3 postní neděle - Oculi
3 neděle postní – Oculi
Jan 4, 5-42
Milé sestry, milí bratři,
připomínáme si třetí postní neděli. Ta je známá pod názvem Oculi – vycházející z žalmu Oculi mei semper ad Dominum – Mé oči stále hledí k Tobě Hospodinu. Tato neděle nás zve mít oči stále upřené k Hospodinu. Pak se znovu dokážeme vracet na správnou cestu. A občas nás ta cesta zavede do míst, která bychom předtím neviděli. Hospodinu můžeme důvěřovat ve všem, co nám pošle do cesty.
Dnešní vyprávění začíná popisem Ježíšovi cesty do Samaří. To už je samo o sobě nevídaná věc. Obyvatelé Samaří byli považováni za nábožensky nečisté. Uznávali pouze Pentateuch - tedy pět knih Mojžíšových, známé pod názvem Samařský Pentateuch. Byli tedy na okraji tehdejší společnosti. A Ježíš tam vstupuje a mluví se ženou. Tímto krokem nám ukazuje, že jeho učení se neváže na hranice. Není určeno jen, pro vyvolené, ale pro kohokoliv kdo bude naslouchat. A navíc ji žádá o pomoc - o vodu. V tu chvílí se staví do pozice prosícího - on je Syn živého Boha a žádá o vodu.
V tuto chvíli vystupuje v pozici potřebného a žádá o pomoc ženu. Nezačíná představení poučováním, představováním svých titulů, ale dává najevo svoji lidskost. Ježíš ji dává najevo, že kdyby věděla kdo je, sama by jej vyzvala, aby jí dal napít vody, která přináší život. Nejdříve nechápe a ptá se jej zda je větší než otec Jákob. A On jí odpovídá, že dá vodu, která přinese život věčný. Žena tedy chce, aby jí dal napít, aby nikdy neměla žízeň. Nejdříve nechápe, a potom rozpozná tu správnou myšlenku. Víra roste od nepochopení k poznání pravdy.
Když jej žena chce tedy přijmout do svého života, tak Ježíš odhaluje její minulost. Tím dává najevo, že před Ním není zapotřebí cítit stud. Není nutné nic skrývat ze své minulosti. Naopak, když si přiznáme, že jsme se nechovali úplně správně, dokážeme tím, že na sobě chceme pracovat. Přiznání své chyby, je první krokem k osvobození. Už to není tajemství, které nás může tížit. Ježíš tím dává najevo - to, co jsi vykonala v minulosti, tě přede mnou neuzavírá. Přijímám Tě takovou jaká jsi. Dávám Ti šanci na věčný život.
Žena uvádí, že její národ uctívá Boha na hoře Gerizím a zbytek židovského národa říká, že jediné místo, kde je možné jej uctívat, je Jeruzalém. Ježíš jí odpovídá, že nezáleží na tom, kde jej uctívá, neboť přichází nová hodina, nový čas. Ona se dále utvrzuje, že přijde Spasitel.V tu chvíli se jí dává poznat a říká: „Já jsem to, ten, který s tebou mluví.“ Praví ctitelé budou uctívat Boha v Duchu a pravdě. Toto je další revoluční výrok, který nám sděluje, že uctívání není vázáno na jedno konkrétní místo. Najednou nejde o prostor, ale o vztah. Můžeme chodit do kostela každou chvíli, ale naše srdce může být kamenné. Je zapotřebí nechat na sebe působit Jeho slova a rozbít kamenné hradby, které tomu brání. Možná si přiznat naše obavy, minulost. Toto vše nechat za sebou a dívat se do budoucnosti. Naučit se vyrůst na svých chybách.
Na Janově evangeliu je zajímavá jedna skutečnost, no je jich tam daleko více. Ale Jan se poměrně často věnuje výroku - Já jsem (ego eimi). Jedná se o zdůraznění Ježíšovy identity. Zvláště v případech, kdy je nutné ukázat, kdo je, jaký je jeho statut. V tomto příběhu se nedává poznat učedníkům, vedoucím představitelům tehdejší společnosti. Ale člověku na okraji společnosti - ženě. A tato žena se stala jednou z prvních misionářek. Protože odhodila džbán a běžela do města. Kde vyprávěla co zažila, kdo ji oslovil a lidé jejím slovům uvěřili. Kéž bychom měli dar výřečnosti jako tato žena. Kéž bychom každodenním svědectvím předávali Jeho radostnou zprávu a naději.
Celý příběh je o překračování hranic. Vykročení z naší komfortní zóny. Důraz na přijetí naší minulosti, ať je jak chce bolestivá. Cesta víry není jednoduchá, ale pokud zaměříme svůj zrak na Boha, nohy nás povedou správným směrem. A i kdybychom zabloudili, On nás znovu přivede na cestu. Dovolme si věřit. Amen
Břetislav Tomáš Karal
2 neděle postní - Reminiscere
Bůh, Ježíš, noc, otázky, odpovědi, láska, kříž, začátek, přijetí, srdce, změna, cesta, život, cíl, rozpomeň se
Břetislav Tomáš Karal
1 postní neděle
Bůh, Ježíš, oběť, pochyby, symbolika, čísla, Duch Svatý, poušť, temno, klid, místo pro ztišení, nový začátek, konec
Břetislav Tomáš Karal
6 neděle po Zjevení Páně
Bůh, Ježíš, hranice, chránit slabé, změna, cesta k hříchu, Malý princ, zkouška víry, být sám sebou,
Břetislav Tomáš Karal
Zamyšlení ke Světovému dni nemocných
Bůh, Ježíš, nemoc, víra, uzdravení, záchranná síť pozemská, božská, přátelé, rodina, sliby, změna, nový začátek
Břetislav Tomáš Karal
5 Neděle po Zjevení Páně
Bůh, Ježíš, sůl, světlo, vyhodit, bez chuti, učedníci, život, maják, správně zvolená slova, život ve víře
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Poslední den nabídne dva závody
Čeští biatlonisté se vrátili do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila...
Moravskoslezští zastupitelé si přivstanou. Hejtman spěchá na jednání s premiérem
Zastupitelé Moravskoslezského kraje v pondělí 16. března zasednou nejčasněji v novodobé historii....
Cestovní ruch pod dohledem. Data z platebních karet ukážou chování turistů
Turisté se ocitají pod lupou. Detailní pohled na jejich chování a pohyb v reálném čase usnadní...
Obce z ČR a Bavorska stvrdí memorandum k rozvoji příhraničního regionu Tachovska
Nová veřejná autobusová linka Tachov-Bärnau-Tirschenreuth, rozšíření a oprava silnice mezi Halží a...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
- Počet článků 90
- Celková karma 5,29
- Průměrná čtenost 66x