15 neděle v mezidobí
Evangelium: Matouš 13, 1-9.18-23
Milé sestry, milí bratři,
dnes jsme slyšeli asi jedno z nejznámějších příběhů – podobenství O rozsévači. Vždy ve mně vyvolávalo obraz, který byl viděn na vesnicích. Když chce sedlák osít pole, tak si je musí připravit – orat, zbavit půdu kamenů. Potom vzít obilí a chodit po poli a sít. Většinou se sedláci při této činnosti modlili, aby měli dobrou úrodu.
Velice obrazně Ježíš líčí, jak je to s jeho slovem, resp. jak to může být. Rád bych se vrátil do dětství, to je podobné. Rodiče dětem domlouvají, říkají jim, jak se mají chovat. A přiznejme, že ne vždy to děti vezmou do úvahy. Ale věřím, že rady pronesené v dobrém úmyslu padnou na úrodnou zem, jako to zrníčko. Jsou maličké, na první pohled neviditelné. Usnou v duši dítěte a čekají až na vhodný okamžik. A v dospělosti si mnohdy děti vzpomenou – vždyť to nám rodiče říkali. V tu chvíli ze semínka – rady vyklíčí užitek. Je desetinásobný, stonásobný. Zvláště pak u dětí, když si jako dospělí vzpomeneme – vždyť nám to rodiče říkali. A z plodu toho malinkatého semínka v dětství je bohatý klas, který se opět rozvětví.
Samozřejmě některé slovo/rada padne na neúrodnou půdu. A my to poznáme, když si třeba rozbijeme koleno. V tu chvíli si vzpomeneme – vždyť nám to rodiče říkali. Vlastně i to semínko, které padlo na kámen, tak vyklíčí. I když jinak a možná tak trochu s následky.
Stejné je to i v příběhu, kde se líčí, co se s jednotlivými semeny děje. Bůh nešetří. Rozsévá všude kde je zapotřebí. I když to lidé v tu chvíli nic neočekávají. Nebo páchají něco špatného, i tak Bůh zasévá. Bez ohledu, zda se mu to vrátí nebo ne.
Ani člověk není stále stejný. Chodíme do kostela, snažíme se modlit, konat dobré skutky. Jsme hodní na lidi kolem sebe. Ale občas i my padneme a naše srdce obroste trny. Někdy se může stát, že houština z trnů je tak pevná, že k nám to semínko prostě nepropadne. Čas otupí i ty nejostřejší hroty. Semínko, které bylo někde ukryté, se najednou dostane, níž a níž. Až do bodu, kde najde úrodnou půdu. Najednou se rozsvítí a zjistíme,že i skrz ty trny může být svět krásný. Získáme jiný úhel pohledu. Posílí nás to. Sice vyjdeme s jizvami, ale silnější než dřív. Jizvy nebolí, ty nám připomínají pohyb ve stínů trnů.
Jak už jsem řekl, každý z nás je jiný. Nelze srovnávat sladké jablko nebo kyselý citron. Malou borůvku nebo vodní meloun. Vše má svůj účel a potřebnost. Kdybychom byli na světě všichni stejní, byla by to nuda. Vše má svoji hodnotu, svůj účel a je zapotřebí k životu. Možná jinak, než čekáme. Užitek se také ukáže v ten pravý okamžik. Třeba až ve chvíli, kdy to vezmeme za samozřejmost.
Naděje, kterou nám přináší dnešní příběh, je větší než obavy z budoucnosti. Není vše zalité sluncem. Jednou se pohybujeme v rokli stínů, kde se nám vkrádá chlad pod kůži. Jindy jdeme pustou krajinou bez stínů, kde nás spaluje slunce. V takových chvílích semínko pravdy, pomoci prostě zapadne. Stejně jako některé rostliny dokážou po požáru znovu vyrůst a krajina se znovu zazelená.
Někdy musíme padnout na dno, aby se semínko mohlo pořádně ukotvit silnými kořeny. Ty prorazí i tu nejtlustší krustu našich obav. Získají živiny z hlubin naší duše, kde je uložena jiskra, kterou do nás Bůh vložil při křtu. A kterou během života znovu a znovu přijímáme za svou.
Dostal jsem otázku, jestli bych ve svém životě něco změnil. A moje odpověď? Vlastně neměnil bych nic. Vše mne formovalo do tohoto okamžiku. Jsem takový člověk díky tomu všemu, co mne potkalo. Nevím, jestli bych byl stejný, kdybych nepadl a zase nevstal.
Kéž dokážeme překonat těžkosti, které nás provázejí životem. Zasévat a být trpělivý. Užitek se ukáže ve vhodný okamžik. Boží čas není totéž, co lidský. Amen
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