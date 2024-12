„Taková fajnová zlodějina“

Cena elektřiny. Pro nás velká čest a vyznamenání! Proto se státu chovejme způsobně s citem a láskou! Ale vážně lidičky, zákeřná otázka: Opravdu má Norsko slušnější, pravdomluvnější politiky a veřejné činitele než srovnatelné země?

Výroba elektřiny stojí cca. 0,12 NOK/kWh, zato cena za elektřinu v té části jižního Norska, kde žije většina obyvatel, již překročila 13 NOK/kWh, více než desetinásobek ceny v České republice, aniž by Norové pobírali desetinásobné platy, nemluvě o tom, co odvádějí na daních. Norové tedy platí 100krát výrobní ceny a aby toho nebylo málo, tak 90miliardový zisk jen za loňský rok jde přímo do státní pokladny.

Tak se vyjadřoval zpravodajský server www.e24.no. Za této situace se ministr financí Trygve Slagsvold Vedum na svou obhajobu vysokých cen ve veřejnoprávní televizi NRK chlubil národu, že stát velkoryse utratí na tzv. „strømstøtte“, tedy podporu lidem s placením vysokých účtů za elektřinu, přes 21 miliard NOK, načež se ale ztrapnil poté, co zpravodajský web ABC Nyheter tu částku upravil na 7,259 miliard NOK, což činí ani ne 8 % zisku státu, a tak státu zůstane 23,1 miliard NOK. Ovšem někteří byli zmanipulováni k tomu, aby nabyli přesvědčení, že ty vysoké ceny vlastně nevadí, vždyť vše co proteče státními pokladnami je vlastně přínosem a zaplaťpánbůh je k nám stát štědrý jako v žádné další zemi...

Je to prý srovnatelné s tím, jako kdybyste si říkali, že čím více piva budete pít, tím více vám vrátí za zálohované obaly. Na obchodě s elektřinou zbohatne i někdo další, avšak národ to není. Od toho jsou tu totiž jiní „profíci“: Rýžuje z toho především pět ředitelů státních energetických firem se Statkraftem v čele. Listy Aftenposten, Dagens Næringsliv ad. psaly o nich, že si loni přišli na dohromady 170 milionů NOK, z nichž nejlépe placený si utržil 50 milionů NOK. Jedna z nich byla Hilde Tonneová, jež pronesla, že elektřina musí zdražit, aby si lidé konečně uvědomili, že energie mají svou cenu. Ta si podle www.e24.no koupila rekordně drahou vilku v Oslu. Přetučné odměny (za jakou dřinu?) jim nevadí, natož aby jim to smrděly. Nezapomeňme německé překupníky dceřinné společnosti Statkraftu s elektřinou v zahraničí, jež si podle zmíněných deníků přišli během r. 2022 na dohromady 900milionové provize a letos 300milionové (všechny částky v NOK).

„Pasácký“ či „mafiánský“ stát /jak ho tu někteří přezdívají/ legalizující nehorázné ceny i přeplácené odměny zároveň splácí zanedbatelnou část „loupeže“/mimořádné daně v almužnách těm z holoty, jež splňují podmínky, umožnil novodobé šlechtě těžit.

Předseda vlády Jonas Gahr Støre ze sociálně demokratické Dělnické strany napsal v roce 2018 na svém Facebooku, že někteří tvrdí, že Norsko postoupí suverenitu rozhodovat o cenách elektřiny EU a že ceny budou stoupat. K tomu namítl, že by jeho strana ani náhodou přistoupila na dohodu s EU, jež by měla za následek něco takového. Dokonce prostřednictvím deníku Verdens Gang přednesl, že nebude chtít stát se premiérem v takovém Norsku, jež utne vývoz elektřiny Evropě. A v dopise EU začínajícím Dear Ursula se podle znění v listu Dagbladet zapsal EU, pokud jde o dodávky elektřiny. Ani ministr financí Trygve Slagsvold Vedum ze Strany středu není žádným troškařem a v jednom videu, jež umístil na sociální sítě, jako pravý vlastenec burcuje národ k tomu, aby se nikdy za nic nevzdal ovládání a využívání „rodinného stříbra“ /norskými politiky omílané označení vodní energie/, jež nás učinila soběstačnými a která patří „nám všem“.

Ovšem podle zpravodajského webu Nettavisen, deníku Nationen i dalších to byl někdo jiný a sice Tord Lien, bývalý ministr energií z Pokrokové strany, jenž vyzradil strategii své i pozdějších vlád: Nové kabely z Norska do zahraničí byly důležitým prostředkem k dosažení toho, aby se zvedly ceny elektřiny dostatečně na to, aby se vyplácely budovat tzv. obnovitelné zdroje energií. Norští politici tak propojili Norsko s dysfunkčním evropským energetickým trhem. V praxi to znamená, že tehdy, když, dejme tomu, v Německu nefouká, tak se navýší hodnota norské vodní energie a ceny vystřelí.

Naši politici a veřejní činitelé bývají vůči vlastnímu národu čím dále méně poctiví, ovšem se podle komentujících dá říct, že „jejich“ národy v Norsku nežijí. Jejich loajalita je zcela jinde než u norských spotřebitelů a norského průmyslů a norských živnostníků, přitom si uvědomují, že je od Norů žádný převrat nečeká. A tak mohou vesele zneužívat naší důvěry dál, a přitom se honosit a všude šířit, jak moc je rozšířená důvěra v norské společnosti jedinečná a nevyčíslitelná hodnota.

A proč mají být ceny v jedné a téže zemi tak odlišné? Mluví se o diskriminaci a příkoří a lidé z jihu začali brojit proti těm ze severu a obráceně. Rozdílné ceny jako kdybychom nebyli jedna a táž země, máme údajně proto, že síť zajišťující výměnu elektřiny mezi jihem a severem je zastaralá a nedostatečně vybudována/rozvinutá a výměna mezi Norskem a zahraničím se proto uskutečňuje zatím „jen“ pomoci kabelů na vývoz vedoucích z jižního Norska do Německa a Velké Británii: Sever Norska se na této výměně nepodílí. Takhle je stav vysvětlen prostřednictvím Nettavisenu, www.motkraft.no a dalších. I kdyby se elektřina vyvážela i ze severu Norska tak by to podle mnohých Evropě nestačilo, neboť elektřina z norských vodních elektráren nenasytí naše nenasytné odběratelé. Bylo by to jako močit do moře a sledovat, zda stoupne hladina. Přesto chce ministr energií Terje Aasland prostřednictvím webu Nettavisen, deníku Dagbladet i dalších, aby lidé v severním Norsku, kde je leccos dražší než na jihu a které má oproti jihu i další nevýhody, výhledově platili za elektřinu více.

Dosavadních 17 kabelů po zemi i po dně moře do Velké Británie, Dánska, Německa i dalších zemí je jim málo. Kvůli spalující touze vládních i dalších stran musí firmy navyšovat ceny zboží a služeb a některé, jak se lze dočíst třeba prostřednictvím listů Nordlys, webu www.e24.no ad., právě kvůli vysokým cenám elektřiny krachují, zatímco norští spotřebitelé elektřiny dotují třeba německým dráhám v rámci velevýhodné smlouvy o dodávání norské elektřiny za v přepočtu 64 českých haléřů za kWh.

Na vysoké ceny si prý máme zvyknout. Až bude dokončena elektrifikace všeho možného, vč. těžařských plošin a bude dostavěno několik datových center /mimo jiné jedno pro Google, jež prý spolkne 5 % naší celkové výroby vodní energie/ a tzv. megafactory a rozjede se těžba bitcoinů tak stoupnou ještě více, oznámily deníky Dagens Næringsliv, Finansavisen i další.

Podle stránek Forbrukerrådet či Norské organizace na pomoc spotřebitelů již nyní mrzne doma 35 % norských nájemníků. Uvádí, že se jim, když je venku zima nedaří udržovat hlavní místnosti teplé a to proto, že šetří elektřinou. Zápasí na úkor tělesného i psychického zdraví a trpí hlavně rodiny s dětmi i studenti. Stáhněte to teplo! - vybízejí např. v deníku Dagbladet i veřejnoprávní televize NRK. Připomínám, že v Rumunsku za Ceaușesca údajně bylo zakázáno mít doma v zimě vytopeno na vyšší teplotu než 16 °C. Bude něco takového uzákoněno i v Norsku? Při sžíravé chuti naších extrémních politiků přitěžovat spoluobčanům nikdy nevíte, však dokázali, že schopní jsou lecčehož.

Není to časté, ovšem i v Norsku se stává, že někdo umrzne, protože žil na ulici anebo to doma u sebe finančně celkově neutáhl. Nejprve nám zakázali naftové topení, pak nám chtěli hlavně ve městech ztížit topení dřívím. Pak mnohým zůstala jediná alternativa /elektřina/ a za ni cynicky požadují lichvářskou cenu. A ještě k tomu situaci svádí na málo větru v Německu. Je drahá norská elektřina snad chybou Němců? Norové podle svých masmédií doplácejí za nedostatek elektřiny především v Německu.

Není divu, že Norové jsou z celé té situace tzv. na prášky. Paradoxně to, co zaplatíte za elektřinu za propečení tradičního štědrovečerního pokrmu /vepřového boku/ v troubě, vás bude stát více než samotný flák masa, jak informoval web Nettavisen.

My Norové jsme zvyklí doma nosit teplé pletené svetry a obalit se dekami. Nyní někteří přemístili plynová topná tělesa z obytných vozů do bytů a domů, aby jimi topili. Další se snaží sprchovat v práci a ne doma, či nepobývat na svých chatách v zimě. Nicméně jediné trvalé řešení proti skokům cen elektřiny „patřící nám, lidu“ a takové té „fajnové zlodějině“, posvěcené mudrováním o závazcích vůči „evropským partnerům“ je podle mnohých diskutujících vystoupit z Evropského hospodářského prostoru a vycouvnout z Pařížské smlouvy. Kéž by bylo hlavním předsevzetím Norů do nového roku přestat volit politiky, jež slibují napravit problémy, jež si způsobili sami a kleští cestu k autoritářskému globalismu-technokracii, kde země o své kritické infrastruktuře již samy nerozhodují.

Dalším z těchto politiků je Erna Solbergová ze strany Høyre, podle průzkumů dlouhodobě (jakou zásluhou?) jasná favoritka na premiérský post po volbách příští rok. Ta se ovšem nechala podle Nettavisenu, Dagbladetu i dalších masmédií slyšet, že extrémní ceny elektřiny jsou součástí Putinovy hybridní války vůči Západu a zcela vážně míní, že neshody o ceně elektřiny a vývozních kabelech vyvolávají pochybnosti o podpoře Ukrajině Západu. Varuje proti spikleneckým teoriím, přitom podle kritiků sama bez rozpaků dlouhodobě zastává jednu z nich. A tehdy, když minule zastávala premiérskou funkci s cenami nic neudělala ani se o tu debatu nezajímá.