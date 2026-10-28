Trump, Norsko a vychylující se kyvadlo veřejného mínění
Kdo ví, třeba Trump jen Norsku vrací úder za slovní rozbušky již tolik let urážející jeho cti, až to připomíná psychotický pud shazovat a znemožňovat. Slova, k nimž denně sahají norští redaktoři, novináři, moderátoři a další a energie, jež věnují pokusům o způsobení «poslední rány» Trumpovi svědčí podle kritiků o fanatismu mnohými označovaném za dětinský. O pózách, aby se konsolidoval obrázek toho, že oni sami, potažmo Norové jako národ, jsou morálně výše a důležitější, anebo proč snad? Mediální analytici poukázali mj. prostřednictvím www.vg.no, www.aftenposten.no či podcastů Oleho Asbjørna Nesse na to, že nepřetržité diagnostikování na dálku duševní choroby norskými pracovníky masmédií porušuje dobrou tiskovou etiku a přispívá k odmítání jeho politiky jako čirého šílenství namísto analýzy skutečných politických a sociálních důvodů podpory jeho hnutí. Srovnávání Trumpa v denících jako Verdens Gang, Aftenposten či Dagbladet s Hitlerem, Mussolinim, Francem a dalšími diktátory kritici vnímají jako naprosté dno v zpravodajství, poněvadž prý trivializují nejhorší zločiny historie a démonizují demokraticky zvoleného vůdce.
A co když si Trump svá slova myslel žertem, byť třeba podcenil své publikum? Buď jak buď, pravé důvody, proč je Trump Norskem popuzen, možná vyvěrají z udělení Nobelovy ceny někomu, kdo rovněž podle řady norských komentujících nenávidí Izrael. Anebo prostě z toho, že cena nebyla udělena samotnému Trumpovi? Že nastal čas vymoci po Americe těch odhadem 1900-2000 miliard NOK amerického státního dluhu vůči norskému tzv. ropnému fondu jakožto investorovi do státních dluhopisů? Ovšem mimochodem i mezi Nory jsou tací, jež mají za to, že je Nobelova cena udělována podle politického klíče, a proto nejsou členové výboru důvěryhodní, podobně jako národní i mezinárodní elity obecně.
Podle komentujících na sociálních sítích je norské pokrytectví nabíledni. Pro řadu jich je komplimentem a ctí dostávat od Trumpa kapky. Co nejemocionálněji dávají najevo, jak moc nemohou vystát ani jeho, ani Ameriku. Ovšem tehdy, když prohlásí Trump o Norech, resp. Norsku totéž, tak to se teprve rozhoří norská protitrumpovská «lynčovací porota» a častují ho vulgarismy, jež se tu vůbec nehodí citovat. Jako odpoutávač pozornosti z domácí mizérie a fackovací panenka se Trump Norům hodí jako málokdo jiný, s výjimkou Putina a Netanjahua. V komentářích se kvůli nim Norové do sebe pouštějí «do krve.»
Nebetyčné jsou na sociálních sítích rozdíly v pohledu na Norsko jakožto „nejlepší zemi světa.“ Převažují ti, jež soudí ostatní podle sebe a jsou přesvědčení, že jelikož si sami „vytáhli výherní los“ již tím, že se v Norsku narodili, a tak jsou „za vodou“ ať se jim později v životě stane cokoli, tak totéž musí platit na všechny bez rozdílu. Zato oponenti jsou za svůj upřímný opačný pohled někdy dalšími účastníky diskuse „odměněny“ dokonce udáváním policii i výzvědným službám, jak to tito mravokárci-lepšolidé někdy sami uvádějí ve svých postech na sociálních sítích. Avšak obtížně se ověřuje, zda se toto udávání zakládá na pravdě.
Názorová pluralita je totiž hotové zlo pro hordy přisluhovačů, jež neuznávají jiné názory, než vlastní a vykazují své krajany přející si, aby se Norsko opět stalo pro každého bez rozdílu slušnou zemí, z Norska ven, a to nejčastěji do Ameriky, Ruska či Švýcarska. Jako kdyby bylo stěhování a vše co s tím souvisí úplně zadarmo. Zpravidla takto reagují ti, jimž došlo, že diskuse již byla prohrána, poněvadž jim došly argumenty.
Nejde pouze o Trumpa a jeho výrok. Neuběhlo více než pět dní od výroku Øysteina Straye Spetalena, jednoho z nejznámějších norských podnikatelů, podle nějž je Norsko úplně zničené. Odůvodnil to prostřednictvím listu Finansavisen tím, jak byla úleva z ocenění akcií snížena ze 45 na 20 %, sazba daně z majetku se zvýšila z 0,85 na 1,1 % a daň z dividend se zvýšila z 30 na téměř 38 %. A to poté, co loni v září vyhrála volby Dělnická strana. Spetalen si nechal slyšet, že je mu líto mladých pracovitých, jež chtějí něco vytvořit pro sebe a své rodiny.
Ovšem to, že Norsko sklouzává dolů do propasti kvůli usilovné a dlouholeté politice, především té přistěhovalecké, „pro klima“ či kvůli nařízením EU a přebujelé byrokracii, je postoj sdílený mnohem více Nory. Jsme prý podváděni, zneužíváni a okrádáni, ovšem použijete-li slovo zrádce či podobné výrazy, tak se stanete obětí nekonečného slovíčkaření a manipulativní šikany. Jenže ti, jež vás napadnou pravděpodobně nebyli nucení prodat své obydlí kvůli skokově zvyšující se dani z nemovitosti. Nezažili, že byl/a jejich syn či dcera málem zmrzačen/a kvůli útoku, popř. znásilněna, že jim bylo vyhrožováno či že byli oloupeni. Neprošli následky škrtů pečovatelských domovů s nechutnou/nedostatečnou potravou a příliš řídkým koupáním. Pokud tedy vůbec měli to štěstí a přiklepali jim místo.
V Norsku je rozšířené tvrzení, že zazdívá své možnosti jednak plýtváním peněz daňových poplatníků, jednak mrháním prostředky tzv. ropného fondu, jež jsou investovány do dlouhé řady více méně luxusních či lidstvu neprospívajících účelů. Aktuálně se dokonce řešilo, zda se má fond pustit do společností vyrábějících jaderné zbraně, jak uvedl www.dn.no, www.dagbladet.no a další zdroje. Avšak se mnozí shodují na tom, že má-li Norsko vzejít z „ropného věku“ jakž takž až dojdu příjmy z ropy a plynu, tak se musí s prostředky vynakládat rozumněji, mj. na dohánění skluzu v údržbě a modernizaci infrastruktury a nikoli třeba na nákladnou migraci, zahraniční pomoc či prý zbytečně nákladnou novou vládní čtvrť či další prestižní a neudržitelné projekty. Přece jde o budoucnost a to, jakou zemi zdědí naši potomci.
Nepředvídatelnosti a nepříjemných překvapení od těch, jež v Norsku rozhodují, se nebojí jen občané, nýbrž i firmy. Mezi nimi je Odfjell, největší rejdařství na světě, pokud jde o přepravu chemikálií. Přes www.ba.no dali zástupci firmy najevo, že nelze dlouhodobě plánovat ani investovat dostatečně dlouho do budoucna, a tak se klidně může stát, že během týdne vymění Norsko za zemi s lepšími rámcovými podmínkami pro podnikání.
Profesor Peter Kalum Schou z Bedriftsøkonomisk institutt /Norského ústavu pro hospodaření podniků/ uvedl na www.bi.no, že Norsko hospodářsky upadá a vykazuje rekordně vysoký podíl práceschopného obyvatelstva na nemocenské, scházející růst produktivity a prachbídné výsledky žáků podle mezinárodních PISA testů. Podle Kaluma Schoua je to výsledek národních politických priorit, že Norsko nemá nejlepší univerzity v Evropě, či alespoň na Severu. Dále Norsko utrácí na výzkum daleko méně než zbytek Severu. Také bychom pro své produktivní společnosti potřebovali mnohem více start-upů. To by se ale musel změnit daňový systém.
Výběr zboží v obchodech, zákaznický servis, počasí: Je toho hodně, co je v srovnatelných zemích lepší než v Norsku. Alespoň podle těch, jež se na čas odstěhovali. Avšak mnozí Norové nikdy mimo Norsko nežili, a proto nemají žádný srovnávací základ. Proto si myslí, že zákonitě musí být v Norsku vše alespoň trochu, ovšem spíše mnohem lepší. Řada Norů odhaluje ve svých komentářích na diskusních fórech značnou neznalost. Třeba jsou trpce přesvědčení, že mimo Norsko není pořádně štědrého sociálního státu. Ovšem ve chvíli, když se na toto téma začnete bavit s příjemci dávek z řad etnických Norů tak nabudete jiných dojmů. A jistě, neopakovatelná příroda a nepřeberné množství trávení volného času, pokud ho máte, znamená pro životní kvalitu opravdu hodně, nicméně jsou to jen kousky v té skládačce, kterému se říká blahobyt.
Je zajímavé, že současně s klesající Trumpovou oblibou v Americe se smrskává podpora norské vládní Dělnické strany, momentálně k 18 procentům, zato „krajně pravicová“ Pokroková strana má podle téhož průzkumu zveřejněného na www.adressa.no, www.nettavien.no a dalšími zpravodajci dvojnásobek. Mnozí se cítí svou vládou znevýhodňováni až nenáviděni. Není každá země tím, co řekl Trump (tedy zasr…), kde místním mocným a vlivným není na prvním místě blaho vlastních obyvatel a kde místní elity naopak mají jiné priority, experimentují s národem a směřují zemi co nejrychleji kamsi pryč od historické kontinuity a odkazu předků?
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