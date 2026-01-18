2 neděle po Křtu Páně
Evangelium: Jan 1, 29–42
Milé sestry, milí bratři,
opět zde máme krásné vyprávění v podání Jana. Je plné obrazů, které vyvolávají na první dobrou pocit, že je vše jasné. Ale když nahlédneme pod povrch, tak zjistíme, jak pestrý ten svět je. Díky takovému přístupu můžeme aplikovat i na dnešní dobu. Krásně se nám propojuje tehdejší svět, s dnešním.
Nejsilněji ke mne promlouvá myšlenka následování. Ve chvíli, kdy vidím dobrý příklad. Životní cestu, která je hodna následování, tak ji následuji. Učedníci se dotazují a přicházejí k Němu a on jim říká – Pojď a koukni se sám. Zve je, aby ukázal, kdo je. A to je možná i náš úkol – ukázat světu, že být křesťanem neznamená být zapšklý. Mračit se a prolévat neustále slzy. Ale je život plný radosti a úsměvu. Naděje i v temnějších časech, které prostě k životu patří. Je to tedy zkušenost žití života s Ježíšem.
Ježíš, je v tomto příběhu představen jako přítel. Ten, který snímá hříchy světa. Beránek, který na sebe vzal veškerou špínu světa. Nesoudí, pokorně čeká, až k němu přijdeme.
Jan Křtitel vystupuje v příběhu jako ukazatel. I když byl ve své době velice populární a chodili za ním velké zástupy. Nicméně věděl, že on je oproti tomu kdo přijde jak zrnko prachu. A ukazuje na Ježíše, že to je on, komu měl připravit cestu. Tím nám dává příklad, že když následujeme Jeho, tak to neznamená myslet na sebe. Ale znamená to sebe upozadit a dát Jeho na první místo. Vše co činíme, bychom měli činit pro Jeho větší slávu.
Přijetí Krista znamená následování, stejně jako to učinili apoštolové. Nejdříve se ptali Ježíše kde bydlí, kde přebývá a on je k sobě pozval. Pozvání přijali a už zůstali s ním. Je to stejné, jako když někoho přivítáme u sebe doma. Také tam s námi přebývá. Následování je tedy o vztahu, který získáme tím, že jej následujeme. Učedníci zůstávají, přebývají ve stejném příbytku jako on. Není to o rychlém nadšení, ale o poznání, vybudování vztahu a o důvěře.
A jak to mám s Kristem já? Zůstávám s ním jenom do chvíle, kdy je mi to pohodlné a přináší „užitek“? Nebo jsem s ním i ve chvílích kdy musím zatnout a najít sílu. Chce se mi napsat – i ve chvílích kdy se musím vzmužit a třeba i přiznat chybu?
Další učedníci přicházejí na základě doporučení. Každý přivede někoho dalšího. Protože, pokud vím a znám nějakou dobrou zprávu, tak proč bych se nepodělil. Pokud vím, že něco přináší dobro, jak mohu mlčet a nepodělit se s ostatními? Jak už jsem napsal – víra se rodí ve vztahu. Může nám ji někdo předat v rámci rodiny. Můžeme ji přijmout jako součást rodinné tradice, ale stejně si k ní musíme najít svůj osobní vztah. Ano, někdo může nařídit – Věř. Ale je to potom opravdu ta opravdová víra? Není to potom jenom o tom, že budu chodit do kostela, jenom kvůli tomu, že nám to někdo řekl? Odříkávat bez prožitku slova modlitby. Není to potom jenom bezduché drmolení slov, které nemají žádný význam?
Každý z nás si musí najít svoji cestu k víře. Každý jsme jiný a proto osobní přístup je u každého trochu jiný. Podívejte se na strom. Je plný větví a listí. Nic není na chlup stejné, nic není identické a přeci vidíme listí, vidíme strom. To je na tom to krásné a věřím, že toto je i jeden z příběhů kdy se rodí ekumenismus – tedy spolupráce a úcta napříč vyznáními. Všichni máme jedno společné – věříme v jednoho Boha, jeho Syna a Ducha Svatého, který to všechno krásně propojuje. Ale každý máme jiný pohled na věc a to může náš život úžasně obohatit. Pokud bychom byli všichni stejní, byli bychom jenom bezduché stádo, které vykonává jeden a ten samý úkon. Nikam by nás to neposunovalo a nenutilo změnit.
Ježíš je schopen vidět potenciál lidí dříve, než my sami. Protože nám posílá do cesty různé překážky, různé úkoly. Ví, že nám dává jenom to co dokážeme vydržet a co nás posílí. Jenom my si to někdy děláme těžší a stěžujeme si jak je toho na nás moc. A když se za nějakou dobu ohlédneme zpět, uvidíme co jsme dokázali. Věřím, že mnozí z nás si řeknou – wau, to jsem všechno zvládl? To mám všechno za sebou. Ano člověče, to jsi zvládl, protože v těch těžkých chvílích tě nesl On. Podpíral Tě, byl Ti oporou, ale ty jsi to bral jako samozřejmost. Ale byl to On, kdo Ti stojí po boku ať se děje, co se děje.
Přejme si tedy trpělivost a otevřené srdce, kterým vidíme ty správné věci. Amen
Břetislav Tomáš Karal
1 neděle po Křtu Páně
Bůh, Ježíš, Jan Křtitel, křest, Jordán, voda, nový život, nový začátek, poznání, přiblížení, očista,
Břetislav Tomáš Karal
2 neděle po Vánocích
Bůh, Jan, obrazy, světlo, proroci, poznání, nepřijetí, možnost, rozhodnutí, odpovědnost, svět, důvěra, dikuvzdani
Břetislav Tomáš Karal
Svátek Rodiny
Marie, Josef, Ježíšek, jesličky, útěk, rodina, Egypt, cesta, návrat, péče, rodiče, rodičovství,láska
Břetislav Tomáš Karal
Štědrý den či noc
Bůh, Ježíš, Marie, Josef, pastýři, chlév, narození, světlo, hvězda, králové, naděje, světlo, tma, radost
Břetislav Tomáš Karal
4. neděle adventní
Bůh, Ježíš, Marie, Josef, očekávání, naprostá důvěra, sen, anděl, návštěva, řešení, odsouzení, být věrný
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Starostrašnická ulice
Tramvaj Škoda 52T na Starostrašnické ulici v Praze 10-Strašnicích. Vůz evidenčního čísla 9520 je z...
Zvuková výstava Více-než-lidská-agora. Studenti UMPRUM se se svými pracemi nastěhovali do Mikulandské
Hlavní budova Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) na náměstí Jana Palacha se nyní...
Letiště Václava Havla Praha
Sledování on line přenosu z Letiště Václava Havla Praha. K vidění byl Airbus A380 dopravce...
kousek od stanice Hradčanská
Ochrana před mrazem
- Počet článků 83
- Celková karma 5,20
- Průměrná čtenost 66x