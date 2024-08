Princezna a šaman: Pohádka ze skutečnosti

52letá Märtha Louise, čtvrtá v nástupnickém řádu královské rodiny, se zítra v Geirangeru, tedy v jednom z nejúchvatnějších míst Norska, vdává za 49letého šamana Dureka Verretta, jenž má za sebou homosexuální vztah.

Verrett se podle webu www.nettavisen.no prohlásil za vesmírnou bytost s tím, že je hybridním druhem vesmírného ještěra a tvorů souhvězdí Andromedy a v něm jsou obsažení i prastaří duchové starého světa, mj. faraoni v Egypě, kde onehdy vládl spolu s Märthou Louise. Svatbou se Verrett oficiálně stane členem královské rodiny.

Někteří namítají, že ačkoli je zájem o jejich svatbu veliký, mají členové královské rodiny právo na soukromí. Ten pár si ale zvolil pravý opak anebo podtrhli zrovna to (jak se to vezme) tím, že prodali výhradní právo na dokumentaci svatby, a to včetně té části, jež je veřejná, magazínu o celebritách Hello! a Nexflixu. Uzavírá to ale dveře ostatním zpravodajcům a porušuje to královskou tradici /transparentnost, pokud jde o velké události/ i tichou dohodu mezi královskou rodinou, norskými masmédii a norským národem. V reakci na rozhodnutí páru si největší prominenti královské rodiny prostřednictvím deníku Dagbladet i dalších vyhradili právo nebýt fotografováni či snímáni zmíněnými aktéry. Zato oddávající se očekávají, že norští daňoví poplatníci zaplatí jejich bezpečnost, zatímco si sami vydělají balík peněz prodejem své svatby. Aby toho nebylo málo dvojice zakázala i svatebčanům fotit a snímat.

Spekulovalo se, že výnos z prodeje práv na masmediální krytí zafinancuje celou svatbu, nicméně podle některých zdrojů musejí hosté platit vše platit sami, a ne zrovna málo. Kolik hostů nakonec dorazí? Alespoň podle norských masmédií odpadával jeden za druhým, ani z vlády nebude přítomný nikdo. A také to dlouho vypadalo tak, že nedorazí ani norský královský pár. Pro tento krok argumentovala i řada zástupců masmédií s tím, že ve hře je věrohodnost monarchie jakožto instituce.

Carina Scheeleová Karlsenová, manažerka a mluvčí Märthy Louise, se podle deníku Aftenposten a dalších naváží do policie za její udělení povolení norské veřejnoprávní televizi NRK a soukromé televizi TV2 pořizovat snímky a natáčet pomoci dronů v den svatby. Podle Scheeleové Karlsenové je zcela nepochopitelné, že policie s uvedenými televizními kanály uzavřela dohodu. Policie jí odpověděla, že nemá pravomoci masmédiím odepírat fotografování a pořizování si záběrů ze vzduchu, poslání policie je omezováno na rámce zajišťování bezpečnosti. Norští daňoví poplatníci tak platí za to, že drží tuzemská masmédia financována hlavně norskými daňovými poplatníky „venku“ a zahraniční masmédia „vevnitř“. Aby toho nebylo málo, tak si Presseforbundet /Svaz norského tisku/ posteskl nad tím, že policie porušila zákon o vedení záznamů tím, že dlouho zadržovala komunikaci ohledně svatby mezi policií a štábem Märthy Louise a Dureka Verretta.

V posledních letech se Märtha Louise zříkala oficiálních povinností, ovšem navzdory své domluvě s králem a bratrem a četným výzvám pracovníků masmédií i pár politiků i nadále komerčně využívá titulu princezna, např. jako naposledy k prodeji „svatebního“ ginu s monogramem. Norský monopolní prodejce Vinmonopolet proto stáhl gin z regálů a policie vyšetřuje porušení zákona o propagaci alkoholických nápojů, jak informovala televize NRK. Říkává se, že z pozice titulu vyplývá určita zodpovědnost, jíž nedbá ani ona, ani novomanžel Durek Verrett např. vydíracím dopisem 81leté nastávající tchýni Veruschce Urquhartové, kde jí vyhrožovali žalobou v případě, že nestáhne výroky o páru. Urquhartová Nory v rozhovoru pro časopis Se og Hør varovala před svým synem. Prý je nebezpečný a Märthě Louise vymyl mozek. Verrettova sestra Demetria DeLaNuitová, jíž Verrett také vyhrožoval žalobou, se dokonce obrátila dopisem na norského krále Haralda s naléhavou žádostí o pomoc proti svému bratrovi, píše např. deník Dagbladet.

Nejen podle TV2 Verrett s Märthou Louise prý dlouhodobě poškozují královské rodině jakožto instituci. Další masmédia, např. deníkem Sunnmørsposten, v tradičním norském duchu vyhýbání se ventilování nazýváním věcí pravými jmény uvádí, že lepším chápáním vlastní role a dialogem s ostatními členy královské rodiny by se pár vyhnul vpádů zdrcující kritiky.

Z toho, že se někdo stane členem královské rodiny, vyplývá několik představ ze strany národa, pokud jde o to, jak by měl vystupovat a vyjadřovat se, míní Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, odborník na královskou rodinu televize TV2. Norové podle něj nechtějí poslouchat v jedné a též větě, dejme tomu, výroky o rakovině a o tom, že se pouhým přemýšlením mohou dopracovat se k tomu, že se uzdraví.

Přibližně půl roku poté, co se Märtha Louise v r. 2018 rozkmotřila s Elisabeth Nordengovou, s níž spolupracovala v tzv. „škole andělů“, kde měla učit docházející komunikovat s anděli, byl šaman poprvé prostřednictvím masmédií představen jako její nový průvodce duchovnem. Uvádí to TV2. Již brzy byl Verrett označen za šarlatána a to např. novinářkou Ingeborg Sennesetovou deníku Aftenposten. Vadilo jí komerční zneužívání titulu princezna i blábol Verretta o tom, že leukemie je o krvi v nerovnováze s tím, že on může té rovnováhy znovunastolit a lidi vyléčit. Deník Verdens Gang přišel s tím, že Verrett ve videu básnil o tom, jak umí atomy otočit a doslova snížit věk člověka. V své knize „Spirit Hacking“ napsal Verrett, že lidé onemocní rakovinou proto, že nejsou dostatečně duševně vyspělí tak, jak on a když pracuje na nemocných rakovinou začíná otázkou Proč si přejete tuto rakovinu? Podle Verretta děti nemívají tak vymyté mozky jako jejich rodiče a mohou na tento dotaz odpovědět na rovinu, že je to proto, že chtějí zemřít. Mnoho odborníků i pacientských organizací žádalo krále a královnu o distancování se od těchto i dalších Verrettových výroků. O královském páru Verrett několikrát napsal na Instagramu i prohlásil sdělovacím prostředkům, že „miluje mě a já jeho.“ Kritikům odvětil, že lidé jsou ochranářští a když lidé věcem nerozumí, tak je to proto, že se bojí a v důsledku toho je běžné mít kritické poznámky.

Již v roce 2019 byl Verrett norskými masmédii víc probírán a řešen než tehdejší americký prezident Donald Trump, hlásí TV2. Opakovaně způsoboval poprask na titulních stránkách zejména britských novin poté, co se prý měl v Norsku na každém kroku setkávat s do očí bijícím rasismem, štvavou kampaní vůči jeho osobě a vyhrůžkami smrtí od Norů. Norové jsou podle Verretta vyhranění rasisté a Märtha Louise přednesla, že svými výsadami jakožto běloška bývávala naivní. O rozruch a povyk se Verrett postaral rovněž výrokem o tom, že ženám způsobí příliš mnoho sexuálních partnerů „duševní otisky“ v jejich vagínách, nicméně on je dokáže od těchto „otisků“ očistit. Také v podcastu rozváděl dopodrobna „hříšné pohnutky“ /svůj a princeznin sexuální život/, na což prý královský pár zareagoval vyděšeně.

Ke zklidnění rozbouřených davů nepomohly ani podomácku vyráběné předražené léčivé medailony ani video o výchově dětí, kdy křičí a jsou agresivní bez zjevného důvodu, na což poradil něco, co dětská psycholožka Elisabeth Gerhardsenová prostřednictvím TV2 přirovnala k vymítání ďábla. Nemluvě o žvástech o tom, že za sebevraždami stojí duch, jenž se zabydlel ve vašem tělu, kterého můžete vyhnat silou myšlení. Petter Eide, předseda Landsforeningen for etterlatte ved selvmord /Organizace přeživších po sebevraždách/ zkoprněl a pak tvrdil, že si Verrett pohrává s lidskými životy. Po této a dalších kontroverzích nakonec raději vystoupil norský král v rozhovoru, kdy se na Verrettovou adresu nechal slyšet, že Verrett žil v domnění, že si mohl počínat tak, jak uznával za vhodné, aniž se to královského páru jakkoli dotýkalo.

Po těchto a dalších neblahých zkušenostech někteří Norové páru blahopřejí, zatímco ostatní to nemohlo méně zajímat a celou akci nazývají trapnou fraškou, či dokonce čarodějsko-okultistickým obřadem, který by neměl být zaštiťován Církví. Zlí jazykové dali najevo, že se těší na rozvod u soudu v Oslu. Kdo ale koupí právo na jeho krytí?