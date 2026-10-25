30 neděle v mezidobí
Evangelium podle Matouše 22,34–46
Milé sestry, milí bratři,
dnešní příběh nám přináší opět mnoho otázek. Vypadá to jako by chtěl bourat zavedené pořádky. Ale jak to v životě bývá, není vše tak jak se na první pohled zdá.
V první části příběhu slyšíme otázku – Jaké přikázání je největší? Tuto otázku pokládají farizeové, kteří jej možná chtějí přivést do rozpaků. Přeci jenom, Ježíš v té době vystupuje veřejně a působí rozruch. A přitom jenom naplňuje, co již bylo řečeno. Nepřichází popřít to, co již bylo řečeno. Naopak ukazuje skutečnou hloubku slov, která jeho posluchači dobře znají. Odpověď na jejich otázku to dokazuje. Největší přikázání, už dávno znají. Možná jim připomíná, že nestačí přikázání pouze znát. Je třeba dovolit, aby proměňovala také náš život.
Láska nemůžeme zúžit jenom na cit, i když to je možná na tom to nejkrásnější. Láska je i přijetí odpovědnosti za druhé. Za lidi, se kterými se stýkám. Za svou rodinu, za své nejbližší. Nestačí jenom poslouchat příběhy z Bible. Chodit do sboru a tvářit se zbožně. Láska proměňuje naše srdce a už nikdy nebudeme stejní. Láska proměňuje naše srdce. Neznamená to, že nás ochrání před bolestí a těžkostmi. Dává nám však sílu jimi procházet a neztrácet ze zřetele druhého člověka. Je to jako živá voda na naše mlýnské kolo/srdce, které nás udržuje při životě.
Je to tedy i odpovědnosti, zda vidím ve svých bližních člověka. Nebo je to jenom ta protivná baba, která se neustále mračí. Co když tím volá o pomoc? Možná v životě potkala příliš těžkostí a má pocit, že slunce se schovalo za mraky. A třeba bude stačit úsměv, který jí zpříjemní den. Není to jednoduché a vyžaduje to čas. To tak v životě bývá, že nedostaneme vše hned. Pokud bychom to dostali bez námahy, nevážili bychom si toho.
Velice důležitá je formulace „jako sám sebe“. To možná na první poslech zavání pýchou. To neznamená, že se tituluji „já veličenstvo první“. Je zapotřebí myslet i na sebe. Na své potřeby, pocity, přání. Je skvělé se pořád rozdávat, myslet na druhé. Ale ve chvíli, kdy začnete volat o pomoc, tak okolí si to může vyhodnotit, jako že jste líní. Najednou jim neposkytujete služby, na které byli zvyklí. Protože vás třeba považovali za superčlověka. Každý z nás si občas potřebuje odpočinout. Nabrat síly. Věnovat se sám sobě. Aby člověk rostl a sílil. Měli bychom si najít nějakou činnost, která nám tento pocit přináší. Někdo se začne modlit. Jiný zajde na procházku do přírody. Cokoli, co nám přináší radost. Díky této činnosti se nám vlije do srdce klid a mír. Uklidní se naše rozbouřené myšlenky. A my získáme sílu dál. Díky tomu zjistíme, že naše hranice se zvětšili. Třeba poznáme nové přátelé, kteří nás doprovodí kus cesty životem. Anebo najdeme nový životní směr.
V druhé části vyprávění Ježíš vznáší otázku – Čí syn je Mesiáš? Kdo je Mesiáš? Farizeové odpoví, že syn Davidův. Ale Ježíš jim odpoví žalmem, ve kterém slyšíme, že David nazývá Mesiáše svým Pánem. To mi přijde trochu zmatené a na první poslech těžko uchopitelné. Myslím si, že tímto chce Ježíš říct, že tato otázka přesahuje lidské chápání. Není zapotřebí znát úplně vše. Na co by nám tato informace byla? Věřili bychom méně nebo více? Měli větší jistotu? Jsme přeci svobodné bytosti, které si mohou dělat co chtějí. Na druhou stranu, svoboda přináší i odpovědnost za své činy. A to leckdy nechceme slyšet.
Může to také trochu svádět k tomu, že si Pána představujeme dle svých pocitů. A pokud se to nesplní, tak nehledáme chybu u sebe, ale že On nekonal jak jsme chtěli. Tím jej, ale degradujeme na studnu přání. On tak opravdu nefunguje. Mnohá tajemství odhalíme, až jednou staneme před Jeho tváří. Proto žijme v Jeho světle už nyní. Neboť On se nám dává poznat v každodenním životě. V Jeho království žijeme již nyní.
Oba dva příběhy se nám spojují v závěrečné myšlence, či spíše v otázkách. Projevuje se můj vztah k Bohu tím, co o něm vím nebo tím, jak se chovám k sobě a ostatním? Žiju svoji víru pro sebe nebo s jinými? Amen
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