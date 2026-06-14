11 neděle v mezidobí
Evangelium: Matouš 9, 35-10, 8
Milé sestry, milí bratři,
dnešní evangelium je především o soucitu. O soucitu, který nezůstane jen pocitem, ale promění se v čin. Ježíš vidí zástupy lidí, jejich únavu, bolesti a trápení. A právě tehdy povolává učedníky, aby se stali jeho spolupracovníky. Dnešní příběh nám ukazuje, že víra není jen otázkou modlitby a zbožných slov, ale také ochoty nést kus odpovědnosti za svět kolem nás.
Ježíš obchází krajinou a učí, uzdravuje. Dělá to proč přišel – šíří své myšlenky, své učení. Mluví s jednotlivými lidmi, ale mluví i pro celý dav. Má tedy zkušenost jak s jednotlivci, ale i s učením mas lidí. Když to vše vidí, přepadne ho lítost, že nemůže pomoci všem. Vidí jednotlivé příběhy lidí, osudy. A nemůže vše stihnout, ani kdyby se přetrhl. Proto povolává učedníky a předává jim svoji moc.
Proto mnozí z nás cítí povolání, aby šli studovat pomocné profese – teologie, zdravotnictví, ošetřovatelství, učitelství. Díky tomu získají kompetence, znalosti, aby mohli pomáhat lidem. Avšak, aby skutečně mohli vykonávat svoji práci jako poslání, ne jenom jako zaměstnání, tak je zapotřebí ještě i něco navíc. Požehnání od Boha, přijetí jeho milosti, aby to co dělají cítili jako šíření Božího slova. Zároveň, aby žili i svým příkladem. Možná někdy stačí, že se lidé ptají – proč ten dotyčný koná, jak koná? Jak to, že vše zvládá a snáší?
Protože nosí Boha ve svém srdci a považuje svoji práci za poslání. To co všechny spojuje je také soucit. To není nějaká přehnaná lítost, že vidíte trpícího. Ale lítost, která v člověku povstane jako odpovědnost, že musí konat, protože před sebou vidí někoho kdo potřebuje pomoci. Je to o zachování hranic, jak svých, tak toho druhého. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Vyjdu ze své komfortní zóny a zasáhnu do komfortní zóny toho druhého. S respektem. Je to tedy o pomoci, ale i nutnosti si uvědomit svoji odpovědnost. Já mohu pomáhat do strhání těla, ale ta pomoc není možná tam, kde ji člověk nechce přijmout, aby se proměnil. Není možné jenom donekonečna dávat. Tím dochází ke zneužití pomoci.
Ježíš koná – neprojevuje „falešný“ soucit, že by se rozněžňoval nad ostatními. Ale povolává učedníky. Žeň je veliká, ale ženců je málo. Nemůžeme každému pomoci. Jak jsem řekl, je to i respektování hranic. A jak se s tím vypořádat? Uvědomit si své možnosti a konat v rámci nich. Najít si cestu, která mi vyhovuje, která mne posunuje. Díky tomu poznávám své hranice. A věřím, že nakonec zjistíme, jak jsou ty hranice pružné.
V dnešním světě spousta lidí staví kolem sebe nepropustnou zeď, která je leckdy na obranu. Když nás lidé pustí přes ten svůj obranný val, tak zjistíme, že jsou ve skutečnosti nešťastní. A třeba volají o pomoc. Lidé se často modlí za mír, za ukončení nesmyslných konfliktů. Za vyřešení všeho zlého. A co když nás právě proto posílá Bůh do tohoto světa? Asi těžko zamezíme konfliktu, který se odehrává daleko od nás. Ale můžeme začít sami u sebe. Že si vyřešíme svoje vlastní konflikty, ve svém nitru. Budeme milovat svého bližního jako sám sebe. Díky uzdravení, které nám to přinese, jsme schopni šířit poselství o Boží lásce dál.
Pomoc není o vyhánění démonů nebo činění různých zázraků. Ale o činění všedních zázraků, které rozsvítí pošmourný den. Úsměv nic nestojí, ani v obchodě na prodavačku, která je uštvaná nervózním davem lidí. Řidič autobusu. A přání pěkného dne? Najednou dáte najevo, že vidíte před sebou konkrétního člověka. Stejně jako Ježíš byl obklopen davem, ale viděl konkrétní lidi, kterým chtěl pomoci.
Dnešní příběh a zamyšlení je tedy o bezištné pomoci, která nic nestojí, ale dokáže prozářit dne. A pokud ke svému zaměstnání dostaneme ještě Boží požehnání, stane se nám posláním. Posláním, které šíří dobro do okolí.
Věřím, že díky těmto drobným krůčkům – drobný úsměv, poděkování – bude nezastavitelná tsunami, která přelije celý svět.
Bože, kéž dokážeme vidět dobro a světlo i v temnotách. Kéž dokážeme upozadit sebe a vidět bližního, který potřebuje pomoci. Ale kéž si také uvědomujeme hranice, protože musíme myslet i sami na sebe. Amen
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