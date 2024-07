Pandemická smlouva, očkováním poškození a Norsko

„S odpůrci základních práv a svobod se paktovat nebudeme.“ Část Norů odmítá prý antidemokratickou pandemickou smlouvu, jež prošla, aniž k tomu někdo komukoli poskytl plnou moc a aniž to celé nějak obtěžovalo masmédia.

Kniha „Det globale helsetyranniet“, čili „Globální zdravotní tyranie“ Tronda Skaftnesmoa je některými označována za jednu z nejožehavějších knih, jež v Norsku vyšly. Autor mj. píše, že Norsko stojí na rozcestí. Riskujeme, že naší politici velice záhy postoupí naši suverenitu v politice zdravotnictví na úrovni jednotlivce i celého národa Světové zdravotní organizaci (nadále označována zkratkou WHO). Ingvild Kjerkol, naše vystoupivší ministryně zdravotnictví, Norsko zavázala zatažením do procesu, jež zahrnuje přes 300 návrhů na úpravy podle řídicích nástrojů WHO.

Mezi nejerudovanější kritiky jednak toho, jak si politici a byrokraté „poradili“ s pandemií plnou zatajování a bez přezkumu všech spáchaných chyb a selhání, druhak současných snah o to, aby moc nad zdravím Norů uchvátila WHO patří profesoři práv Morten Walløe Tvedt, Hans Petter Graver a další. Varují před pravomocemi WHO a smlouvou přezdívanou „bianco plnou mocí“, též zvanou pučí. Prý si nás unesli komerční zájmy. Je člověk komerčním zbožím bez vlastní vůle? Proč si nechat brát právo sebeurčení nad vlastním tělem a soukromím a tím, čím a jak jsme se léčili? Proč by se mělo bez veřejné debaty a zpravodajství z jednání s WHO vedoucích k pandemické smlouvě ponechávat na WHO, jíž je prý autonomie člověka a soukromá sféra cizí, definovat co je to pandemie? V týdeníku Morgenbladet Graver uvádí, že ani ne rok trval přerod Norska od demokratického právního státu do dvojího státu, kde je právní stát podřízen státu ochrany před nákazou. Společnost již není demokraticky řízena, nýbrž autokraticky pomoci odborníků na nákazu a politiků, jež jimi chtějí být.

Pro vaši bezpečnost: Jí se řídíme, tu opatrujeme a na ni přistupujeme. Tímto divutvorným zaklínadlem prý usilují globalisté o to, abychom si navlekli kazajku WHO a zřekli se svých práv výměnou za „bezpečnost.“ Skrze navozování jeho pocitu, či vybuzení vjemu ohrožení, se nám snaží nahánět strach. Povodí vás v nevhodné a matoucí době, kdy máte haldu jiných starostí, než abyste jejich tlaku nepodlehli. A nebudete-li výhradním vlastníkem svého těla no tak jste otrok.

Zrak posměváčkům a kritikům vytřela též nesmělá diskuse na sociálních sítích. Zavázali byste si oči a snědli cokoliv, co by vám někdo dal k jídlu? Ne? Pak přestaňte dovolovat médiím, aby to vám toto dělala. A dokud se nevymaníme ze závislostí nadnárodních organizací a nadvlády těch, jež nás s nimi proplétávají stále úžeji tak ty okovy neshodíme ani náhodou.

Ovšem dožadovat se 100leté informačního embarga bez postranních úmyslů je pro některé další prý zcela normální. Jenže toto utajování prý bude s kráčením času čím dále podezřelé. Navíc poté, co došlo k určitým „incidentům“ necítíte k lidem totéž, a to bez ohledu na to, co to jsou za lidi. Člověk, jenž nyní nemá důvěru v nikoho jednou někomu důvěřoval příliš.

Takový řadový občan a častý pisatel Kjetil Tveit se ptá prostřednictvím Facebooku: „Očekávaná podúmrtnost se nedostavila ani loni. Nadúmrtnost máme od půlky r. 2021 a vyvrcholila v r. 2022. V r. 2023 bylo možné čekat podúmrtnost, ovšem čísla deníku Bergens Tidende ukazují opak. Proč investigativní novináři nepoloží otázku pro Evidenci příčin úmrtí při Folkehelseinstituttet, či Ústavu národního zdraví, aby si tamní pracovníci promluvili s oddělením SYSVAK na tomtéž místě, jež disponuje údajmi o konkrétní očkované oběti podezřelého úmrtí? Najde se vůbec jediný novinář, jenž se chce dozvědět pravdu o této problematice a šířit svá zjištění? To by veřejnosti odtajnilo mystifikaci, zda za nadúmrtností může očkování na bázi mRNA, či ne. Mělo být samozřejmostí, že úřady činné ve veřejném zdraví podniknou, co mohou, aby dospěly k jádru věci, proč se i nadále zvyšuje nadúmrtnost. Jenže překážkou je zřejmě Ministerstvo zdravotnictví.“

Tveit na tento odstavec navazuje slovy „Pokud by tolik poptávaná informace naznačila, že nadúmrtnost nemá s očkováním nic společného, tak by to bylo bohužel již dávno v hlavních zprávách. Absence těchto zpráv napovídá, že čísla nesedí narativu. Jenže za neočkované se považují i všichni ti, jež po 1., 2., 3., či 5. dávce nedali svolení k dalším. A za prvních 14 dní po očkování vás v Norsku také nepočítali mezi očkované. Takže i kdyby někdo onemocněl a třeba i zemřel v průběhu těch dvou týdnů, tak byste kupodivu zapadali do kategorie neočkovaných.“

Veškerá očkování mají alespoň vedlejší účinky, jak ukazují podle www.fhi.no případy nahlášené Folkehelseinstituttet, či Ústavu národního zdraví. Tito i další poškození věří, že jim ublížilo očkování proti Covidu-19. Má je vůbec kdo vyslyšet? Dostane se jim někdy uznání, pomoci a odškodnění? Věří, že jejich případy jsou umlčovány a přehlíženy, proto nyní zvedají hlasy: Přes novou iniciativu www.vaxveritas.no se snaží někteří aktivisté informovat ostatní a protestovat.

To postřehl i zpravodajský web www.nrk.no, jenž o očkováním poškozených pojednává pod nadpisem, jenž se do češtiny dá přeložit jako „Je výsměchem nazývat očkování proti koronaviru bezpečným a účinným“. Ve vzpomínkách na koronavirový režim se na sociálních sítích dočteme, že za pandemie bylo „nezodpovědným a hloupým“ vštěpováno, že nesmí mezi nikoho z rodiny, neboť by mohli někomu zavinit smrt, pak se to otočilo a dnes patří ke zdravějším. Zato mezi na www.fhi.no nahlašovanými dlouho trvajícími vedlejšími účinky očkovaných patří horečka, záněty (vč. zánětu cév), bolesti kloubů a svalů, bolesti hlavy, ramenou, paží, nohou atd., dýchací potíže, vyčerpanost, zapomnětlivost /nemohou si vzpomenout na slova, přitom jsou v „nejlepším“ věku/, srdeční fibrilace, selhání ledvin, pásový opar, rakovina, krevní sraženina, krvácení do mozku, autoimunitní porucha a obecně nevysvětlitelná zbídačená kondice. Nicméně některé z nich jejich obvodní lékaři odbyli s tím, že o tom nemají zájem se s nimi bavit. K tomu vypadá, že někteří očkovaní budou trestat ostatní na věčnost. Třeba i nadále nejsou neočkovaní vítáni na rodinných sešlostech jako třeba štědrovečerní oslavě a podle všeho se vztahy již nikdy nenapraví.