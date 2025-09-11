Povolební příchutě
Nelze dost zdůraznit, nakolik se Norsko vymyká. Nejen, že opět zvolilo do svého čela více toho samého pěti rudozelených stran, jež lidem minule prý nic nedaly a před volbami všem sliboval více. Stran, jež mnozí viní za zdražování, vysoké úroky, slabou korunu a větší nerovnost a nejistoty, rozhazování peněz daňových poplatníků atd. Bodovaly i tři strany Rødt /Rudá/, Sosialistisk Venstreparti a Zelené, jež programově chtějí Norsko co nejdříve odříznout od příjmů z těžby ropy a plynu. Nejen pro Středoevropany musí být svérázné sledovat reakce a proslovy zástupců stran, jež se poté, co se pohoršily či naopak posílily, dejme tomu, o 0,4 %, z dojetí střídavě mluví plačtivým hlasem a zajásají. Wow! Jaký pokrok, posun a rozdíl. Případů pro norské Chocholoušky je tu celá plejáda.
Na srdeční záležitosti mnohých voličů, ať už přistěhovalectví, islamizace, klima, doprava a spoje, školství, zdravotnictví či levnější zubařská péče se během volební kampaně ani nedostalo. Zato jedno ze stěžejních témat, jež mohlo hnát voliče do náručí levice, byla tzv. „miliardářská“ daň. Té budu věnovat pozdější článek, stejně jako Pokrokové straně, jež oproti minulým parlamentním volbám sice získala jednou tolik hlasů, ovšem i tak levice v součtu posílila.
Podle deníků www.dagbladet.no, www.adressa.no, think tanku www.agendamagasin.no a dalších zdrojů se staronový premiér Jonas Gahr Støre vypořádá s předvolebními ovlivňovacími snahami, jež se prý vyznačují rozsáhlejšími a soustavnějšími útoky na něj a jeho vládu ze strany mnohdy anonymních činitelů, „bohatých strýčků“ mocných finančních prostředí a nových influencerů. Tyto síly prý chtějí oslabit solidaritu a pospolitost a místo toho prosazovat politiku, která bude prospěšnější nejbohatším. Premiér, jenž bývá pro svou vyčkávací, mlžící a zároveň pompézní a samolibou povahu přezdíván Tåkefyrsten, či Knížetem mlžení, je ve videích, e-mailech a letácích prý představován jako symbol strany, jež spolu s dalšími povýšili sebe na „správce veškerých pravd“ s „monopolem na morální stanoviska“ a tak „musí“ mermomocí za pomoci masmédií, jež bývají viděna jako přisluhovače a nohsledy vlády, filtrovat každé poselství kritiků. Støre je viní z licoměrných a křivých kategorických poselství ohledně toho, jak si vede norská ekonomika, jaký je premiér-lhář a ničitel a jaká je jeho prolhaná a ničivá strana, přičemž tvůrci těchto poselství vykreslí snížení „miliardářské“ daně jako řešení všech problémů. Prý jsou to sobci, jež se staví proti přerozdělování toho, co se norsky nazývá „fellesgoder“, tedy „naších společných výhod“, jinými slovy veřejné služby a systémy financované z valné části daněmi. Směrem doprava prý vede špatná cesta, jež nutně i v Norsku skončí Trumpem. Premiér se i tak domnívá, že kampaně nebudou úspěšné, protože Norové prý dokážou rozlišit mezi pravdou a dezinformacemi. Ovšem co když city blokují rozum a potvrzuje se, že Norsko není demokracie, nýbrž ta emokracie, země, jíž vládnou emoce, za niž ji mají někteří kritici?
Podle kritiků zejména na sociálních sítích se premiér den před hlavním dnem voleb chudácky stylizoval do role kňučící oběti, jíž má každý bez ohledu na vlastní přesvědčení, zkušenosti a dojmy tleskat a všelijak projevovat sympatie. Podle kritiků by nebyla kouře bez ohně a porážka premiéra by byla spravedlivá odplata za dlouholetou nepoctivost, přezíravost, netečnost k vlastnímu lidu i zemi i přesvědčení, že si může počínat, jak je libo a budiž ať Norsko projde tak hlubokými a zásadními změnami, že ho přestávají poznávat i sami Norové.
Jako kdyby nebylo dost hromadně vyráběných očerňovacích postů a videí, jež lze vykládat jako osobní útoky i od druhé strany. Kdo poklesl hlouběji? Jak si kdo zaseje, tak i sklidí. Norské předvolební boje byly vždy plné házení špíny a nerozpakovala se na něm podílet žádná strana. Zatímco varují před temnými silami levice za pomoci odborových organizací odstrašují voliče, aby nevolili pravici a tím nebyl neslušný a nevděčný, nestrhli sociální stát, neprodali zemi tomu, kdo nabídne více. Jenže nikdo není větší oběť než ostatní, útočník je každý. Je-li cíl zabránit tomu, aby vyhrál protivník, vystavili na odiv, jak málo sami mají co nabídnout. Místo, aby vyzvedli sebe shazují ostatní. Premiér by mohl okusit předvolební agitaci pro stranu, pro něž je Norsko na prvním místě. To by teprve poznal, jaké to je schytat útoky z opravdu všech stran a obviňování ze lží, propagandy a manipulace jen kvůli odlišnému chápání skutečnosti.
Tři dny před volbami se stalo něco v norské politice nevídaného a neslýchaného: Padla obvinění z notorického a dokazatelného lhaní. V předvolební diskusi veřejnoprávní televize NRK Sylvi Listhaugová, předsedkyně Pokrokové strany, takto osočila předsedu mládežnické odnožky Dělnické strany Gauteho Børstada Skjervøho. Ten měl opakovat lež o tom, že Pokroková strana neuznává význam toho, aby byli pracující členové odborových organizací a vyvíjí proti tomu značné úsilí. Zato podle obhájců si pravice ve skutečnosti obecně přeje méně moci odborům a aby byli chráněni i pracovníci-nečlenové, a navíc aby měli pracovníci větší svobodu vybírat si, zda si přejí být členové či ne (i v této oblasti cítí běžný Nor, jež se vymyká očekávání, aby se solidárně připojil a podílel na tolik ohrávané „pospolitosti“ obrovský nátlak).
Norové jsou na takové momenty dost hákliví a vnímají to jako zneřádění „diskusního klimatu“ a stačí opravdu málo, než v internetových diskusích jeden druhého nabádá k tomu, aby začal na sobě pracovat a dbal dobrých mravů a hlídal si hranice ohledně toho, co jeden druhému tvrdíme, jinak je prý ohrožená norská (d)emokracie, kde si lidé mnohdy jinak, než jinde nechají citově unést, vznese-li někdo vůči jejich idolům kritickou poznámku. Skutečně jsme dospěli tam, kdy zahanbovat ty, jež poukážou na lži je důležitější, než lžím udělat přítrž?
Špinavostí a vyhrožování bylo i před těmito volbami dost. Podle veřejnoprávní televize NRK norské tajné služby zhatily několik útoků na politiky. I někteří nevládní politici mají od tajných služeb přidělené tělesné strážce.
V komentářích k úspěchům levice převažují plky typu buďme rádi a vděční! Zkuste zemi vést sami, anebo sklapněte! Vy, jež to máte jinak, jen se styďte. V Norsku, pokojné zemi, kde se podle průzkumu pro veřejnoprávní televizi 54% žen v Oslu necítí večer v centru města bezpečně, zemi, kde si podle www.vg.no a www.e24.no polovina dotázaných samoživitelů nemůže dovolit zdravé, a hlavně dost jídla, zemi, jež kvůli daňovému režimu podle deníků Finansavisen, Dagens Næringsliv i dalších zdrojů opouští stále více nejbohatších Norů, ovšem nově i mladí a inovativní tvůrci. Zemi, kde se navzdory těmto a dalším varovným ukazatelům máme podle mnohých lépe než všude jinde. Kňučení a škemrání nás nikam nedostane. Vycházeli jsme dříve, vyjdeme i zítra. Pročpak bychom měli mít politiky, jež dokážou pochopit hodnotu v tom, zatnout plýtvání, nechávat lidem více peněz z jejich příjmů a poskytovat lidem větší svobodu a jistoty místo zbytečnou nepředvídatelnost?
Anebo se na to celé můžeme podle komentářů dívat tak, že skutečnými oběťmi jsou tu občané a nikdo jiný. Co chcete: Moc peněz anebo moc lidu? Jenže moc je přece důležitější než vlastní duše, jež dokud mohou milerádi zaprodají. Volby ukázaly, zda byly o válkách a tísni ve zbytku světa či o Norsku a právu jeho lidu na sebeurčení. Pro některé byly tyto volby stejně tolik volby o klima, EU a její vliv, o větší podporu Palestině a Ukrajině a dalším zemím v rámci rozvojové pomoci jako to byly národní parlamentní volby. Mohly skončit tak, že místo po vůli lidu bude po vůli EU a Ursuly von der Leyenové prostřednictvím některých z největších nadšenců EU v Norsku, a sice Jonase Gahra Støreho a Jense Stoltenberga.
Tím ovšem zvláštnosti nekončí. Norsko je kromě Švýcarska jedinou zemí v Evropě, kde podle zákona nemohou být vypsány předčasné volby. Proto může nějaká strana vládnout dále i při např. pouhé pětadvacetiprocentní podpoře voličů. To, co by v zahraničí vyvolalo chaos je v Norsku zvládnutelnější díky tradici hledání a nalézání shod a kompromisů mezi stranami. Menšinové vlády tak bývají v Norsku zvykem, dočteme se na www.forskning.no.
Yngvar Brenna
Norské parlamentní volby thrillerem
Rekordní počet, celá polovina voličů, odhlasovalo v předstihu. Zároveň ukazují dlouhodobé předběžné výsledky průzkumů dráždících nervy, že levice a pravice tvoří dvě skoro přesné poloviny.

Yngvar Brenna
Yngvar Brenna
Jedna vražda a její nedozírné ozvěny
34letá Tamina Nibrasová Juharová, muslimka původem z Etiopie, byla zavražděna v ústavu právně-sociální péče o mladistvé v Oslu. 18letý Djordje Wilms, Srb s německým státním občanstvím, je obviněn jak z vraždy, tak terorismu.

Yngvar Brenna
Yngvar Brenna
Odejít nebo zůstat?
Jakoupak zemí se to Norsko vlastně stalo? Nedávno to byly „privilegované děti migrantů" /vesměs muslimové/, jež „vyhrožovali", že se odstěhují. Nyní jsou to Židé.

Yngvar Brenna
Yngvar Brenna
Norové a Gaza, potažmo Izrael
Copak snad nejsme v Norsku? Espen Barth Eide, norský ministr zahraničích věcí, předeslal prostřednictvím deníku Klassekampen, že se Střední východ stane během pokračující norské volební kampaně velkým tématem.

Yngvar Brenna
Yngvar Brenna
Norsko a Trumpova cla
Napíšu-li kšiltovky, tak to nejspíše nebude to první, co si spojíte s Norskem. Ovšem jeden z četných norských paradoxů je ten, že je to zrovna norská firma, jež dobývá největší trh s pokrývkami hlavy na světě a sice ten americký.
