Senioři pečovali o nás a dohlíželi na nás. Kdo a jak jim to oplatí?
Např. nedávný průzkum, jehož výsledky zprostředkoval odborný magazín Fagbladet, ukazuje, že 75 % Norů se domnívá, že o seniory není dostatečně dobře postaráno, zatímco pouze 20 % se domnívá, že služby jsou dostatečně kvalitní. A podle studie univerzity Oslo Met, jehož výsledky přinesl seniorský časopis Vi over 60 či www.nrk.no, pochybuje stále více lidí o tom, že služby obcí a státu budou k mání, až budou třeba: Více než čtyři z deseti pracujících ve věku 45 až 67 let předvídají, že budou muset ve svém životě provést zásadní změny, aby se sami mohli starat o své rodiče-seniory. Aby vynahradili selhávající veřejnou péči, plánují předčasně, postupně či rázem snížit svůj pracovní úvazek, popř. sestěhovat se k rodičům.
Podle www.amta.no bývalo pravidlem, že měl běžný norský okres místa v pečovatelských domech pro zhruba 20 % svých obyvatel starších 80 let. Nyní se počítá s přibližně desetiprocentním krytím. Ve velkém se ruší pečovatelské domy, např. v okrese Senja zrušili podle www.sykepleien.no, www.nrk.no a dalších zdrojů dokonce pět ze šesti. Zeptáte-li se na odůvodnění odborníků pro tento útlum, tak vám odpoví, že mnoho dalších okresů seká v nabídce tomu odpovídající měrou. Což zrovna neuklidní ty, jež se obávají možnosti důstojného dožití.
Kdy je senior/ka dost „hoden“/“hodna“ pomoci? Pakliže jsou kritéria na získání místa v pečovatelských domovech příliš přísná budou seznamy čekajících krátké. Podle komentátorky Kristin Hoffmannové na www.aftenbladet.no by bylo poctivější, kdyby okresy vyjadřovaly krytí míst v pečovatelských domovech počtem neúspěšných uchazečů o místo. Ti, jimž bylo místo zamítnuto, se nedostanou na žádné seznamy, a to třeba mají větší potřebu péče než se jim aktuálně dostává. Někteří jsou dehydrovaní a podvyživení i přesto, že žijí doma.
Fungovat doma u sebe přece neznamená nemít odvahu dojít si na záchod, aniž vás někdo doprovodí, nemít chuť/sílu se stravovat bez přítomnosti někoho dalšího či mít bezesné noci proto, že se bojíte zemřít o samotě. To se ani nerovná nejlepšímu pečovatelství na světě, tak, jak ho všude možně a každou chvíli zejména na sociálních sítích hájí obhájci systému.
Jak vyplývá z diskuse mj. na www.op.no, někteří senioři „se vzdají“ samostatného života poté, co jsou „nuceně“ přestěhováni do pečovatelského domova. Neprospěje jim soužití s neznámými lidmi, bez soukromí, přesto mnohdy podlehnou oni i jejich blízcí nátlaku. Někteří blízcí by se možná měli ptát: pakliže se nechci starat o svou matku/ otce, jak můžu požadovat po dalších, aby to dělali za mě? Každý, kdo převezme část zodpovědnosti pečovatelům uvolní část kapacity dalším potřebným, jejichž blízcí nemají tytéž možnosti.
Ovšem podle www.nrk.no již nejméně 800 000 Norů poskytuje bezplatně pečovatelské práce svým blízkým. To odpovídá bezmála 140 000 ročním plným úvazkům, což je takřka týž počet, kolik osob je oficiálně zaměstnáno v okresních zdravotních a pečovatelských službách. A hodnota? Více než 63 miliard NOK ve formě pracovní nepřítomnosti, nemocenské a opotřebení lidských sil. Nejde jen o pocit, že rodičům/blízkým něco dluží a že mají výčitky svědomí. Dělá se to i proto, že samotné získání pomoci bývá v Norsku velmi, velmi obtížné a vyčerpávající. Žádat, mnohdy opakovaně, o domácí péči či umístění v pečovatelském domě není snadný úkol. Je to mimořádně náročné jak pro příbuzné, tak pro osobu, jež tu péči potřebuje. K tomu je ponižující, když musí senior argumentovat pro skutečnost, že se již nemůže sám sprchovat, jak uvedl zdroj www.itromso.no.
Nakolik velký vliv mají obyvatelé pečovatelských domovů sami na svůj každodenní život a nakolik je takový život smysluplný? Jak často se jim dostává společnost druhých, o něž opravdu stojí? Jak moc si s nimi povídají ošetřovatelé, vezmou je na procházku či výlet či umožní zažít něco nevšedního? Kolik hodin týdně smí být venku? A kolik akcí musí být kvůli podstavům zrušeno? Pakliže dokáže společnost nabízet lidem, jež spáchali závažné zločiny aktivity, trénink, vzdělání a rehabilitaci, proč se nedokáže postarat o alespoň stejně kvalitní život naším seniorům?
Podle některých je Norsko zemí nízkých očekávání, vč. toho vůči seniorům. Ta z nich prý dělají starší, než ve skutečnosti jsou. Podle sloupkařky Tove Taalesenové a www.nettavisen.no není život bez samostatnosti, povinností, úkolů, výzev a důvodu k rannímu vstávání dobrým životem. Naopak je to život s menším smyslem. Žádný životní styl ani léčba na světě nemohou nahradit pocit, že jste potřební. Lidé, kteří prožívají smysl, mají obvykle silné sociální vztahy a cítí se potřební, v následku čehož často zůstávají déle zdraví. Mozek potřebuje výzvy, tělo aktivitu. A všichni potřebujeme cítit, že nás někdo stále potřebuje.
Ve stáří kdekdo z nás pozná, co jsme znamenali pro svou zemi: Senioři chatrného zdraví bývají podle www.helg.no a www.pensjonistforbundet.no přepravováni na dlouhé vzdálenosti, ponecháváni ležet na nemocničních chodbách a následně /mnohdy předčasně/ posíláni domů bez potřebného oblečení, klíčů od domu nebo oznámení příbuzným. Staří lidé musejí v pečovatelských domech kvůli nedostatku personálu a omezování nabírání suplujících pracovníků předčasně uléhat k spánku či jsou jim vyměňovány pleny méně často, než by se mělo aneb jsou sprchováni třeba jen jednou za dva týdny. Hlavně, aby se šetřilo. A nezřídka si je mezi sebou přehazují nemocnice, pečovatelské domy a další zdravotní služby v okresech.
Mnoho seniorů je dnes umístěno do pečovatelských domovů tak pozdě, že jejich pobyt je velmi krátký a z přestěhování nemají takřka nic. Podle www.ao.no se průměrná délka pobytu v oněch domovech v posledních desetiletích značně zkrátila a u významné části pacientů je doba dožití otázkou týdnů nebo měsíců.
Že by byly stát, potažmo obce na rozmach seniorů připraveny kapacitně ani co se týče kvality služeb, to ne. Tvrdí to zjištění Riksrevisjonenu čili norského nejvyššího úřadu prostřednictvím www.aftenposten.no. Opírajíc se o údaje norského statistického úřadu jsou výhledy takové, že jen v průběhu sedmi let se počet seniorů starších 80 let zvýší o 50 % a do r. 2050 naroste podíl obyvatelstva starší 67 let o bezmála 70 %. Přitom péče o seniory není jen o udržitelných rozpočtech. Jde o důstojnost, předvídatelnost a důvěru.
Podle www.sykepleien.no, www.forskning.no a dalších zdrojů s odkazem na výsledky velkého studia norského technického a přírodovědného učení /NTNU/ a Národního střediska vědomosti o násilí a traumatického stresu jsou zanedbávání a zneužívání rozšířené mezi seniory v péči v norských pečovatelských domovech a zdravotnických službách. 60 % zaměstnanců uvedlo, že v uplynulém roce zaznamenalo alespoň jeden incident násilí, zneužívání nebo zanedbávání/selhání péče o uživatele. Jedná se např. o nedostatečné čištění zubů, špatnou hygienu, nedostatečný přísun jídla/pití atd. Zbytek se dělí na psychické násilí (jako je pokřikování, ignorování, zesměšňování nebo omezování sebeurčení), fyzické násilí a použití síly. Vedou k tomu časový tlak, podstavy, nedostatek odborných znalostí a kultura rezignace v péči o seniory.
Pozdější průzkum Červeného kříže podle www.rodekors.no potvrdil, že přibližně polovina obyvatel pečovatelských domovů sama zažila nebo byla svědkem zanedbávání, kdy se opakoval nedostatek socializace, tréninku a psychický tlak.
Jak mohla jedna z nejbohatších zemí na světě podcenit přípravy na „rozmach seniorů“, o němž věděla tak dlouho dopředu, že nás dožene? Podle např. bývalého ošetřovatele Karla Erika Klingenberga prostřednictvím www.h-avis.no se to stalo proto, že krátkozraká finanční spravování, vypracovávání zpráv a pořádání se s rozpočty získala přednost před dlouhodobým lidským plánováním pro lidi.
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