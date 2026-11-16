Zúbožování Norska. Jeho postupné uvádění do bídného, vyčerpaného a žalostného stavu
Případný obrat by údajně nastal až poté, co lidé zažili, že se každodenní poměry začaly zlepšovat a že jejich vlastní podíl se na rozhodování přispělo k tomu, že k tomuto zlepšení mohlo dojít. Prý je to zejména mezi mladými dospělými, uvedl zmíněný www.agendamagasin.no, že se zvětšovala propast mezi umanutým narativem většiny politických stran a „slušné společnosti“ o oplývající péči, štědrosti a dobra vůči obyvatelům a o pokrocích prakticky ve všem vs. jejich vlastní zkušenosti, kde jste strůjcem svého štěstí a ponechán svému osudu a kolikrát se vám nedostane to, na co máte nárok. Na odpovědi, zákrok či jiné řešení se čeká příliš dlouho, byrokracie je rozrostla do obludných podob a mnohdy, jako např. v rámci stavebního řízení, rozhodování sociálních úřadů, OSPOD, policie/cizinecké policie i dalších orgánů podle kritiků zejména na sociálních sítích prý schází rozhodnutí liberální demokratické cítění a bývají vnímána jako průjevy autoritářské zvůle a nespravedlnosti.
Ač to Norsko tolik proslavilo, tak není rovnost jako rovnost: To, že se všichni Norové těší takřka stejným možnostem vyvrátil prostřednictvím www.nettavisen.no profesor sociologie Magne Flemmen Univerzity v Oslu. Jsme třídní společnost, kde mezi rozhodujícími činiteli najdeme kromě bydliště mj. zázemí, zaměstnání a příjmy rodičů.
Norská vláda, centrální banka i různí masmédii oslovení odborníci se často chlubí, např. prostřednictvím www.nettavisen.no, že je zaměstnanost rekordně vysoká a počet nezaměstnaných nadále na minimu. Avšak mj. poslanec Abid Raja z opoziční strany Venstre namítl, že vláda tím kamufluje, že přes 700 000 Norů ani nepracuje, ani nestuduje, nýbrž je na dávkách a podpoře. A co teprve ti, jež nejsou evidováni hledající zaměstnání, popř. ti, jejichž úvazek je proti jejich vůli menší, než o kolik by stáli?
Podle webu www.dagsavisen.no mohou nemoc a zdravotní problémy i v Norsku působit jako náhlý, zákeřný spouštěč ekonomické neschopnosti a chudoby, přestože by sociální stát měl fungovat jako záchranná síť. Zatímco systém nemocenských dávek zpočátku kryje až 100 %, dlouhodobá nemoc nebo přechod na dávky v zaměstnání (AAP) a dávky v invaliditě obvykle vedou k výraznému snížení příjmu (často až na 66 % předchozího příjmu), jak napsal www.smaalenene.no. Úvěry, náklady na bydlení, ceny elektřiny, potravin, pojištění atd., upravené o plný příjem neodpovídají snížení příjmu v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti. Přestože je většina konzultací/péče nemocnic a lékařů hrazena ze spoluúčasti, může se připočítat spoluúčast na léky, fyzioterapeutickou léčbu, zubní péči a alternativní nebo nezbytnou soukromou následnou péči. Mj. Den norske fattigdommen /Norská chudoba/, dokumentární seriál norské veřejnoprávní televize NRK, zdůraznil, jak mohou být zcela obyčejní Norové s běžným zaměstnáním dotlačeni do finančního krachu a hanby, selže-li jim zdraví.
Podle Jana Pettera Sissenera, jednoho z nejznámějších norských investorů, prostřednictvím www.nettavisen.no spáchá současná vláda finanční vraždu na střední třídu. Zakladatel Øyvind Gedde okomentoval prostřednictvím www.finansavisen.no přirovnáním norského politického vedení k fotbalu s tím, že trenér národního týmu by byl okamžitě propuštěn, pokud by se tým nekvalifikoval na mistrovství světa, zatímco vláda, jež podle něj zanedbává živnostníky, ty, jež finančně riskují, investují soukromý kapitál a vytváří pracovní místa a hodnoty, může mířit nenarušeně dále bez odpovídajících důsledků. Tato vláda si sotva uvědomuje, že ekonomická udržitelnost naší společnosti spočívá na více nohách než jen na státních rozpočtech a krizových plánech. Stát může selhat, aniž by za to někdo nesl odpovědnost, zatímco podnikatel často přijde o všechno, když soukromé podnikání selže. Norsko působí dojmem státu, jenž stojí pevně, téměř jako by tvorba hodnot vznikla sama od sebe – a ne něco, co buduje kulturu, pracovní místa a daňové příjmy pro celou společnost. Veřejný sektor často zastiňuje, co tržně orientované investice a rizikový kapitál skutečně znamenají pro růst a produktivitu. Bez dynamické podnikatelské kultury jsme méně vybaveni k řešení výzev jako digitální zranitelnosti, globální konkurence a hospodářské restrukturalizace. Norsko nepotřebuje bezpečnost jen ve smyslu připravenosti na vnější hrozby – potřebujeme bezpečnost v tom smyslu, že můžeme tvořit, přizpůsobovat se a růst, i když se svět kolem nás mění, napsal Gedde.
Podle poslance Siverta Bjørnstada prostřednictvím www.nationen.no zůstává hlavní výzvou pro mnoho norských průmyslových společností dnes to, že se marže zmenšují pro zvyšování cen elektřiny, zvyšování daně z příjmu právnických osob, zvyšování daně z dividend a zvyšování daně z majetku. Průmysl potřebuje více kapitálu, čehožnejlépe dosáhneme tím, že zastavíme odčerpávání kapitálu z průmyslu v důsledku dvojího zdanění vlastnictví a rekordně vysokých cen elektřiny.
Aby finančně vycházeli, potřebují tři až čtyři norských dlužníků, aby Centrální banka osekala své úroky, uvedl www.nettavisen.no. Podle www.argumentagder.no jsou vědomou politikou převáděny obrovské částky od řadových občanů/domácností bankám a ropnému fondu prodejem norských korun Centrální bankou namísto toho, aby posilovaly finance rodin a sociálního státu.
Spotřební dluh Norů dosáhl podle www.dagens.no rekordní výše. Žádostí o refinancování ve snaze vyhnout se exekučního prodeje bytu či domu anebo zastavit strhávání z platu je dosud letos ve srovnání se stejným obdobím loni o 33 % více. 42 % těchto žádostí pochází od rodin s dětmi. Finanční potíže nepostihují jen osoby s vysokými platy/mzdami. Čtyři z deseti žadatelů si vydělávají nadprůměrně.
Jen za období od 2023 do 2025 slíbil premiér Jonas Gahr Støre Norům nejméně devětkrát, že se jim finančně více povolí otěže a že úroky se sníží. Zveřejnil to www.nettavisen.no. Pak se tato problematika zdánlivě přestalo sledovat. Někteří se proto ptají, zda častá navýšení úroků Centrální bankou je špatný lék ženoucí inflaci trvale nahoru, v příkrém protikladu k cíli banky.
Podle Kjetila Olsena, hlavního ekonoma Nordea Markets, prostřednictvím www.finansavisen.no, zůstanou úroky vysoké dlouho, a to kvůli rozmachu umělé inteligence, investicím do datových center i dalším investicím, jako např. do zbrojení a alternativních zdrojů energie, dále zvyšujícímu se státního dluhu a stárnoucímu obyvatelstvu, jež přispívá k méně spoření a tím snížené nabídce kapitálu. Podle zmíněného poslance Abida Raji z opoziční strany Venstre, citovaného www.nettavisen.no, je hnací silou úrokových sazeb „expanzivní“ státní rozpočet sociálnědemokratické vlády.
Stalo se Norsko snad příliš bohatým pro vlastní dobro? Agentura Bloomberg upozorňuje prostřednictvím webu www.finansavisen.no na to, že Norsko mělo za posledních 20 let nejslabší růst produktivity mezi bohatými zeměmi. Článek a doprovodná debata zdůrazňují, že obrovské ropné bohatství umožňuje státu řešit téměř jakýkoli problém větším množstvím peněz, což může snížit impuls k restrukturalizaci a donucení dominantního veřejného sektoru k lepšímu fungování a zlákat ho k odložení nezbytných reforem. Podle Bloombergu trápí Norsko nejvyšší míra osob v neschopnosti mezi zeměmi OSBE /v průměru 27,5 dní ročně/ a dále nadspotřeba i scházející ambice. Na výzkum jde nejméně prostředků na severu.
Často medializovaný průmyslový průkopník Jan Vindenes uvedl prostřednictvím www.nettavisen.no, že úspěšné podnikatele v Norsku buď dusí na pokraj vaších schopností, anebo je donutí k vyhnání z Norska. Zejména daň z majetku a čím dále více omezení Vindenes připodobňuje k „eutanazii“ páchané na živnostech. Politici a úřady totiž vypočítávají tento majetek na základě hodnot, které nejsou obchodovatelné a které podnikatelé a živnostníci nemohou uvolnit, aniž by si podřízli větev. Proč se k průkopníkům a zakladatelům nezachází se stejnou poctou jako k sportovcům, ptá se Vindenes.
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