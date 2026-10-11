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28 neděle v mezidobí

Břetislav Tomáš Karal
Bůh, Ježíš, pozvánka, vyvolení, pláč a skřípění zubů, hostina, odmítnutí, radost, vztah, dobří i zlí

Evangelium: Matouš 22, 1-14

Milé sestry, milí bratři,

dnes jsme slyšeli krásný příběh o radostném okamžiku dvou milujících lidí, o svatbě. Konec je poměrně drsný, ale to je podobné v životě. Ne vždy všechno končí krásně. Nicméně, naděje vždy je. O tom je křesťanství, naše víra.

Začátek příběhu začíná klasikou, kterou zná každý, kdo takové pohoštění chystal. Zvete lidi, vymýšlíte menu, výzdobu, program. Aby každý dostal to, co má rád. Aby všichni zúčastnění byli spokojení. No a najednou dostáváte zpětnou vazbu, že se to nehodí, že nemohou přijít. A plnou snůšku dalších výmluv, které jsou jak přes kopírák. Neřeknou vám napřímo, já nepřijdu. Není to občas podobné s naším vztahem k Bohu? On nám přichystal nabídku, která se prostě neodmítá. Jenomže teď se nám nehodí jít do kostela, tu máme něco důležitějšího. Ale není to jenom o návštěvě kostela. Je to i o vztazích mezi lidmi. Neboť bychom měli naplňovat největší přikázání. A to zní – Miluj svého bližního, jako sám sebe. Na sebe máme čas, ale na druhé ne? Neodmítáme tím Boha?

Příběh pokračuje tím, že král vysílá posly na rozcestí, aby pozvali, koho potkají. A Matouš zdůrazňuje, že mají pozvat dobré i zlé. To je nádherný obraz, že Boží zvěst je připravena pro všechny, kdekoli na světě. Není to určené jenom pro chvíle radostné. Pro chvíle, kdy se cítíme plní sil. Nebo když se nám podaří udělat dobrý skutek. Ale je to také pro takové situace, které zrovna nezapadají do běžného života. Pozvání k Božímu stolu je určeno pro vše, co život nabízí. Ať pozitivní, tak i negativní. Je určeno všem.

To souvisí s koncem příběhu, který je poměrně drsný. Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Zní to skoro, že křesťanství je nějaký exkluzivní klub. Podmínka přijetí je projít hustým sítem podmínek a potom možná se otevřou dveře. Ale myšleno je to jinak. Je to jako když stojíme na rozcestí a máme se rozhodnout pro nějaké řešení. Rozhodnout se jakou cestou se vydáme. Jsme živí tvorové, kteří mají svobodnou vůli. To ovšem s sebou nese i odpovědnost. Nerozhoduje za nás Bůh, ale my sami na základě našich zkušeností, momentální nálady, znalostí.

Boží pozvání je určeno opravdu všem. Nicméně, ne všichni to přijmou do svého srdce. Ono je jednoduché si představovat, že když se mi něco nedaří, požádám Boha a on to splní. To opravdu tak nefunguje. Nebo, že když provedu něco špatného tak se pomodlím nebo vyzpovídám a mám čistý štít. To je příliš velké zjednodušení institutu odpuštění. Toto vše začíná a končí v našem srdci. Tak jak se chováme, jednáme. Jestli pozvání přijmeme za své a vtělíme jej do svého DNA. Prostě se stane naší nedílnou součástí.

Ještě bych se rád vrátil k obrazu svatební hostiny. Křesťanství je náboženstvím radosti. Není to nějaké trudomyslnosti. Abychom měli před sebou hrozbu pekelných muk. Myslím si, že lidé si ze života dělají peklo sami o sobě. Jejich vztahy, chováním. Víra by měla být radostná. Brát život s nadhledem a pokorou. Není to rezignace, že nic nesvedeme s tím, co nám Bůh posílá do cesty.

Co když je to tom, že nám Bůh posílá do cesty zkoušky. Které nás mají něčemu naučit a poučit pro další cestu životem. Tím můžeme skutečně prokázat, že s pozváním to myslíme vážně. A druhá souvislost je, když král vyhodil z hostiny člověka, který byl nevhodně oblečen. Měli bychom si uvědomit, že pozvání do sálu Božího království sebou nese i odpovědnost. Není možné si sednout k bohatě prostřenému stolu a čekat, že vše dostaneme zdarma. Bez přičinění. Rozhodně nám nebudou létat pečení holubi do úst, jenom protože jsme křesťany.

Kéž dokážeme správně rozeznat Boží volání v našich životech. Správně se rozhodnout, když stojíme na křižovatce našich životů. Abychom našli správný směr. Amen

Autor: Břetislav Tomáš Karal | neděle 11.10.2026 16:28 | karma článku: 0 | přečteno: 16x
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Břetislav Tomáš Karal

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Člověk, který objevuje krásu teologie. Snaží se své myšlenky předat dál, prezentovat ostatním lidem. Zároveň pracuji v hospici jako sociální pracovník. Tedy za poslední rok, výrazné změny- do srpna 2023 jsem dělal patnáct let v bankovnictví.

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