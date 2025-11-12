Smíte být v r. 2025 proti potratům?
Ona slova padla během podcastu na www.momentummedia.no. Pouze ventilovala osobní názor a nikoli názor strany Kristelig Folkeparti /Křesťanské lidové strany/, jejíž mládežnickou odnož předsedá, že potrat je špatný za všech okolností a život by měl mít absolutní ochranu již od početí. Tudíž by neměly ženy, jež otěhotní v následku znásilnění, přistoupit k přerušení těhotenství, nýbrž donést dítě. Hovlandová zdůraznila, že tím dala najevo ideální stanovisko, jímž se chce řídit ona sama a zároveň doufá, že tento výběr zvolí i další ženy, zatímco jménem strany zastává pragmatičtější postoj. Nikomu nic nepřikazovala, zakazovat potraty nehodlá, naopak uvažovala o tom, co by udělala sama v takové situaci, a přitom vyzvala k reflexi. Za to jí ovšem začaly místo uznání za odvahu chodit vyhrůžky znásilnění a sice tolik, že to prý ještě neustálo…
Když Norové nasadí to své tempo a šíři záběru štvaní, nálepkování, zesměšňování, shazování, démonizace atd., stačí na ně málokdo a odstíny komplexnějších protihlasů nejenže nezaberou, nýbrž živí další zákopové války, čtěte: pošpiňování protivníka. Když už se samozvaně lepší, suverénnější, osvícenější, čistější a tolerantnější diskutéři považující chytání za slova a osobní útoky za svou zatracenou povinnost rozhodli pro prostoduchý narativ, podle nějž je protivník zlý a hotovo, jsou nezastavitelní. Dotyčný případ sleduji od začátku, nicméně ač jsem na leccos zvyklý a považuji se za zoceleného pozorovatele, tak začíná toho být příliš i na mě. Jistě, člověk může být kvůli prý nemístnému, méně hodnotnému a zavrženíhodnému názoru zaskočen, šokován, vyděšen, udiven atd., ovšem aktuální výrok na základě osobního přesvědčení podle mnohých vzorně a názorně ukazuje, jak je v dnešním Norsku nesmírně obtížné mít na problematiku potratů restriktivní pohled a jak málo snášenlivá je ve své nádheře norská společnost.
Mezi diskutéry snadno najdeme obvinění Hovlandové ze „středověkého“ pohledu, nezralosti, nedostatku životních zkušeností a empatie, přezíravosti, „vymrštění granátu do norské pospolitosti hodnot“, pokusu zavést do Norska politiku MAGA Donalda Trumpa a jeho Republikánské strany a vyvolat v Norsku tzv. „kulturní válku.“ Omar Svendsen-Yagci, předseda mládežnické odnože rádoby liberální strany Venstre požádal prostřednictvím www.aftenposten.no od Hovlandové omluvu a dodal, že by se politici měli vyhýbat morálním soudům. TikToker Anine Olsenová, jež nemá s mládežnickou odnoží Křesťanské lidové strany vůbec nic společného, rozjela podle www.tv2.no, www.nettavisen.no a dalších zdrojů petici za účelem odstranění Hovlandové z funkce. Podepsaly ji desetitisíce lidí. Tím podle kritiků zneužívá vlastní svobody projevu, aby omezovala svobodu projevu druhé strany. Do případu se podle www.vl.no, www.minerva.no a dalších zpravodajů vměšoval i ombudsman za zrovnoprávnění a proti diskriminaci, jenž měl zůstávat nestranný a nikoli vystupovat jako aktivista a diktovat lidem, co si mají myslet.
Mnoho průzkumů dokládá, a zabýval jsem se jimi i na svém blogu, že se Norové bojí, stydí a zdráhají ventilovat zcela legitimní názory. Podle www.nrk.no se to týká čtyř z deseti mladých, podle www.khrono.no jednoho ze tří studentů a podle www.forskerforum.no se dokonce 42 % vědeckých pracovníků domnívá, že politické klima v Norsku jim ztěžuje vyjadřovat, co si myslí. Není divu, hrozí-li následky vynucované těmi politicky korektně smýšlejícími, čtěte: veřejným lynčovacím gangem. Trpí tím jak rádoby svoboda projevu, tak rádoby demokracie. Vykrystalizuje se stále pokrytečtější, polarizovanější a intelektuálně línější společnost, poháněnou sociálními sítěmi. Zapomněla, zapírá či odmítá uznat, že snášenlivost znamená ustát vlastní nesnášenlivost, jak to kdysi někdo takto pojal. Názoroví odpůrci bývají nálepkováni a házeni do pytle jako extrémní či alespoň odchylky od normálu a odsuzováni na základě tohoto smýšleného pospojování.
Není to naopak snaha povolovat potraty až do okamžiku porodu, jak o to usiluje levicová strana Sosialistisk Venstreparti a jak o tom informoval mj. www.nrk.no, jež je morálně, právně, politicky i prakticky snadno napadnutelná až neobhajitelná a v lepším případě extrémní? Strana píše ve svém programu na www.sv.no, že se řídí směrnicemi Světové zdravotnické organizace, jež si nepřeje žádná omezení za základě pokročilosti těhotenství a vyvinutosti plodu ani tehdy, je-li žena a/nebo plod zcela mimo ohrožení života. Což je pro ty, jež se domnívali, že levice byla/je na straně zranitelných a potřebných a vychází z vlastní hodnoty všech životů, paradoxem.
Pro zanícené zastánce potratů bez zábran tvoří podle diskutérek ti, jež chovají k (ostatním) ženám prý staromódní, zarytou nedůvěru, mají zastaralý pohled na úlohu žen a chtějí je nejen ovládat, nýbrž osvojit si jejich životů, zdraví a těl. Uvádí třeba to, že my ostatní ženy nejsme tak hloupé, že dáváme v pokročilém stupni těhotenství život všanc, ledaže hrozí, že přijdeme o život my samotné. Jenže bez zábran má nekonečné rozmyšlení zelenou, a navíc se zapomene na to, že ve vyspělé fázi těhotenství má zdravotní personál co do činění se dvěma pacienty, nejen s matkou dítěte.
Norské novodobé dějiny potratů jsou o snahách levicových stran rozšiřovat dobu, po kterou jsou povoleny potraty a o odpojení od složitých etických dilemat začleněním potratů do konceptu „zdravotní péče.“ Úporný odpor zastánců práv těch, jež se nemohou sami hájit ani ventilovat své pocity, byl, zdá se, prohrán někdy v 70. letech. Novela zákona, jež obnáší historicky velké rozšíření „práva žen rozhodovat o vlastním těle“ vstoupila v platnost letos.
Podle ní /viz třeba www.lovdata.no jsou potraty povoleny až do 18. týdne a po 12. týdnu o nich spolurozhodují kromě samotné ženy i komise. Je-li životní situace ženy přítěží pro těhotenství či otěhotněla-li následkem znásilnění anebo je-li vývoj plodu nenormální, je-li stav plodu vážný či trpí-li plod chorobou tak se povoluje přerušení těhotenství i po 18. týdnu, a to až do konce 21. týdne. Výjimky platí tehdy, je-li jistota, že plod v žádném případě nepřežije těhotenství ani dobu krátce po porodu anebo je-li život a zdraví ženy bezprostředně a vážně ohrožen/o. Nicméně se 95 % potratů v Norsku uskuteční před 12. týdnem a 80 % před 9. týdnem, jak uvádí např. www.fhi.no. Podle www.forskning.no uvedlo kolem 40 %, z těch žen, jež přistoupily na potrat, že využily nějaký druh antikoncepce. Počet potratů na tisíc žen se v Norsku podle www.thl.fi pohybuje kolem dvanácti, ve Finsku okolo sedmi a ve Švédsku okolo šestnácti. Avšak o tom, kolik žen se k potratu cítí dotlačeno či zastrašeno, zdroje mlčí. Totéž platí o počtu otěhotnění v následku znásilnění.
O tom, kdy vznikne lidský život, nemají ponětí mnozí, a to nejen Norové. Proč odsuzovat ty ženy, jež navzdory všemu dokážou uprostřed zločinu a tragédie tyto vnímat oddělěně od hodnoty života? Podle Gunnara Stavruma, redaktora www.nettavisen.no, Norové prý nemohou vystát názor, že plod se rovná životu v prvopočátcích, byť k početí došlo během znásilnění. Anebo zapomněli či zavírají oči před skutečností, že i vůči některým z těch dětí, jež původně byly nechtěny a milovány došlo k obratu. Zároveň je podle některých diskutérů nejvyšší čas silnějšími prostředky manifestovat, jak moc může bolet rozhodnutí o potratu, aby jak muži, tak ženy dělali více, aby ženy nechtěně otěhotněly.
Yngvar Brenna
