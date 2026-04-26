3 neděle po Velikonocích - Jubilate

Bůh, Ježíš, naděje, pastýř, ovce, znalost jména, dveře, vstup, zloděj, cizí hlas, bezmoc, cesta, cíl

Evangelium Jan 10, 1–10

Milé sestry, milí bratři,

Ten dnešní obraz může na první pohled působit klidně – stádo ovcí, pastýř, bezpečí.
Ale Ježíš nemluví o pohádce. Mluví o světě, kde zaznívá mnoho hlasů – a ne všechny vedou k životu.

Ježíš nás zná jménem! Nejsme pro něj bezejmenný dav, ale každý jednotlivec je důležitý. Ví, co nás trápí. Ví, jaký život žijeme.

Ve svých životech nasloucháme mnoha hlasům. Ale kolik z nich nás skutečně zná?

Když chceme někam vstoupit, musíme projít dveřmi. A je pouze na nás, zda těmi dveřmi projdeme, zda nezůstaneme stát na prahu. A zda se jimi opět vrátíme. Ježíš říká: Já jsem dveře. Ne ukazatel. Ne poradce. Dveře. A je na nás, jestli jimi projdeme – nebo zůstaneme stát na prahu.

Ale v průběhu naší životní pouti nás čeká ještě více dveří, které se před námi objeví. Za každými z nich nás čeká další dobrodružství. Nevím, jestli jste viděli film Matrix – kde hlavní hrdina, potkal klíčníka, který měl klíče k mnoha dveřím. Díky těm klíčům otevíral na různá místa. Změnil klíč a ty samé dveře mohli vést úplně někam jinam než u předchozího poutníka. My také nevíme, kam nás naše víra zavede. Každý jsme jedinečný, s jedinečným příběhem a svým unikátním postojem k životu. V davu se toto stírá, ale když jsme sami za sebe, tak se občas dějí věci!

Život v hojnosti není jenom o přežívání nebo nějakých tělesných požitcích. Není to o tom, že by nám létali pečení holuby do úst. I když takový kouzelný ubrousek by asi nebyl k zahození, alespoň občas. Ale jedná se o život, který dojde k naplnění. Skutečný život, se skutečnými prožitky a požitky. Možná zjistíme, že jsme šťastnější, když jíme jídlo, které jsme si vypěstovali sami. Nebo když jej nakoupíme přímo od farmáře, protože vidíme ten jeho příběh. Známe jej konkrétně jménem a víme co za tím stojí dřiny. Naplněný život je o tom, že budeme vděčný za to co máme. Přijímáme stav věci takový, jaký je. Není to o pasivitě nebo nějakém nihilismu. Přijetí nám dává pocit svobody. Už nás ta situace nesvazuje. Ale dává nám prožívat kouzlo okamžiku. Být tady a teď. Dívat se do budoucna bez obav. Líbí se mi jeden citát – Křesťanství není čekárna na věčnost. Je to začátek života.

Ovce jdou za hlasem, který znají. Když slyší cizí hlas, bojí se a utíkají. Kéž by to tak platilo i v našem životě. V dnešním světě je příliš hluku. A hlas, který vede k životu, neuslyšíme v hluku. Ale v tichu. Tam kde skutečně můžeme být sami se sebou a nemusíme se skrývat v anonymitě. V tom pravém tichu můžeme slyšet mnohé. A možná ještě více můžeme sdělit.

Dnešní neděle je známá pod názvem Jubilate – Jásejte. Není to o nějakém bezduchém radovaní. Ale o pocitu, že je vše v pořádku, protože mne někdo zná mým jménem. Ví jaký skutečně jsem. A to už není anonymní schovávačka za dveřmi dlouhé panelákové chodby, kde se mnohdy ani ti co bydlí vedle sebe neznají.

Kéž bychom si všichni uvědomili, že život ve víře je jistota. Kotva na kterou se mohu spolehnout v jakékoli bouři, která mne potká. Schopnost rozeznat, že hlas, který slyším. Ne každý hlas, který slyšíme, vede k životu. Ale ten, který říká pravdu – i když se nám nelíbí – ten nás osvobozuje. Žít naplno, i když je to někdy těžké. Amen


Autor: Břetislav Tomáš Karal | neděle 26.4.2026 20:26 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Další články autora

Břetislav Tomáš Karal

2 neděle po Velikonocích - Misericordias Domini

Bůh, Ježíš, Emauzy, cesta, slepota, klapky na očích, tma, obavy, bolest, strach, naděje, Velikonoční poselství,

19.4.2026 v 9:01 | Karma: 0 | Přečteno: 35x | Diskuse | Osobní

Břetislav Tomáš Karal

1 neděle po Velikonocích - Quasimodogeniti

Bůh, Ježíš, Velikonoce, zvěst, vzkříšení, radost, víra, křest, nový začátek, důkaz, nevěřící, blahoslavení

12.4.2026 v 9:02 | Karma: 0 | Přečteno: 42x | Diskuse | Osobní

Břetislav Tomáš Karal

Vzkříšení Páně

Bůh, Ježíš, vzkříšení, naděje, cesta, tma, světlo, evangelium, radost, stopy, doprovázení, nevědomost, prozření

5.4.2026 v 7:42 | Karma: 0 | Přečteno: 47x | Diskuse | Osobní

Břetislav Tomáš Karal

Bílá sobota

Bůh, Ježíš, ticho, zahrada, kámen, Máří Magdalská, zjevení, zvěst, evangelium, učedníci, strach, bezmoc, naděje, svítání

4.4.2026 v 15:17 | Karma: 3,11 | Přečteno: 56x | Diskuse | Osobní

Břetislav Tomáš Karal

Velký pátek

Bůh, Ježíš, utrpení, kříž, světlo, tma, konec, začátek, naděje, výsměch, dav, král, učedníci, zapření

3.4.2026 v 13:04 | Karma: 6,81 | Přečteno: 66x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...
22. dubna 2026  14:30

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...

Historické i akrobatické stroje otevřely v Plasích sezonu leteckých show

ilustrační snímek
26. dubna 2026  18:33,  aktualizováno  18:33

Novou sezonu leteckých přehlídek tento víkend tradičně otevřela dvoudenní akce Den ve vzduchu na...

OBRAZEM: Několik premiér, ohromil Šonka. Takto vypadala show v Plasích

Letecký den Den ve vzduchu. Martin Šonka a Extra 300. (26. dubna 2026)
26. dubna 2026  20:02

Letiště v Plasích na Plzeňsku patřilo tento víkend největší letecké show na západě Čech. Den ve...

V Oxfordu se mi změnil pohled na vzdělávání, říká spisovatel Martin Kanaloš

Martin Kanaloš studoval na „Karlovce“, nyní je spisovatelem a letos byl...
26. dubna 2026

Spisovatel Martin Kanaloš, který prošel akademickým prostředím Univerzity Karlovy (UK) i studijním...

Plzeňský kraj slaví 81 let od konce války, akce chystá většina měst

ilustrační snímek
26. dubna 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Pietní akty, historické rekonstrukce, vojenské dobové tábory, přehlídky válečné vojenské techniky i...

Břetislav Tomáš Karal

  • Počet článků 100
  • Celková karma 5,25
  • Průměrná čtenost 64x
Člověk, který objevuje krásu teologie. Snaží se své myšlenky předat dál, prezentovat ostatním lidem. Zároveň pracuji v hospici jako sociální pracovník. Tedy za poslední rok, výrazné změny- do srpna 2023 jsem dělal patnáct let v bankovnictví.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.