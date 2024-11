„Selhání péče o seniory jsou běžná“

Pakliže jsme opravdu lepší a víme lépe, proč dovolujeme, aby se toto dělo? Provalily se další příklady lichých jistot Norů.

Kupí se případy lidí, jež zemřeli bez povšimnutí a empatie, dokud nebyli nalezeni podvyživení a vyzáblí dlouhé týdny i měsíce později. Hledejme za tím lidské selhání, obecnou netečnost a opak tolik vychvalované péče.

Třeba deník Dagbladet zmapoval takové případy a psal o 72leté Randi, jež žila v komunálním bytě s pečovatelskou službou. Byla jednou z alespoň 205 osob, jež v průběhu jen pěti let zůstaly ležet ve svém bytě/domě mrtvé více než tři týdny. Rozsah ale může být daleko větší. Jak je to možné a jak se mohou města, městské části a obce v tolik hýčkané zemi hájit tím, že jejich dohled nad danými osobami byl přiměřený a zodpovědný a jinak s odkazem na povinnost mlčenlivosti odmítat případy komentovat? V případě Randi reagoval deníkem oslovený anonymní soused na to, že nikdo z pečovatelů měsíce nevnímal zápach mrtvoly, přitom denně míjeli dveří do bytu Randi. Podle onoho souseda má být péče pro všechny alespoň podle názvu, ovšem ve skutečnosti tomu tak není.

Další obětí liknavosti s nedůstojným koncem byl rovněž 72letý Jean Paul, jenž dokonce žil v pečovatelském domě se službou ve dne i v noci, kam se nastěhoval proto, že se chtěl cítit bezpečně. Listonoš byl první, kdo nabyl podezření, že něco nemuselo být v pořádku, a to na základě takové nahodilosti, že byla poštovní schránka zrovna přeplněna nevyzvednutými zásilkami.

Společné pro mnoho z těchto případů je dále to, že příbuzní z různých politováníhodných až tragických příčin ztratili se zesnulými kontakt, neboť jeden se stáhl do ústraní a na druhého zanevřeli. Další se dotyčným neozývají proto, že nechtějí narušit jejich soukromí. Anebo jsou bez příbuzných a/nebo sousedů. V některých případech o ukončení dohledu/návštěv pečovatelské služby požádali uživatelé sami, anebo si je od začátku nepřejí, ačkoli působí zmateně a trpí Parkinsonovou chorobou i dalšími stavy. Někteří se stydí za to, že již nemají kontrolu nad vlastním životem, a proto se uzavřeli vůči okolí. Další překážkou pro další zjištění o stavu příbuzných bývá v Norsku vzdálenost. A tehdy, kdy pečovatelé nakonec, třeba i více čtyři měsíce poté, co znepokojení příbuzní požádali o „zásah“ pečovatelské služby či policie v bytě, kvůli rozkladu těla již nelze zjistit totožnost dotyčné/ho. Arne Stray-Pedersen, primář soudního lékařství Univerzitní nemocnice v Oslu říká, že v hloubi duše pláče kvůli nedůstojným okolnostem mnoha těchto úmrtí. Tehdy, když se ho pozůstali zeptají, zda zesnulý/á trpěl, je odpověď mnohdy ano, jenže to jim říct nemůže.

Ti, jež si nepřejí, aby k nim docházeli pečovatelé, se prý takto rozhodli někdy ze skromnosti a pocitu či přesvědčení soběstačnosti, ovšem další odmítají proto, že nemají důvěru k, dejme tomu, 14 osobám střídajícím se v průběhu jednoho týdne, z nichž třeba většina neumí dostatečně norsky ani nemají náležité zkušenosti ani kompetence. Dochází ke střetu kultur a mít jasně dané úkony nic neznamená, pokud je budou provádět lidé, kteří je nechápou. Podstatná je důvěra i komunikace vč. té mezi jednotlivými úřady, jež nebývá nejlepší. Někteří potřební mají tzv. trygghetsalarm, zařízení na přivolání pomoci, jehož instalaci a předplatné si hradíte sami, jenže životní situace se může rychle změnit tak, že vám toto ani telefon (žijete-li tam, kde je signál) není k ničemu.

Jak uvádí mj. norský statistický úřad, klesá počet míst v pečovatelských domech navzdory nárustu počtu seniorů. A poštěstí-li se vám tam získat místo, tak hrozí, že rozdělí vás a vašeho partnera/partnerku. Máte žít co nejdéle doma, poněvadž stárnout a být odkázán na pomoc ostatních je hazard, jenž vás může stát život. Nehledě na podstavy v službách pro seniory a další potřebné, problémy se sehnáním personálu a podfinancování, nejste-li již práceschopní, stanete se číslem v řadě a vaše hodnota jakožto plátce daní prudce poklesne, ačkoli měla vaše dřina nevyčíslitelnou hodnotu cestou k budování dnešního tzv. sociálního státu. Najednou vše podlehne podnikově hospodářským cílům. A paradoxně platíte za pobyt v pečovatelském domově dvakrát, a to za prvé vaším podílením se na financování systému (tzv. egenbetaling), jež bývá vyměřováno podle vašich nečistých příjmů, z nichž je strháváno 85 %. Za druhé platíte v podobě daní z majetku (a úlevy se nepřiznávají, přestože většina daní z majetku připadne okresu). Lidé s majetkem a minimálním či menším důchodem se tak mohou ocitnout v situaci, že jim tok prostředků nestačí na to, aby si hradili, jak pobyt v pečovatelském domově, tak daně. Uvádí to deník Finansavisen.

Podle průzkumu na www.nhri.no si uvědomuje více než čtvrtina oslovených, že někdo, koho znají, zažil/a nedůstojné zacházení v rámci péče. Jeden ze tří dotázaných je toho názoru, že péče o potřebné seniory je nedostatečná a polovina se domnívá, že až to budou potřebovat, nebude vynaložená péče vyhovující. Jen 22 % dotázaných je přesvědčeno, že se pečovatelská služba o ně v budoucnu postará. Takřka polovina oslovených nemá důvěru k tomu, že se úřady po odhalení porušení zákonů polepší, což potvrzuje i zmapování situace veřejnoprávní televizí NRK: Jen výjimečně vynesou pochybení v podobě špatné péče, nezákonného donucování, sexuálního zneužívání, násilí, podávání léků atd. pro pečovatelské domovy následky.

Nadcházející doba přinese podle mnoha komentujících odborníků více samoty, bezdětnosti a anonymity, a přitom přehnaná očekávání na veřejné služby. Vlády vystavují služby konkurenci a privatizaci. Navzdory tomu, že většina dotázaných v průzkumu zveřejněném deníkem Verdens Gang míní, že by mohly být pečovatelské domovy i soukromé, jsou politici v této otázce hluboce rozdělení podle ideologie. Jen 13 % norských okresů nabízí dnes místa v soukromých pečovatelských domovech. Levice namítá, že soukromí provozovatelé převádějí zisk do daňových rájů, za co platí ošetřovatelé v podobě horších platů i důchodů, podstavů a dalších následků. Spokojenost obyvatelů ale podle různých zpráv listu Aftenposten i dalších bývá nejvyšší právě v pečovatelských domovech provozovaných soukromými společnostmi i neziskovými organizacemi.

I tak soukromé firmy přebírají navzdory zavedenému placenému volnu na péči o blízké poskytování služeb někdy za daleko vyšší ceny, nejen pro soukromé uživatele, ale i pro okresy nebo kraje: Vaření, úklid, nákupy, žehlení a jiná pomoc v domácnosti, jako partneři pro konverzaci v kavárnách a na výletech a při procházkách. Někdy chodí spolu s klienty k lékaři nebo zubaři nebo společně nakupují léky, přepravují staré lidi ke svým partnerům do nemocnic nebo pečovatelských domovů atd. Někteří si je najímají svým rodičům proto, aby mohli být s nimi častěji spolu, přitom sami bydlí úplně jinde, pracují a nemají čas.

Selhání péče o seniory jsou podle výzkumnice Janne Myhreové z Národního centra vědomostí o násilí a traumatickém stresu a serveru www.dagensmedisin.no v Norsku běžná. Podle ní je rezignace pracovníků a vedení služeb i politiků hlavním důvodem pro udržování stavu. A třeba takový Dagsavisen přináší prognózy dalších odborníků na ještě větší objem selhání péče v budoucnosti.

Letmým listováním ve zprávách jen z posledních týdnů zjistíte, že podstavy způsobují, že obyvatelé pečovatelských domů musí ležet s velkými bolestmi, zatímco čekají na podání léků. Bývají ukládáni k spánku brzy a jejich blízcí je někdy najdou na prostěradlech nasáklých močí. Mnohdy jim musí stačit jedna sprcha týdně či méně, a tak malé porce nepříliš výživného ani chutného jídla, že neustálé stoupá počet podvyživených obyvatelů, jež přesáhl polovinu. Přitom se snižují stavy, zruší se místa těch, jež se snaží seniory „aktivizovat“, zavírají se rehabilitační střediska, kolektivní bydlení pro dementní a ruší se nabídky tělesného cvičení pro seniory. Či na bazén pro terapii nemocných nejsou peníze. Invalidové v bojích o rozpočet okresů tak přišli o to jediné, co jim bylo nabízeno a ze čeho měli užitek. Návštěva vyhřívaného bazénu totiž znamená pro lidí se svalovými chorobami a postižené mrtvicí nepopsatelné pocity. Cítí se volně způsobem, který je na vozíčku nemyslitelný, ve stavu beztíže jim vrací pocit být lidé s plnou funkčností. Navíc je terapie v bazénu něco, na co mají podle zákona o zdravotních službách nárok. Jenže když škrty – tak v nabídkách služeb lidem nemocným a slabým.

Budou Norové schopní se přizpůsobit budoucnosti s horšími službami? Zachrání pečovatelské služby robotičtí ošetřovatelé a umělá inteligence? Anebo financování státem a nikoli jako dosud okresy? Podle ošetřovatele Oleho Kristiana Åsarmoena prostřednictvím zpravodajského webu Nettavisen Norsko rozmach seniorů nezvládne, a to pracuje v Aurlandu, okrese s prý nejlepšími službami pro seniory. Ošetřovatelů se totiž nevzdělávají dost a dostatečně rychle.