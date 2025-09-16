Rukopis aktuální norské politické scény
Rudozelený blok zmobilizoval díky sdílenému odporu proti pravici, a to hlavně Pokrokové straně, míní list Dagsavisen. Dovoluji si dodat, že pro mnoho Norů znamená konzervativismus držení se jedné strany, jež volili i jejich předci, nehledě na to, co zastávala tehdy vs. nyní, a to dle mých znalostí a zkušeností platí o Dělnickou stranu ještě více. Pro jejích voliče kontinuita znamená, že donekonečna bude vládnout tatáž /ta jejich/ strana a poněvadž jsme odpouštivý národ strpíme nejednu vadu na kráse a nejedno utnutí se/přešlap.
Jak to bude s koalicí, jež dostala přívlastek tutti frutti? Napětí a rozptylování trvá, pokud jde o uzavření formální dohody o spolupráci, jak o to usiluje zejména strana Rødt /Rudá/. Podle její předsedkyně Marie Sneveové Martinussenové a www.vg.no musí být vládní Dělnická strana nyní po volbách připravená slevit. V Norsku prý nerozhoduje největší strana, nýbrž většina. A tak prý vyvstává otázka, zda předá Dělnická strana raději moc Pokrokové straně, než aby se zavázala spolupracovat se stranou Rødt a dalšími třemi malými stranami, jimž podle některých půjde více o vlastní přežití než o dovednosti vládnout jako vláda. A zamítnutí návrhu na rozpočet může poslat Norsko do vládní krize. Stane-li se to, bude nějaká rádoby nesocialistická koalice připravená převzít žezla?
V norské politické kultuře jsou sice důležité zdvořilost a uctivost, ale stále více se objevují názory, že by se mělo mluvit otevřeněji a bez přikrášlování, zejména na sociálních sítích. Mají dost těch mazaných strojů na vábení voličů, jež pro udržení se u moci sáhnou k ne vždy zrovna galantním fíglům a chtějí sejít z cesty uhlazeně nacvičených, příliš předvídatelných a věčně se opakujících omílaných stěžejních řečnických point jednotlivých stran. Příklad protiváhy je především Simen Velle, prý nadaný řečník a nadějný „následovník stranického trůnu“ působící zejména na norské mladé muže-voliče jako mírně zlobivý nezbedník.
Pokroková strana ve volbách předčila všechny tři ostatní nesocialistické strany dohromady. Podle www.adressa.no, www.finansavisen.no a dalších zdrojů se v pěti krajích stala největší stranou. V kraji Møre og Romsdal, odkud pochází předsedkyně strany Sylvi Listhaugová, získala dokonce 32,5 % hlasů, zato v Oslu pouze 14,3 %. Přesto daly tisíce lidí svůj hlas jiné straně než té, s níž nejvíce souhlasí a to proto, aby se premiérkou nestala Listhaugová, nýbrž její sokyni a možnou spolupracovnici Erně Solbergové, jež v průzkumech premiérské preference skončila na druhém místě za staronovým premiérem. To, že Listhaugová dosud nebyla premiérkou a nemá s tím zkušenosti, bylo odpůrci aktivně používáno proti ní. Solbergová a další předáci potenciální rádoby středopravé koalice se navíc usilovně postavili proti, aby premiérka automaticky vzešla z té strany, jež získá nejvíce hlasů. I tak to byla hlavně Listhaugová a její strana, jež vytěžily z obecného nutkání odebrat se směrem doprava.
Potenciálně mohla spatřit ještě vyšší preferenci, nebýt toho, že je premiér Støre oblíbenější, pokud jde o zvládnutí geopolitické situace, možné zahraničněpolitickou krizi, invaze, války či pandemie, jak odhalil podle norské tiskové agentury NTB průzkum. Avšak podle deníku Dagsavisen to byla paradoxně Støreho Dělnická strana, jejíž strategie nechtěně povýšila Pokrokovou stranu na tu nejdůležitější v norské politice.
Norská vláda sice navenek opakuje, že je zodpovědná až až, přitom Oslo podle Pokrokové strany jen nemohoucně pálí další peníze. Podle jejího programu na www.frp.no a letité agitace chce, bude-li moci, útlum plýtvání, povýšit osobní zodpovědnost a svobodu, zpřísnit migrační politiku a opustit klimatické cíle. Je proti dotacím na větrné elektrárny na souši i na moři, „gigafactory“ atd. Bude se zasazovat o to, aby se sekalo v prý přebujelém veřejném sektoru, rozvojové pomoci zemím po celém světě a zatrhnout státu, jenž se údajně vměšuje do všeho možného. Chce vystupňovat úsilí pro potírání zločinnosti a nastolit ve školách pracovní klid.
K pravicovému populismu paralelní křesťanskokonzervativní proud nepatrně posílil dlouho ve stojatých vodách ztracenou Křesťanskou lidovou stranu, jež se opět přehoupla přes hranici pro zastoupení v parlamentu.
S tím kontrastuje Venstre, další rádoby středopravá strana, spolu se Zelenými jediná strana, jež brojí pro to, aby Norsko vstoupilo do EU, propadla a navzdory sebechvále o „nejlepší agitaci za celou historii strany“ se ocitla pod hranici pro vstup do parlamentu. Podle Guri Melbyové, předsedkyně strany, a www.adressa.no přispěl spor mezi Ernou Solbergovou ze strany Høyre a Sylvi Listhaugovou z Pokrokové strany o premiérský post k tomu, že byla strana Venstre uvržena do spáru mezi dvě zmíněné strany a straně Venstre se nepovedlo vyzdvihnout svá nejdůležitější témata. Abid Raja, místopředseda strany, obvinil podle www.abcnyheter.no z neúspěchu Pokrokovou stranu a nechal se slyšet, že tři ze stran „pravice“ vedly předvolební boj jak za sebe, tak za onu „pravici“, zato Pokroková strana ho vedla jen za sebe. Strana Venstre měla podle něj více zdůraznit, že hlas straně Venstre neznamená hlas Pokrokové straně. Navíc prý událost, kdy Sylvi Listhaugové obvinila Gauteho Børstada Skjervøho, předsedu mládežnické odnože Dělnické strany ze lži, měla způsobit to, že voliči tvrdili, že nemohou volit strany, jež mají spolupracovat s někým, kdo takto vystupoval. Do toho ale vnesla zmíněná Melbyová zmatek tím, že na rozdíl od ostatních „pravicových“ stran přednesla, že nebude ručit za to, že její strana podpoří „pravicovou“ vládu ani tehdy, vyjde-li „pravice“ z voleb vítězně. To podle listu Stavanger Aftenblad.
Volby nepřály ani Senterpartiet /Straně středu/, jež volí především venkované, zemědělci a odpůrci vstupu Norska do EU. Podle norské tiskové agentury NTB byl její výsledek nejhorší za celou 105letou historii strany. Navzdory tomu a přesto, že podle průzkumu a www.vg.no většina zvolených zástupců obcí strany ho o to žádá, odmítá šéf strany Trygve Slagsvold Vedum odstoupit.
Jinde u pravice již začal „lynč“ ve vlastních řadách: Erna Solbergová, velikán dějin strany Høyre po impozantní dobu 21 let, míří podle některých k lepšímu místu mimo politiku, však podle zlých jazyků do propadliště dějin. Tato generační proměna je v těchto dnech velkohubě skloňována ve většině masmédií. Podle četných komentátorů strana odkládala něco, co mělo proběhnout již dávno a to zejména po tom, co bývá označováno jako skandál Sindreho Finnese, manžela Solbergové, s obchodováním s akciemi, kvůli němuž byla Solbergová v několika případech prohlášena za zaujatou. Pošramocená strana dala přednost kontinuitě a bezpečí před budoucnost. Mezitím si nespokojenost voličů osvojila Pokroková strana. Kdo stranu Høyre vzkříší a jakým směrem se vydá? Bude budovat (můstky mezi křídly) či bojovat?
Pakliže bude Dělnická strana přece jen dále vládnout sama, bude mít jednu z nejslabších parlamentárních základů v dějinách Norska. Tvrdí to badatel v oblasti voleb Jonas Stein z Univerzity v Tromsø prostřednictvím webu www.nettavisen.no.
Yngvar Brenna
Povolební příchutě
Kdo povede Norsko dále? Ačkoli jisté strany vyhrály, ovšem za přání upřímné soustrasti a postesku spousty lidí, mohlo prohrát Norsko jako takové.
Yngvar Brenna
Norské parlamentní volby thrillerem
Rekordní počet, celá polovina voličů, odhlasovalo v předstihu. Zároveň ukazují dlouhodobé předběžné výsledky průzkumů dráždících nervy, že levice a pravice tvoří dvě skoro přesné poloviny.
Yngvar Brenna
Jedna vražda a její nedozírné ozvěny
34letá Tamina Nibrasová Juharová, muslimka původem z Etiopie, byla zavražděna v ústavu právně-sociální péče o mladistvé v Oslu. 18letý Djordje Wilms, Srb s německým státním občanstvím, je obviněn jak z vraždy, tak terorismu.
Yngvar Brenna
Odejít nebo zůstat?
Jakoupak zemí se to Norsko vlastně stalo? Nedávno to byly „privilegované děti migrantů“ /vesměs muslimové/, jež „vyhrožovali“, že se odstěhují. Nyní jsou to Židé.
Yngvar Brenna
Norové a Gaza, potažmo Izrael
Copak snad nejsme v Norsku? Espen Barth Eide, norský ministr zahraničích věcí, předeslal prostřednictvím deníku Klassekampen, že se Střední východ stane během pokračující norské volební kampaně velkým tématem.
