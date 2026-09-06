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23 neděle v mezidobí

Bůh, Ježíš, konflikt, rozhovor, mezi lidmi, upřímnost, emoce, veřejnost, diskrétnost, hranice,konflikt

Evangelium: Matouš 18, 15-20
Milé sestry, milí bratři,
opět tu máme téma, které rezonuje napříč časem – řešením konfliktů mezi lidmi. Mnozí z nás tu situaci zažili. Ať už byli na straně, toho kdo příkoří způsobil. Leckdy domnělé. Nebo komu bylo příkoří způsobeno. Myslím si, že by se v tom mohli najít i učitelé, kterým začíná hlavní náplň práce – výchova dětí a mládeže.
Když nastane příkoří, vždy okamžitě nastupují emoce. A v tu chvíli se v našem nitru odehrává boj hodný bitvy na Bílé hoře. Výsledek je bohužel leckdy jak sedláci u Chlumce, jak se říká.
V dnešním příběhu vidíme směr, který nám Ježíš představuje – řešit konflikty s klidnou hlavou a ne na očích veřejnosti. Ano, zní to jednoduše a praxe je poměrně složitá.
Ježíš nezačíná veřejným řešením. Ne tak, aby to všichni viděli. A hlavně zdůrazňuje, abychom šli za tím konkrétním člověkem. Leckdy se řeší spory – o nás, bez nás. Nebo jsou natolik všeobecné, že se mohou dotknout i někoho jiného. Opravdu nejlepší je, jít za tím konkrétním jedincem. Pozvat jej do soukromí a vyříkat si to s ním. Nesmí to vyznít jako odsuzující tribunál.
Sám jsem něco podobného zažil. Při práci v bance mne zavolali na pohovor k řediteli. Seděl tam můj přímý nadřízený, jeho nadřízená a oblastní. Velice napjatá atmosféra už od pohledu. A ještě to bylo v den, kdy jsem byl na pohřbu kolegy. Než vše začalo, tak jsem vznesl dotaz – proč mám pocit, že tu jsem jak na popravě.
Nejideálnější je, když toho svého partnera v komunikaci „získáš na svoji stranu“. Smyslem opravdu není zvítězit a dokázat, že jsem měl pravdu. Ale obnovit vztah ve společenství. Pokud se to nepovede, tak je na místě řešení, které jsem už popisoval – vzít si svědka. Ale ne jako obžalobu, ale jako podporu. Problém by však měl být řešen na té nejmenší úrovni – tedy mezi čtyřma očima.
Ať je ti pohan nebo celník. V tom vidím nutné nastavování hranic. Ono je hezké odpustit, ale vztah leckdy nejde obnovit. Ukázat respekt – jsi člověk, vidím tě, respektuji tě. Ale již do mého blízkého okruhu nepatříš. Mohu se s ním i nadále bavit, ale důvěra bude již narušena. A můžeme se jenom modlit, aby byla časem obnovena.
Obnova vztahu vyžaduje úsilí na obou stranách. Zde se ukáže, jestli to myslím upřímně. Je to podobné jako když cítím, že jsem provedl něco špatného. Přiznám si to, poučím se ze svých chyb a již se to snažím neopakovat.
Příběh končí jedním z nejkrásnějších vyznání – Tam kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, jsem Já uprostřed nich. Koneckonců tato slova máme součástí liturgie. Jedná se o ujištění, že Ježíš je s námi, ať se děje, co se děje. Bez ohledu na to zda máme ve sboru málo lidí nebo narvaný kostel. On je s námi i ve chvíli kdy řešíme nějaký konflikt. Je přítomen, jako tichý svědek.
On stojí uprostřed těch, kdo se snaží k sobě najít cestu. Celý příběh je tedy o mluvení s člověkem, s konkrétním člověkem. Ne o člověku, ale s ním.
Nejsme svatí a konflikty tu budou vždy. Důležité je naše reakce potom. Co bude následovat. Budeme naštvaní, bude nás to užírat nebo se k tomu postavíme čelem. Půjdeme a vyřešíme to. Nebo půjdeme a všem o tom řekneme a možná způsobíme ještě něco horšího?
Pane, dej nám moudrost a odvahu. Abychom dokázali řešit konflikty v klidu a s chladnou hlavou. Abychom k tomu přistupovali s vírou v srdci, že Ty jsi náš bratr, který je trpělivý a odpouští. Amen

Autor: Břetislav Tomáš Karal | neděle 6.9.2026 20:30 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

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Břetislav Tomáš Karal

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Člověk, který objevuje krásu teologie. Snaží se své myšlenky předat dál, prezentovat ostatním lidem. Zároveň pracuji v hospici jako sociální pracovník. Tedy za poslední rok, výrazné změny- do srpna 2023 jsem dělal patnáct let v bankovnictví.

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