení s tátou.
Někdy nás vzpomínky zahřejí, jindy znovu otevřou bolest, o které jsme si mysleli, že už odezněla. Ale i to patří k lásce, kterou jsme prožívali a která v nás zůstává. To, co se bude dít v budoucnu, je zahaleno tajemstvím. I to je v pořádku. Nemusíme vědět vše.
Užijme si s našimi blízkými každý okamžik setkání. Uvědomit si, že být tady a teď je ten největší dar. A zároveň si zachovejme naději, že se s nimi jednou setkáme. Vždyť už Ježíš řekl, že jde napřed a připraví nám mnohé příbytky.
Naše vzpomínky uchovávají ty, které jsme milovali, v našich srdcích. Ale Boží láska jde ještě dál. Ona neslibuje pouze vzpomínku, ale život.
Na závěr si dovolím citát z mé oblíbené knížky:
„Sbohem,“ řekla liška. „Tady je mé tajemství. Je úplně jednoduché: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
Amen
Břetislav Tomáš Karal
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