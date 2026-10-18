29 neděle v mezidobí
Evangelium podle Matouše 21,14–22
Milé sestry, milí bratři,
asi každý z nás se občas zastavil a přemýšlel nad svou situací. Co se mu v životě stalo. Jak se do té konkrétní situace dostal. A vždy je dobré se vrátit do minulosti a připomenout si prožitou situaci. Najednou začnou dávat jiný smysl a vidíme je jinýma očima.
Tak je to i v dnešním příběhu. Předcházelo tomu Ježíšovo kárání, protože chrám nesloužil ke svému účelu. A nyní přichází na čtení dnešní příběh. Chrám je místo, kde dochází k uzdravování nemocných. Velekněží a zákoníci to vidí a kritizují. Ale děti tyto činy oslavují. Jak mohou ti, co by měli znát nejlépe Boží vůli. Ti, kteří jsou vykladači jeho slov být tak slepí? Možná se zde potvrzuje, že správné věci vidíme srdcem. To, co je důležité je očím skryté. Děti nejsou zatíženi předsudky. A reagují na to, co vidí. Nepřemýšlí proč to tak je. Jak se ti nemocní dostali do té situace. Co se mohlo stát. Jestli si za to mohou sami nebo prostě byli nemocní. Děti vidí výsledek, tedy že jsou zdraví. Proto projevují radost nad skutečností. Kéž bychom i my se radovali z dobré zprávy, z pozitivní informace a nepřemýšleli co se za tím může skrývat. Přiznám se, že i já, když slyším chválu, tak se mi v hlavě rozjede kolotoč myšlenek. A někdy i podezřívání, zda to, co slyším je míněno upřímně. Musím si na to dávat pozor.
Možná by se nám mohl hodit ještě jeden pohled na věc. Nepřestává mne fascinovat, kolik lidí a vykladačů Boží vůle existuje. Jak slyšíme všude okolo sebe, co by Bůh měl udělat. Co je pro ostatní lidi důležité apod. Ano, máme svobodnou vůli, ale neumíme přijmout odpovědnost za své činy. Raději hledáme viníky kolem sebe a hážeme odpovědnost na ostatní.
Včera se mi stala podobná situace. Kamarádka, řádová sestra, se mnou rozebírala situaci, že potřebuji pomoci uklidit kostel. Dostala pokyn, že přijde vzácná návštěva musí jej uklidit. Nabídl jsem jí, že si vezmu dovolenou a půjdu tam. Bohužel jsme udělali jenom část. Protože nebyla dokončená předchozí práce. Já odešel domů, protože tam už nebyl prostor to dodělat. Najednou tam zůstala sama. Hledala pomoc. Obrátila se na mládež, která tam chodí, ale najednou neměli čas. Protože ještě měli večerní modlitby. Hm, co kdybyste se modlili prací a pomohli mi tady? Ne my jdeme jinam. A tak oslovila jednoho pána, který tam byl. Naprosto cizí, jestli by jí nepomohl. Řekl, že spěchá, ale že ji pomůže, alespoň chvíli. Vzal vysavač a pomohl. A když odcházel tak se u dveří objevili naprosto cizí lidé. Chtěli zapálit svíčku a pomodlit se za svého blízkého, protože je na tom zdravotně hodně špatně. Pozvala je dál. Pomodlili se a mezi řečí se jich zeptala, zda mají čas pomoci. A byli tam delší dobu. Uklízeli, co mohli uklidit. Kostel je připravený na slavnost a vše dobře dopadlo. Tomu říkám naplnění slov – Bůh se postará. Kamarádka měla odpovědnost a postavila se k tomu čelem. Lidé okolo ní, někteří, měli jiné potřeby.
Vraťme se ještě k příběhu který tuto situaci, krásně dokresluje. Fíkovník, který neplodí. Má krásné listy, tváří se zdravě, ale neplodí. Ježíš jej odsoudí k zániku a on uschne. To je poměrně tvrdé, že? Ale co s pozlátkem, které na první pohled vypadá úžasně. Ostatní k němu vzhlížejí. Ovšem, když přijdou blíž a něco potřebují, tak zjistí, že z toho vychází neuvěřitelný zápach. Sice je to krásné na pohled. Naoko slouží svému účelu, ale ve skutečnosti to přinese více problémů než užitku. A co s takovým produktem? Není lepší se jej zbavit, i když to možná bude bolet. Začít znova? Poučen, posílen. Nový produkt, nové chování nemusí být tak krásné naoko, ale uvnitř je plné síly, pochopení. Přináší užitek pro celou komunitu.
Závěr příběhu je o naší víře. Víra, která hory přenáší není o moci nad Bohem. Je to o důvěře a naději v Boha. Odevzdání svého života, svých činů do jeho náruče. Bůh nehledá ty krásné na pohled, ale krásné uvnitř nás. Tím se dostaneme k původnímu záměru, jak by měl sloužit chrám. K setkávání, uzdravování a povzbuzování. Kéž nosíme takovýto chrám i v našich srdcích.
Amen
Břetislav Tomáš Karal
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