Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

27 neděle v mezidobí

Břetislav Tomáš Karal
Bůh, Ježíš, vinice, znak, sluha, poslání, zabití, kámen, kvádr nárožní, zavrhnutí, znamení, zlý úmysl


Milé sestry, milí bratři,
dnešní příběh navazuje na to, co jsme slyšeli minulou neděli. Bylo to o moci a uvědomění si, od koho je darována. Od koho ji dostaneme do správy. A dnešní příběh je o tom, co se stane, když takovou moc začneme zneužívat. Zapomeneme, že nám bylo „něco“ svěřeno a začneme se chovat jako pyšní majitelé. Boží spravedlnost a čas fungují ovšem jinak.
Hospodář vinic zajistil, aby mohla fungovat a předal ji do správy vinařům. Tedy těm, kdo by své práci měli rozumět nejvíce. Nechováme se tak trochu jako vinaři, když nám byl svěřený majetek? Občas si řekneme, že to není naše, že nám to může být vlastně jedno. Když se člověk do toho ponoří, je někdy složité rozlišit, co je moje a co je ve správě. Já se v takových případech snažím přistupovat s rozmyslem. Naučil jsem se přístup s péčí řádného hospodáře. Tedy, abych k tomu přistupoval jako by to byl můj majetek, s ohledem na okolnosti, které takovému rozhodování přísluší.
To se bavíme o hmotných věcech. Ale jak přistupujeme k životu? Patří nám nebo nám byl svěřen? Člověk své tělo dostal svěřené do péče, a proto by se k němu měl chovat s úctou. A tak je to ve všech aspektech života. Stačí se podívat a zamyslet jaké máme vztahy ve svém okolí. Jak přistupujeme k ostatním lidem. Co přinášíme svému společenství. Rád bych apeloval na zdravý přístup. Každý z nás dostal do vínku jiné hřivny. Někdo je schopný organizátor, jiný daruje peníze a někdo může darovat svou přítomnost a úsměv. Každý obdarovává tím, co má k dispozici. Nebo by se minimálně měl tak chovat. Život není jenom o braní, ale vracení zpět.
Úroda nebo naše hřivny mohou být sebelepší. Ale pokud je nechceme vydat, nepřinesou užitek a zbytečně přijdou vniveč.
Hospodář v příběhu se nechce vzdát a stále a stále posílá své služebníky, kteří jsou zabíjeni. To zní trochu drsně. Proč je tam posílá, když jim tím vlastně přináší smrt? Zkusme se na to podívat jinou optikou. Bůh lidi nezavrhuje hned po prvním zklamání. Ale neustále nám posílá do cesty náznaky, znamení, abychom se změnili. Abychom konali, co nám sděluje. Jak jsem již zmínil, Boží měřítko spravedlnosti a trpělivosti je jiné než lidské. On k nám přistupuje jako laskavý a milující Otec. Ale my se chováme jako rozjívení puberťáci, kteří si myslí, že na všechno přijdou sami. I když padneme do prachu, tak si nenecháme říct a pořád opakujeme chyby. A On má s námi stále trpělivost.
Nakonec posílá hospodář svého syna. Říká si, že k němu by se lidé mohli chovat s úctou, vždyť je to syn od hospodáře, majitele vinice. A ejhle, možná je to ještě více rozčílí a řeknou si, že kromě úrody by jim mohlo připadnout i dědictví. Toto vyprávění se nápadně přibližuje pašijnímu příběhu. Je to předzvěst, co čeká Syna, kterého poslal Otec na vinici. Jeho nepoznali. Možná poznali, ale nechtěli si připustit, že by opustili svůj způsob života. Proto čekali jako zloději na vhodnou příležitost a připravili jej o život.
Celý příběh graduje ve větě: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.“ V tomto vidím vrchol Boží lásky k nám. Vidím v tom obraz nepochopených, nemilovaných. Těch, kteří jsou na okraji společnosti, zájmu. Ty, které celý svět přehlíží. Ale v Božích očích mají naprosto jinou hodnotu. Jsou to ti, na nichž se projevuje Boží láska. To, že něco nebo někoho zavrhneme, neznamená, že to nemá hodnotu. Přístup v duchu této věty, tomu může dát naprosto jiný nádech. Není to jako výhrůžka, ale je v tom naděj. Naděj je jedním z nejsilnějších lidských prožitků. Protože ji můžeme cítit i ve chvílích, kdy jsme na kolenou. Křesťanství je o tom, že máme naději, i když ostatní vidí tmu. Bůh dokáže dát smysl a nový počátek i tomu, co se nám jeví jako prohra. dokážeme správné věci rozeznávat srdcem. Očím se to nejdůležitější občas schová. Amen





Autor: Břetislav Tomáš Karal | neděle 4.10.2026 12:13 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Břetislav Tomáš Karal

26 neděle v mezidobí

Bůh, Ježíš, uposlechnutí, moc, otázky,odpověď, pravda, verze, vztah, přání, předem jasné, syn, pokora

27.9.2026 v 16:51 | Karma: 0 | Přečteno: 28x | Diskuse | Osobní

Břetislav Tomáš Karal

25 neděle v mezidobí

Bůh, Ježíš, rovná příležitost, domluva, mzda, denár, spravedlnost, v Božích očích, zkušenost, poznání, posun vpřed nebo vzad

20.9.2026 v 17:38 | Karma: 0 | Přečteno: 34x | Diskuse | Osobní

Břetislav Tomáš Karal

24 neděle v mezidobí

Bůh, Ježíš, rozkazy, příkazy, předpoklady, pravda, lež, pomoc, podmínka, bez podmínky, pocit, logika, cesta

13.9.2026 v 17:24 | Karma: 0 | Přečteno: 15x | Diskuse | Osobní

Břetislav Tomáš Karal

23 neděle v mezidobí

Bůh, Ježíš, konflikt, rozhovor, mezi lidmi, upřímnost, emoce, veřejnost, diskrétnost, hranice,konflikt

6.9.2026 v 20:30 | Karma: 0 | Přečteno: 43x | Diskuse | Osobní

Břetislav Tomáš Karal

22 neděle v mezidobí

Bůh, Ježíš, naděje, správná cesta, poznání, Petr, odmítnutí, odstup Satane, šok, důvěra, jít dál, srdce, správný pohled

30.8.2026 v 21:41 | Karma: 0 | Přečteno: 46x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.
29. září 2026  7:27

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.
2. října 2026  8:34

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice
26. září 2026  19:49,  aktualizováno  27. 9. 9:33

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle
29. září 2026  14:34

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1....

Hodinku od Prahy čekají tři rozhledny. Výlet za pár korun má i lákavé bonusy pro děti

Mackova hora, Senecká hora a Velká Buková. Tři zastávky našeho výletu.
3. října 2026  7:22,  aktualizováno  19:22

Kam pojedeme na výlet? Tahle otázka padne párkrát za měsíc v každé rodině. Pokud bydlíte v Praze,...

V Praze 6 hoří v samoobsluze, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

V Praze 6 hoří v samoobsluze, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. (4. října...
4. října 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

V Praze 6 na sídlišti Dědina nedaleko ruzyňského letiště v neděli odpoledne vypukl požár v...

Vlak u Mrače usmrtil člověka, provoz mezi Čerčany a Benešovem byl zastaven

ilustrační snímek
4. října 2026  11:55,  aktualizováno  11:55

Osobní vlak dnes u Mrače na Benešovsku srazil a usmrtil člověka. Cestovalo v něm asi 250 lidí,...

Natálie Tichánková vystoupala na muzikálový Olymp. Získala Thálii za Evitu

Cenu za muzikál, operetu a jiné hudebně dramatické žánry v ženské kategorii...
4. října 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Na muzikálový Olymp vystoupala herečka a zpěvačka Natálie Tichánková z Moravského divadla Olomouc....

Kramářova vila

Kramářova vila
vydáno 4. října 2026  12:32

Zájem o prohlídku

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Břetislav Tomáš Karal

  • Počet článků 123
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 60x
Člověk, který objevuje krásu teologie. Snaží se své myšlenky předat dál, prezentovat ostatním lidem. Zároveň pracuji v hospici jako sociální pracovník. Tedy za poslední rok, výrazné změny- do srpna 2023 jsem dělal patnáct let v bankovnictví.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.