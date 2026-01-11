1 neděle po Křtu Páně
Evangelium Mt 3,13–17
Milé sestry, milí bratři,
dnes jsme slyšeli nádherný příběh o tom, jak se nám Ježíš přiblížil. Není to poprvé – a není to naposledy. Přichází k nám jako jeden z nás. A dnes se nám přibližuje skrze další skutečnost, kterou s námi sdílí: skrze křest.
Křest byl ve starozákonním Izraeli chápán především jako očistný úkon. Jako možnost nového začátku, který bylo možné opakovat. Určitý rituál, jenž člověku umožňoval znovu vstoupit do čistoty.
S příchodem Ježíše se však význam tohoto aktu zásadně proměňuje. Křest se stává něčím, co se neopakuje. Je to skutečnost, kterou nelze vzít zpět, změnit ani zpochybnit. Je to rozhodující znamení Boží blízkosti.
V dnešním vyprávění Ježíš přichází k Jordánu a staví se do řady s obyčejnými lidmi. Řekl bych: sestupuje na jejich úroveň. A právě tím nás paradoxně přibližuje Bohu. Nevyvyšuje se, ale sdílí lidský úděl. Vstupuje do našeho světa, aby nás mohl pozvednout do Boží přítomnosti.
Jan Křtitel Ježíše poznává a zdráhá se tento čin vykonat. Ježíš mu však nic nenařizuje. Neprosazuje se silou. Pouze říká: „Učiň tak, protože je to třeba.“ Vyzývá Jana, aby se stal součástí Božího záměru – i když se to v danou chvíli může lidskému rozumu vzpírat.
A kdo jsme my, abychom pochybovali o Božích cestách, i když se nám někdy zdají podivné, nebo dokonce „bláznivé“?
Tento příběh nám ukazuje, že pokora a přijetí Boží vůle jsou tím nejlepším kompasem na cestě životem. Věrnost tomu, co jsme přijali ve křtu. Přijetí identity Božích dětí.
Když Ježíš vystupuje z vody, zjevuje se Duch svatý v podobě holubice a z nebe zaznívá hlas. Bůh, kterého nikdo nikdy neviděl, se dává poznat. Poprvé máme možnost zahlédnout plnost Boží přítomnosti:
Ježíš stojí ve vodě jako člověk, Duch sestupuje jako posel a hlas Otce potvrzuje: „Toto je můj milovaný Syn.“
Tímto okamžikem začíná Ježíšova veřejná cesta. A podobně i náš křest je začátkem. Ne cílem, ale startem. Je to výbava do života, na které můžeme stavět. Ujištění, že v nás klíčí plamének věčného života – i tehdy, když se ocitneme v krajině stínů.
Když kráčíme tmou, potřebujeme světlo. A právě toto světlo bylo do nás vloženo. Ne vždy ho vnímáme, ne vždy ho cítíme, ale je tam.
Možná je někdy škoda, že si svůj křest nepamatujeme. Mnozí z nás jej přijali v dětství. Bylo to rozhodnutí rodičů, kteří za nás nesli odpovědnost – a každý rodič chce pro své dítě to nejlepší.
Přesto máme možnost se ke svému křtu vracet. Připomínat si ho, obnovovat křestní slib, zvláště o Velikonocích – a vlastně při každé bohoslužbě.
Křest je nesmazatelná pečeť. Znamení, že patříme Bohu – a že Bůh patří do našeho života. Tato skutečnost může usnout, ale nikdy nezmizí.
Voda je nositelkou života. A křest je pro nás živou vodou pro věčnost. Oživuje v nás to dobré a postupně odvádí to, co nás od života vzdaluje.
Zároveň nás křest povolává k jinému způsobu života. Ne nutně nápadnému, ale hlubšímu. Umožňuje nám žít jinak i v našem uspěchaném světě. Radovat se z maličkostí, spoléhat na Boha – a zároveň nést odpovědnost.
Ano, říká se, že Bůh se postará. Ale dal nám také svobodnou vůli. A s ní odpovědnost za sebe, za svět, za to, co nám bylo svěřeno. Nemůžeme jen sedět a čekat, že nám všechno samo spadne do klína. Byla nám svěřena zem, tělo, život – a máme se o ně starat.
A tak si můžeme položit otázky:
Čím si dokazuji svou hodnotu?
Uvědomuji si odpovědnost, kterou mám vůči sobě, druhým i Bohu?
A dokážu uvěřit hlasu, který je možná tichý, nenápadný, ale stále přítomný – a šeptá: „Jsi milovaným Božím dítětem“?
Někdy máme pocit, že procházíme šedivým údolím mlhy a stínů. Hluk našich obav a starostí přehluší všechno ostatní. Zkusme se v takových chvílích zastavit. Zavřít oči. Ztišit se.
A v hloubi srdce ten hlas znovu uslyšíme. A s ním i světlo naděje, které nás vede zpět – do světla a do Boží náruče.
Amen.
Břetislav Tomáš Karal
