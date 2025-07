Propadák jménem školství

„Co ti vychází z norštiny?“ Anebo také „Neklasifikováno.“ „Neprospěl/a.“ A může se namítat „Pane učiteli/paní učitelko, tohle jsme neprobírali“. Buď jak buď, kostky jsou vrženy, vysvědčení rozdána. Začaly dvouměsíční prázdniny.

Deník Nordlys napsal o učitelce Kathrine Nyborgové Johansenové, jež vzdala kariéry ve školství. Podobně jako ve zdravotnictví odchází ze školství učitelé, protože je zaměstnavatelé a politici neposlouchají, a protože bez autority, uznání a respektu dětí i společnosti musí obsadit příliš mnoho rolí, na něž nestačí čas ani síly. Potýkat se musí se spektrem stavů a poruch, kultur, jazyků, náboženství i morálek žáků, následků rodinných a dalších konfliktů, rozvodů atd. Očekává se, že učitelé budou současně i rodinnými terapeuty, pedagogy, sociálními pracovníky, údržbáři atd. a zastávat spoustu funkcí, za něž nejsou placení. Jako učitelé se cítí čím dále méně povedení a na vyučování je jen zlomek času. Do osnov je vnucováno stále něco dalšího, přitom se nic nevylučuje, což je neudržitelné. Máte sešít na míru plán pro 25 žáků i více, což nevychází, máte-li k tomu vymýšlet individuální plán pro každého žáka zvláště. Stále více času je věnováno individuálním ohledům a potřebám, přitom je očekáváno, že ozvláštníte výuku co nejvíce, což není proveditelné. Společnosti nyní tolik záleží na konkrétním žákovi, že se přestalo vést „účetnictví“ o tom, jak absolvovat vše, co má být absolvováno.

Odborné názory učitele jsou podřízeny subjektivním názorům žáků a rodičů a k tomu musíte pořád mít na zřeteli, zda konkrétního žáka podle jeho názoru ublížíte, či ne. Rodiče i žáci získali tak velké moci, že být učitelem znamená v současné době být na tom nejexponovanějším místě, kde nemáte zastání vedení školy a jste v té bouři sami, jelikož vedení musí brát tolik ohledů, že je k vám zdrženlivé. Pokusíte-li nastolit problém, tak vám rodiče disponující mnohými zdroji /norsky ressurssterke/ přímo andělských dětí, jež nikdy nedělají, ani neudělají nic špatného, hrozí právníky a masmédii.

Končí také proto, že mají dost toho nadávání do děvek a dalších vulgarismů, kvůli nestálé finanční situaci škol a nekončícím se škrtům, jako např. pravidelnému zákazu pořizování nových věcí do škol kvůli finančním schodkům okresu, či kraje. Stále nové reformy prý vedly k té dnešní škole „Pipi Dlouhé punčochy“, jak bývá škola přezdívána. Luteránství jako morální základ muselo ustoupit všemu, co je v současnosti každou chvíli populární.

Jedna z těch, jež přece jen doufají, že se učitelům jednou opět vrátí hrdost a respekt, je učitelka Liv Allaugová Slotteová Pedersenová. Prostřednictvím příspěvku do listu Fredrikstad Blad uvedla, že se nedávno setkala s mladou paní, jež se loni začala učit pedagogice, nicméně s tím náhle skončila a rozhodla se vydat na dráhu trestního práva. Došla k závěru, že profese, k nímž by ona vzdělání vedla jsou si stejně dost podobná, což přimělo k zamyšlení. Zamýšlení se nad tím, kolik času učitelé tráví mediací - mezi žáky, mezi nimi a učiteli, mezi školou a domácnostmi a občas i v domácnostech a na úřadech, jejich představitelé klepou na dveře těch domácností. Učitelská profese obnáší vysoké tempo, bývá intenzivní a zahrnuje hodně verbální i fyzické interakce. Nikdy není nudná, ale je těžké se podílet na osudech dětí.

Pravidla ve třídě nejsou vždy snadno pochopitelná, mluvíte-li jiným jazykem než osoba před vámi. Jejich prosazování je obzvláště náročné, nabývají-li nového významu různé zvyklosti a pojmy, na které jste navyklí. Co se nosí se liší domácnost od domácnosti a plno lidí nesouhlasí s tím, jak věci děláme ve škole.

Je vidět stále více dětí s problémy se soustředěním se a takoví, jež plýtvají časem argumentováním za své názory na školství a to, jak to chodí ve škole. Bohužel to často sklouzává k hašteření/kverulantství, což se pro učitele stalo značnou a časově náročnou výzvou. Oni žáci se nudí a my učitelé trávíme spoustu času zbytečnými pokusy o řešení tohoto začarovaného kruhu a uzpůsobováním pro efektivní učení se. Připadáme si jako vyjednávači, jež usilujeme o mír, aby se dalo učit.

Dále se z učitele stal do velké míry hlídač nežádoucích otevřených vláken /třeba na hraní her/ na noťasech žáků, aby se žáci drželi v uzavřených digitálních prostorech. Sice mohou použít zvláštních školních portálů k omezování nežádoucího brouzdání internetem, nicméně to omezuje schopnost využít plný potenciál webu a dostupných nástrojů. Dilema mezi výukou řízenou stroji a lidskou přítomností ve vzdělávání je velmi viditelné. A co omezování používání dalších pomůcek jako chytrých hodinek, mobilních telefonů atd.? Neobejde se to bez soubojů v podobě silných protestů žáků a skřípání zubů. Možná je kolikrát pro duševní klid a zdraví stejně dobré nechat ten odpor být?

Podle středoškolského lektora Yngveho Leineho a www.nrk.no je výsledkem digitalizace pocit, že učí v prázdných třídách. Zrezignoval nad tím, že žáci jsou duševní nepřítomní, natolik jsou prostřednictvím svých zařízení vtažení do dění na Netflixu, YouTube, Snapchatu, TikToku a Instagramu. Leine se rozepsal o tsunami apatie a aktivních nepozorných žáků, přitom učitel má být učitelem, nikoli pořádková síla.

A kdo má být šéfové ve třídách tehdy, nebudou-li zasahovat učitelé? Georg Blichfeldt, bývalý lektor střední školy, se na www.nrk.no trousil o tom, že učitel je přece vedoucí směn a zodpovědný za „výrobu“ dějící se v hlavě jednotlivého žáka. A ve spolupráci se žáky je dosažitelné vytvořit ambiciózní kulturu učení poháněnou nasazením a nadšením. Důležitou složkou by mělo být povědomí o digitálních zlodějích času a pozornosti. Přimět žáky pochopit, že jejich učení je záležitost společnosti, neboť škola by je měla připravovat na důležité úkoly ve společnosti. V nejhorším případě, pokud se budou učit velice špatně, se společnost zhroutí. Proto investujeme velké částky peněz do vzdělávání. Práce, jež se ve škole vykonává, je důležitá pro jednotlivé studenty, ale také pro naši společnou budoucnost.

Ale zpět k Allaugové Slotteové Pedersenové. Podle ní učitelé jinak v dobré kondici jsou nuceni namísto jednotlivých předmětů učit žáky dobrým mravům, kvůli stresu plynoucího z neklidu ve školství a přímým následkům jako třeba šelestu v uších, nespavosti atd. odcházejí někteří předčasně. Přesto mívají někteří rodiče tu drzost svádět na školu a učitele proč se jim nepovedlo jejich ratolesti vychovat.

Je těžké učit děti o sebeúctě, když ony pozorují, jak se s učiteli zachází. Gunnar Jakobsen, učitel podávající výpověď, napsal prostřednictvím deníku Aftenposten, že má toho dost, že učitelé i žáci jsou objekty, jež mají být měřeny a váženy. Přesto s odkazem na vzdělávací web www.utdanningsnytt.no by byla většina učitelů i odborníků na vzdělání pro, aby se omezovalo testování a zrušila prý málo relevantní tzv. národní zkouška. Extrémní politizace a byrokratizace školství podle Jakobsena nevytvořilo lepší školu. Nyní mají učitelé sotva sebemenší vliv na náplň života na svých pracovištích. Mezi těmi, kdo určují rámec a náplň školství, a učiteli, jež mají plnit plnou moc stanovenou školským zákonem, je příliš velká vzdálenost. Důvěru nahradila kontrola. Systém aktivně brání učitelům, aby se stali těmi profesionály, kterými si přejí být. Proč nadále vzdělávat lidi ke kreativní profesi, načež je dusit detailním řízením? Je proto prý načase, aby se učitelé a rodiče spojili a předložili společné požadavky poslancům, těm jediným s rozhodovací pravomocí, jež mohou hýbat s rámcem školství.

Lektorka Evy Ann Rasmussenová uvedla pro think tank www.agendamagasin.no, že my, jež milujeme školu byli svědci toho zhroucení. Úřady zahálely, než aby si všimly a začaly prosazovat legislativu, jež by chránila všechny účastněné strany ve školách. Marně jsme doufali, že by rodiče mohli převzít svou odpovědnost jako vychovatelé, že by žákům mohli dojít, že škola je místem, kde se učí, a nejen vyhřívalo/pobývalo, a že by učitelé ustáli to epicentrum chaosu. Proč je to ve škole, že se mají vyrovnávat společenské rozdíly?

Podle Daga Sørma, bývalého pedagoga Vysoké školy v Østfoldu a prostřednictvím vzdělávacího webu www.utdanningsnytt.no se systémové selhání rozvíjelo pomocí nejvyšších sfér. Učitelská hlášení o odchylkách od standardů a problematických poměrech se proměnila v pouhé statistické údaje, které nemají dopad na dění ve školách.

Ovšem je podle webu www.adressa.no k další „zákopové diskusi“ o školství skeptický Svaz pracovníků ve vzdělání /norsky Utdanningsforbundet/. Místo tvrzení o odbourávání školství a řešení mizérie po bývalé vládě prý potřebují klid, aby neochvějně pracovali na tom, co ve škole přece jen funguje. Pryč s ideologicky motivovanými opatřeními nezakotvenými ve zkušenostech, vědomostech a postojích učitelských sborů, vedoucích škol a výzkumu specializujícím se na školství.