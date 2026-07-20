16 neděle v mezidobí
Matouš 13, 24-30.36-43
Milé sestry, milí bratři,
dnešní podobenství krásně navazuje na minulou neděli. To jsme slyšeli o rozsévači, který rozhazuje semeno na různá podloží. Nevybírá si kde se bude dařit pšenici lépe, kde vyroste silnější. A dnes slyšíme o pšenici, která již vyrostla. Nicméně přišel nepřítel a záměrně do ní zasel plevel, aby ji poškodil.
Slyšíme, tedy příběh o tom, že to, co bylo očekáváno, vzešlo. Ovšem i když to bylo zaseto na úrodnou půdu, i tak tam hrozí znehodnocení. Služebníci, když to zjistí, běží hned za pánem a ptají se ho, jestli to mají napravit. Vytrhat co tam nepatří.
Jak by se krásně žilo, kdybychom mohli vždy odstranit co se nám v životě nelíbí. Co nám v životě překáží. Ale jak ukazuje příběh, ani u nás to není tak jednoduché. Hospodář říká, ať to tak nechají. K odstranění bude vhodnější čas při sklizni. V tu chvíli se vytřídí, co má jít do sýpky a co má být vyhozeno.
Život přináší i věci, které bychom si sami nevybrali. Neříkám, že je máme vyhledávat, to v žádném případě. Ale když se něco v životě nepovede, nemáme se hned hroutit a hledat viníka. Vše má svůj čas. Unáhlené řešení může nadělat ještě více škody, než když to necháme tak být. Možná si najednou neuvědomíme celý ten příběh, který provázel vznik té situace. Tudíž nemůžeme vzít do úvahy všechny aspekty, které k tomu vedly. Tím pádem i rozhodnutí by se mělo přijmout s chladnou hlavou. Jedno české přísloví praví – Ráno je moudřejší večera.
Opravdu není nic černobílé, jak se na první pohled zdá. Každý člověk v sobě nese světlo i stín. Když se podíváme do našich srdcí, tak i my v sobě můžeme objevit věci, které tam nemají co dělat. Např. závist. Ale důležité je uvědomit si to a pracovat s tím. Přiznat si to, poučit se a jít dál. Naše odolnost se prokáže tím, že příště z nás takové myšlenky nebo zloba ostatních steče jako po leknínu. Ten se také každý den uzavírá a stahuje. Celý život má kořeny v bahně, které jej vyživují. Ale každé ráno se otevře slunečním paprskům. A je opět krásně čistý.
A když se nám zdá, že to vše nějak dlouze trvá? Boží měřítko času je jiné než naše. Lidé jsou netrpělivý. Taky bych to chtěl mít rychle vyřešené, ale ono to tak nejde. Někdy je to k užitku a jindy zase ne. Když se peče chléb, tak potřebuje nějaký čas ke kynutí a nemůžeme to uspěchat. Do toho vstupují různé faktory – tlak vzduchu, teplota, roční období. Stejné jak v životě. Jednou se nám to podaří vyřešit rychle. Jindy nám to trvá. Jsme unavení, někdo nás naštval. Ale rosteme jako ta pšenice a sílíme. Nezadusí nás plevel, který je vedle nás, protože máme víru. Věříme, že nás Bůh neopouští a dokáže i z těžkých situací přivést dobro.
Co je také důležité si uvědomit, že nejsme soudci. Tato výsada náleží jenom Bohu. Upřímně, když se mi něco nelíbí nebo na to nemám jednoznačný názor, tak si pomyslím – Kdo jsem já, abych soudil. Buď si hledám informace, abych se mohl rozhodnout nebo to necháme být. Nemůžeme všechno vědět, všechno pochopit. Každý z nás má svoji úlohu, svoji specializaci na něco konkrétního.
Vždyť je to krásné, že jsme každý jiní. Na světě by byla obrovská nuda, kdybychom byli všichni stejní a všichni uměli to samé.
Plevel v našem životě bude vždy. Je ovšem otázka kolik času tomu budeme věnovat. Nebylo by lepší věnovat čas spíše té pšenici, aby vyrostla do síly? Věnovat čas sám sobě, abychom jako lidé byli silnější. Měli pevnější základy a vydrželi ty bouře života?
Kéž nám dá Pán sílu zabývat se důležitými věcmi. Nenechali se pohltit malichernostmi, které na první pohled vypadají jako hodně důležité, ale jsou bezvýznamné. Amen
Břetislav Tomáš Karal
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Bůh, Ježíš, rozsévač, semeno, úrodná půda, trní, kamení, trpělivost, úsilí, naděje, malé krůčky, čas
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