1 adventní neděle
Evangelium: Marek 13,24–37
Milé sestry, milí bratři,
když jsem si uvědomil, jaká neděle nastává, pomyslel jsem si: „No nazdar, je to tu zas.“ Období, na které se mnozí těší, ale také období, které přináší hodně stresu. Zvláště pak v domácnostech vládne stres, zda se vše stihne. Zda se povede těch 56 druhů cukroví. Zda se sežene výzdoba, která byla vloni u sousedů, apod. Jaká je to škoda, protože je to zároveň jedno z nejhezčích období, která jsou plná očekávání. A to vše se spojuje v dnešním příběhu.
Dnešní evangelium tedy začíná upozorněním, jak bude vypadat konec světa. Hned na začátku adventu slyšíme připomínku posledních dní. To je poměrně zvláštní a možná matoucí. Ale ono to může být všechno jinak, včetně našeho přístupu k adventu a přípravám na svátky.
Můžeme tedy k tomu přistoupit jako k popisu posledních dnů, ale zároveň to může znamenat připomínku dnešního světa. Mnohdy se stane, že se životní cesta pěkně zamotá. Rozpadnou se vztahy, rozkmotří se rodina, přátelé. Odejdou naši blízcí. Najednou jsme sami na tak temné poušti, že nejsou vidět ani hvězdy nad hlavou. Cítíme chlad a samotu. A najednou se objevuje Boží Syn. Syn člověka, který přichází ve své slávě. Jako naděje, která přetrvá věky. Naděje, která překoná všechny strasti světa i temnotu v našich srdcích. To, že něco skončí, neznamená, že skončí všechno. Jedny dveře se zavřou. A za dalšími nás může čekat překrásná slunečná zahrada.
Příběh pokračuje podobenstvím o fíkovníku. Strom ví, kdy nastane období plodnosti. Kdy vydá své ovoce, které přinese užitek dalším bližním. Slyším v tom výzvu, abychom byli všímaví. Rád používám citát z Malého prince: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Kolikrát se nám stalo, že jsme něco důležitého přehlédli, co jsme si potom vyčítali. Jak se říká, po bitvě je každý generál. Můžeme si stokrát říkat a rozjímat, proč jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli. Pojďme se na to podívat trochu jinak. Je v tom poučení a naděje, že příště to dopadne jinak, lépe. Poučme se z toho špatného a přetavme to v to dobré, co je v nás. Zároveň máme jistotu, že Ježíšova slova nepominou, i když pomine vše okolo. Můžeme se pohybovat v období života, které není zrovna příznivé, ale víme, že On je tady s námi. Zapamatujme si nějaký citát, slova, která nám pomohou. Vždy, když nám bude těžko, tato slova nám připomenou, že i ve tmě je světlo.
Člověk je tvor, který chce znát na vše odpovědi. Rád by věděl, kdy se co stane. Co znamená to a co znamená ono. Víra neznamená, že budeme mít odpověď na vše, co nás potká. Ale znamená důvěru v Boha. Bůh každému svěřil nějaké schopnosti, hřivny. A ty by měl využívat ve svůj prospěch. Aby díky jejich používání rostl a učil se. Aby je nezneužíval, ale díky nim konal dobro. Tyto skutky právě pomáhají rozsvěcovat malá světélka naděje v propasti beznaděje. Každý jsme jiný, každý si najde svoji cestu. Jenom na nás záleží, zda budeme pouze pasivními čekateli na zázrak, nebo vyjdeme vstříc. I když se nemusí na cestě vše povést, máme jistotu a naději v Jeho slovech.
Na konci slyšíme výzvu k bdění! To neznamená žít ve strachu, co zas přijde. Jak to vše zvládnu. Je to výzva k bdělému stavu mysli. Žít tady a teď. Až zase budeme mít myšlenky, že něco odložíme. Že zavoláme až… Uděláme až… Zkusme si to uvědomit. Říci si: „Žiju tady a teď.“ Jdeme a uděláme, co máme udělat. Prožít ten okamžik, uvědomit si, že žiju. Čekat neznamená přestat žít. Znamená žít v přítomnosti, se zkušeností minulosti a nadějí do budoucnosti.
Kéž je letošní advent plný očekávání a důvěry, kterou nosíme ve svých srdcích. Kéž se tato důvěra projeví v tom, jak prožíváme svůj život. Tady a teď.
Amen
Břetislav Tomáš Karal
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