Ten podzim, kdy bylo Norsko rozděleno vedví
První věc, kterou Norsko upoutá, je jeho délka. S puncem nadsázky se tu říká, že otočíme-li ho o 180 stupňů, ocitneme se bezmála na Sicílii. Jestli je daleko do Osla jako mocenského centra je do Bruselu a dalších mocenských bašt ještě dále. Jak zeměpisně, tak pocitově, a to vč. vnímání tolik stereotypně a monotónně omílané „společné“ Evropy. Nicméně zejména od lidí v severním Norsku obvykle neslyšíte, že je někam daleko. Prostě se tu vzdálenosti berou jinak.
Abych vám dal příklad: Z města Bodø, kde žiji, když jsem v Norsku, to je do Helnessundu, jedné z nejodlehlejších obcí v okrese Steigen, po silnici 236 km, čili tři a půl hodiny jízdy autem, a to jste stále ještě v sousedním okrese. Vydáte-li se z Bodø na jih po nejkrásnější trase, tzv. Kystriksveien či okresní silnici č. 17, jež vede mezi Bodø a Steinkjerem, potřebujete kvůli množství trajektů, jež mezi sebou nenavazují zcela dokonale, necelé dva dny, a to se ani nezastavíte u některých ze zajímavostí po cestě ani za nimi nezajíždíte. A přesto přejedete jen z jednoho kraje do druhého.
Dne 30.8.2025 došlo u jezera Nesvatnet, necelých 60 km jižně od zmíněného Steinkjeru a zhruba v půli cesty mezi ním a Trondheimem, k mohutnému sesuvu půdy, jenž zavalil jednak hlavní evropskou silnici E6, tak železnici z Bodø do Trondheimu a tak de facto rozdělil Norsko vedví. Sesuv, jenž si vyžádal jeden lidský život, způsobil neúměrnou vytíženost menších, úzkých a nebezpečných silnic v oblasti, a proto ty zácpy a chaos, jak popsaly www.ilevanger.no, www.t-a.no, www.dagbladet.no a další zdroje. Obrovské škody dosud nezaznamenané četnými zahraničními masmédii způsobily velkou nejistotu a problémy s plynulostí dopravy a přepravy. Odhalila se závažnost dopadů pro běžné zásobování zbožím a službami, potažmo národní připravenost pro případ mimořádných situací. Zejména vyšší vozidla mají kvůli úzkému profilu železničního průjezdu na okresní silnici č. 111, před nímž se silnice „láme“ do 90stupňovém úhlu, potíže. Vegtrafikksentralen či Ústřední úřad pro monitorování situace v silniční dopravě a informování veřejnosti o ní doporučoval pro větší průjezdnost objížďky přes okresní silnici 755 nebo E14 přes kus sousedního Švédska. Podle www.nettavisen.no se řízení dopravy dokonce ujali někteří místní lidé, aby napomáhali tomu, aby střídavě projížděla vozidla v obou směrech.
Podle nejnovějších zvěstí prostřednictvím www.nrk.no vyšlo najevo, že bude na tomtéž místě opraven jak úsek silnice, tak železnice a nebudou přesunuty o kus dále. Avšak prozatím bude, a to snad do října, o pár set metrů výše postaveno dočasných několik málo metrů silnice, po níž se bude objíždět. Bude sloužit všem, vč. cyklistům a pěším. Pokud jde o trvalé řešení se uvažuje o zasypání kritického místa sesuvu kamení, nicméně ještě musí být průzkumy základů dotaženy do konce. Cestující vlakem budou do odvolání přepravováni autobusy. Před labilními základy ale varovali i místní občané a báli se zejména tehdy, když přišly vydatnější srážky, jak praví mj. www.t-a.no a www.tv2.no.
Událost aktualizovala zranitelnost infrastruktury spočívající ve skutečnosti, že Norsko disponuje jedinou hlavní silnicí z jihu na sever linoucí se jednak oblastmi s převratnou hlínou, druhák údolími s mnohdy rozvodněnými řekami a místy opakovaně zasaženými povodněmi. Podle Statens vegvesen či norské obdoby Správy silnic a dálnic a např. www.tronderbladet.no, www.nrk.no je dosud známo, že se 2552 km norské silniční sítě táhne oblastmi s převratnou hlínou, nicméně toto číslo není konečné, poněvadž se postupně objevují další výskyty, a to zejména v jihovýchodním a středním Norsku.
Podle některých kritiků potřebuje Norsko více než jednu hlavní silnici, a to nejen mezi jihem a severem, nýbrž na více místech po celé zemi. Uvádí se, že při plánované modernizaci jednoho z hlavních dopravních tahů je obvyklým postupem buď rozšíření stávající komunikace, nebo umístění nové silnice v těsné blízkosti té původní, namísto zásadní změny její trasy. Obdobně se navzdory tomu, že notoricky jde o oblasti s rizikem sesuvů pokládají koleje na křížení vlaků a plánují se pro jisté tratě místo dosavadního stavu s jedinou kolejí rovnoběžné koleje.
Přírodním neštěstím a alarmistickému zastrašovaní extrémními teplotami /v předpovědi evropského a světového počasí norské veřejnoprávní televize NRK vyvolávanému hrůzostrašnými odstíny červené barvy/ navzdory: Pozvednete-li zrak a rozhlédnete se, budete se třeba divit, jak moc letos přálo počasí Norům. Dosud je r. 2025 nejteplejším rokem, jenž byl od prvních měření průměrných teplot v r. 1901 v Norsku dosud zaznamenán, hlásí prostřednictvím www.dagbladet.no, www.nrk.no a dalších zdrojů norský Meteorologický ústav. A z celkem 368 dní či 86,7 % posledních čtyř letních období bylo teplejší než obvykle, což je hodně. Podle ústavu je alespoň desetkrát pravděpodobnější než dříve, že Sever opět zasáhne stejně dlouhá a intenzivní vlna veder jako ta, jež prožil letos v červenci.
Klikatou cestou se sunete Norskem dál. Kam za nejlepšími norskými zatáčkami a výhledy? Pyšní se jimi zejména osmnáct tzv. národních turistických tras. Stejně neodmyslitelná jsou nezbytné, mnohdy jakoby v čase zamrzlé plavby často starším či zánovním trajektem či lodí pouze na osobní přepravu. Co ale nevědí mnozí Norové, natož návštěvníci z ciziny, je skutečnost, že řada trajektů na méně frekventovaných úsecích je od 1.7.2022 bezplatných i pro motorová vozidla (do té doby jen pro pěší a cyklisty). Buď jak buď, podle www.nettavisen.no platí Norové mýtné jako nikdy předtím a loni padl s více než miliardou zpoplatněných průjezdů mýtnými bránami další rekord. Co mnozí Češi, Slováci a další cizí návštěvníci Norska ale nevědí, je skutečnost, že Norsko dosud nemělo na vymáhání mýtného od cizinců páky. Navzdory tomu se spousta zahraničních návštěvníků Norska i nadále zaregistrovala, aby ho odváděli. Nedostatek pramenil z toho, že společnosti spravující mýtné brány ani s nimi spolupracující Statens vegvesen čili norská obdoba Správy silnic a dálnic neměly přístup k evidencím vozidel ve zbytku Evropského hospodářského prostoru. Směrnici EU, jež měla tento přístup umožnit, protahovala kvůli ústavní výhradě Lichtenštejnsko. Např. za rok 2023 přišlo Norsko kvůli tomu o 140 milionů NOK. To se ale údajně změní s tím, že se budou vymáhat pohledávky až tři roky staré. Uvádí se to např. na www.vg.no a www.bt.no.
Jenže tzv. „turboturismus“, jak je někdy nazýván v norských sdělovacích prostředcích, „ohlodává“ i Nory-vítače a hostitele turistů a norské osady, vesnice a města. Kdy bude turistů dost? Podle www.nrk.no odmítají někteří Norové dokonce vyzradit, kudy se vydají na výšlap. Jejich krok je součástí iniciativy, v rámci níž cestovní ruch po celém Norsku vyvinul devět zásad zodpovědného marketingu s cílem řešit tento overturismus. Jeden z nich, Asbjørn Eggebø Næss, prohlašuje, že místo, aby mermomocí musel o něm a dalších poskytovatelích služeb pro turisty vědět celý svět stačí, že se o nich dozví akorát dost lidí. Také vyzývá své hosty k tomu, aby neuvedli k na sociálních sítích, appce či jinde zveřejněným fotkám i název navštívené hory či kopce. Mohla na to doplatit relativní nedotčenost daných míst. Paradoxně jsou norské kopce a hory méně dostupné než třeba ty rakouské a švýcarské, jelikož na vrcholy povětšinou nevede žádná lanovka. Může za to silný odpor Norů, jak uvedl v reakci na dopis www.nrk.no novináře, fotografa a horolezce Steina P. Aashaima novinář a spisovatel René Rønshof. V Norsku se máte vydrápat až v puse pocítíte chuť krve.
A tak mnozí pro jistotou zůstanou na zemi, přesněji řečeno na silnicích. Norský dopravní ruch je desátým rokem v řadě nejbezpečnější v Evropě, jak hovoří údaje Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC) a Evropské komise za rok 2024. Vychází se z počtu obětí dopravních nehod na milion obyvatel, jichž bylo minulý rok jen 16, což je oproti evropskému průměru 44 až 45 obětí málo. Tento výsledek odráží dlouhodobou, systematickou a znalostmi podloženou činnost zaměřenou na zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Uvádí to www.adressa.no, www.vegvesen.no a další zdroje.
Nehledě na toto šťastné umístění se na žebříčku mohou Norové každoročně hlasovat o nejhorší krajské silnice Norska. Do finále jde hvězdná pěchota, o niž vůbec nikdo nestojí: Silnice děravé, jinak opotřebované a neudržované, bez pevného povrchu, úzké, klikaté/nepřehledné a ohrožené sesuvy. Prostřednictvím portálů www.norgesveier.no, www.bil23.no a dalších zdrojů informuje Norská rada pro informace o silničním provozu (OFV) o zhoršujícím se, často již kritickém stavu krajských silnic a vyzývá k jejich zlepšení.
