2 neděle postní - Reminiscere
Jan 3, 1-17
Milé sestry, milí bratři,
připomínáme si druhou postní neděli, která je známá pod názvem Reminiscere – Rozpomeň se. Je to prosba, aby Bůh zjevil své milosrdenství. Je to neděle, která nás učí znovu volat k Bohu. Máme jistotu, že naše volání nezůstane bez odezvy. To, co se nám zdá dlouhé, je v Božím čase jinak měřeno. Člověk potřebuje ujištění, že Bůh je na jeho straně.
Příběh začíná popisem, že Nikodém, který byl farizejem přišel za Ježíšem v noci. Možná, aby jej nikdo neviděl. Možná se styděl, že žádá o pomoc. Ale důležité je, že se chtěl něco dozvědět, a proto šel za svým cílem. A možná chtěl slyšet „jenom“ potvrzení co si o Ježíši a jeho činech mysleli všichni, kdo o nich slyšeli. Vždyť byl poslán od Boha – kdo jiný by mohl mít takovou moc?Ježíš mu odpovídá, že pokud se lidé znovu nezrodí, tak nespatří Boží království.
Nikodém myslel poměrně přízemně, protože jeho reakce byla – jak se člověk může znovu narodit, když je starý? Ale Ježíš hned vysvětluje, co tím myslel. Někdy se nám může stát, že v životě nastane situace, díky které si řekneme, že jsme se znovu narodili. Překonání těžké choroby, zázračné přežití nehody. Potkali jsme druhou polovičku, se kterou jsme šťastní. Tak proč bychom se nemohli znovu narodit, bez ohledu na to, kolik nám je let? Ale Ježíš nemluví o novém začátku okolností, nýbrž o novém začátku srdce. Ježíši jde o probuzení ducha. A to tak, že přijmeme víru do svého srdce, skrze křest, který je viditelným znamením této proměny - skrze přijetí Ducha Svatého a prostřednictvím vody. Ježíš říká, že slyšíme vítr, cítíme, že vane, ale nevíme kam. A stejné je to s přijetím víry do našeho srdce.
Nevíme kam nás to zavede. Jakou cestu nám to ukáže. Vydat se na dobrodružnou cestu, která někdy povede pouští. Někdy povede údolím, kam nedopadnou sluneční paprsky. Někdy se budeme topit v moři pochyb. Ale vždy budeme mít vedle sebe pomocníky. Jenom je zapotřebí si o tu pomoc říct. Požádat o ni. Třeba i uprostřed noci, stejně jako Nikodém. Farizej, tedy učitel národa a znalec Písma, ovšem nechápe, co tím je myšleno. Jak může voda a Duch proměnit lidské srdce? Někdy se může stát, že pro svou zahleděnost prostě nevidíme zřejmé věci. A to nás někdy trápí víc, než si přiznáme. Budeme se cachtat v tom marastu našich pochybností. Přitom je pomoc tak blízko. Slyšel jsem myšlenku, že pomoc je na konci naší ruky, a to místo je blízko srdce. Tam najdeme klid a odpověď na naše otázky.
Vrchol příběhu nastává, když Ježíš připomíná, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého jednorozeného Syna na svět. Ježíš zatím mluví v náznaku – plnost jeho poslání se ukáže až na kříži. Bůh neposlal Syna na svět, aby jej soudil, ale aby skrze něho byl svět spasen. Motivem tohoto aktu je láska. Když někoho milujeme, tak s ním chceme strávit co nejdelší čas. Tak proč nepřijmout Boží lásku do svého srdce. Potom nemůžeme konat jinak. Cílem je život, který začíná právě bezpodmínečným přijetím Otce, Syna i Ducha Svatého do našeho srdce. Primárním záměrem Boha není odsouzení. Není to trestající Bůh, ale milující Otec, který chce zachraňovat každého člověka na zemi. Znovuzrození není samozřejmé, ale je to dar.
Můžeme to přijmout prostřednictvím víry na úrovni srdce. To není a nemůže být rozhodnutí na intelektuální úrovni, tedy rozumové. Ale to opravdové přijetí je přijetí prostřednictvím srdce. Toto vše vyvrcholí na kříži – místo bolesti, ale zároveň zrození. Lidský život také začíná v bolestech. V bolestech ženy, která nás přivedla na svět.
Bože, dej ať vždy máme na mysli Tvůj dar v oběti Tvého Syna. Kéž máme vždy na mysli, že to je nejvyšší vyznání Lásky, kdy se On na kříži za nás obětoval, abychom mohli získat věčný život. Slovy nejde vyslovit vděčnost, ale Ty vidíš do našich srdcí. Zde tuto skutečnost navždy uchováme. Amen
Břetislav Tomáš Karal
Břetislav Tomáš Karal
Břetislav Tomáš Karal
Břetislav Tomáš Karal
Břetislav Tomáš Karal
