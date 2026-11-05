Odezvy telefonního rozhovoru
Podle Støreho sdělení na Facebooku se jednalo o navazování na schůzi mezi Størem a Stubbem v Oslu 20. 10. 2026 a po konzultaci s ukrajinskými představiteli. Norský premiér a finský prezident během 90minutového rozhovoru prý promluvili jménem svých jednotlivých zemí, nicméně zprostředkovali pozice, o něž se dělí s dalšími evropskými partnery. Zdůraznili svou podporu Ukrajině i to, že válka nyní musí dospět ke konci a mírová jednání být obnovena. Neboť válku doprovází nesmírná lidská i hmotná cena. Utrpením i zkázou budou poznamenáno několik generací. Během rozhovoru byl též zdůrazněn význam opatření, jež povedou k deeskalaci války, dodal ve svém sdělení norský předseda vlády.
Dále Støre v následných postech na Facebooku a v rozhovorech s norskými masmédii argumentuje tím, že telefonní rozhovor byl žádán Ukrajinou a že Evropa potřebuje směrem k Moskvě vlastní diplomatické kanály, jelikož diplomatické styky s Ruskem nesmějí být postupovány výhradně americké vládě. Rozhovor též byl součástí diplomatických příprav a „rozstřelu“ směřujících k nastávajícím mírovým jednáním v Abú Zabí, hlavním městě Spojených arabských emirátů. V neposlední řadě se Støre dušuje, že poněvadž je s Ruskou federací dělí o hranice jak Norsko, tak Finsko, mají tyto dvě země zvláštní potřebu i zodpovědnost, aby dbali na vlastních bezpečnostních zájmech a aby přispívaly ke stabilitě v regionu.
V reakcích laiků je očividný ten propastní rozdíl vnímání: pro někoho jako kdyby byl norský předseda vlády seslán z nebes, zato další ho mají za šaškujícího ničemu: Zatímco ho řada voličů a roztleskávačů pod jeho postem a dalších postech pojednávajících o oním telefonním rozhovoru velebí a kloní se mu, že to prý žádný premiér od druhé světové války neměl složitější a jak moc se jedná o správný člověk na správném místě, že dělá za daných okolností maximum toho, co se může. Protože ostatní prý nemají za nejnapjatější situace v Evropě od války, a to prý zejména u nás v Norsku, jeho mezinárodní erudovanost, kapacita a diplomatický a státnický um, to vše by nás mělo dělat hrdými.
Ač onen rozhovor ještě nepřinesl žádné kroky k lepšímu se mnoho diskutujících /a to i takových, jež jinak norského premiéra nemusí/, shoduje na tom, že bez ohledu na kýžený výsledek šlo snad o nejlepší čin za doby jeho úřadování. Avšak další připomínají marnost přirovnáním k těm, jež stále věří, že tzv. Dohoda z Osla přispěla k míru na Středním Východě.
Ovšem čistě takticky onen podnět prý až tak moudrý nebyl, jelikož nebyl zkoordinován se zbytkem Evropy. Mezi těmi, jež rozhovor odsoudili, byla kromě části norské opozice, jak uvedl www.tv2.no podle www.tv2.dk dánská premiérka Mette Frederiksen, resp. podle www.dn.se švédský premiér Ulf Kristersson. Vyjeli si se svými severskými kolegy do vlasů kvůli údajné hrozbě „roztříštění evropského hlasu“. Chabou součinností s dalšími zeměmi prý Støre se Stubbem rozdělili Evropu, napomohli Putinovi, a je mu pro smích a potlesk.
No to se musela země pod Putinem třást, jak si ho podali Støre se Stubbem, žertovali a hanili norští šprýmaři. Protože ti jim to skutečně dávali sežrat. Protože co měl během prý přezrálého rozhovoru (kromě opakování fráze, že mír je možný pouze tehdy, bude-li se beze výhrad a v plné míře dbát zájmů Ruska) sdělit Putin? Jak uvedl britský list Financial Times se jeho partnerům pro rozhovor dočkali přednášky s Putinovým výkladem středověkých slovanských dějin. To, že by Putin do něčeho takového „zabrousil“ a zabral takřka veškerý čas trávený rozhovorem však Støre odmítl norskému deníku Dagbladet s tím, že požádal Financial Times, aby upravil své údaje. Což list neudělal, jak uvedl www.vg.no. Podle www.dagbladet.no se měl Kreml zastat norského předsedy vlády Støreho po tomto sporu s Financial Times. Putinův poradce Jurij Usjakov prý prostřednictvím ruské tiskové kanceláře Interfax tvrdě vystoupil proti podání listu Financial Times a nazval to, co přinesl deník dezinformacemi.
Nicméně o tom, co konkrétně zaznělo ohledně „evropské bezpečnostní architektury“, jak před rozhovorem s Putinem předeslali Støre se Stubbem, že bude tématem rozhovoru, ovšem není nic dalšího známo, jak napsal www.nettvisen.no.
Další komentují prostřednictvím sociálních sítích to, co se jim onen rozhovor jeví jako pokus o vytvoření ústupu po potenciálním vyčerpání snah o vítězství finanční a vojenskou pomocí Ukrajině a spoluprací, izolací a sankcionováním Ruska. Ačkoli to bude těžké je patrně i pro norského premiéra z přešlapování na místě podstatné po vleklých pokusech vyjít, byť jen se špetkou cti.
Najde se vůbec jiná cesta než cesta dialogu? Buď jak buď, podle britského listu The Independent je Evropa rozzuřená poté, co Finsko a Norsko narušily konvence přímým rozhovorem s Putinem. Někteří diskutéři si to vykládají jako projevy žárlivosti. Zlí norští jazykové tvrdí, že Støreho vliv dosáhne pouze tam, kde rozděluje peníze. Jinde ho prý neposlouchají, jak mnozí uvádějí na sociálních sítích. Třeba i takový Arne Bård Dalhaug, generálporučík v důchodu a hlavní poradce Norského atlantického výboru /nestranického, nezávislého místa setkávání pro vědomosti a diskuse o norské zahraniční a bezpečnostní politice s důrazem na transatlantickou spolupráci/. Dění kolem podpory Západu Ukrajině Dalhaug prostřednictvím www.nettavisen.no přirovnává k absurdní divadelní hře Čekání na Godota, kde se rozpouští logika, činy a záměry. Pointa není, co se děje, nýbrž to, že se neděje nic. Je-li Godot Putin, o němž se mluví a na nějž se čeká, tak v hloubi duše všichni víme, že se nikdy nedostaví. Podle Dalhauga si Rusko samozřejmě přeje mír, nicméně nemá být dosažen jako následek toho, že Rusko bude muset přistoupit na bolestné kompromisy, nýbrž poté, co dosáhlo svých ambic a záměrů a bude s to, aby diktovalo podmínky kapitulace. Neboť jedině takový mír může zajistit přežití režimu.
Však si nalejme čistého vína: Podle obranného analytika Hanse Pettera Midttuna prostřednictvím www.nettavisen.no zvýšil Støre oním telefonním rozhovorem pravděpodobnost, že válka bude pokračovat, a nakonec dospěje i k nám. Midttun totiž má za to, že Støremu ještě nedošly reality války, a to ani po 12,5 letech válčení a diplomatických podnětů. Kdyby si Rusko bývalo přálo mír, nezahájilo by válku. Hraje-li Rusko zdánlivě diplomatickou hru tak je to jen a jen proto, že rozumí Západu nekonečně mnohem lépe, než my rozumíme Rusku. Rusko se pochopitelně staví kladně k řešením, jež mu dají něco, co včera nemělo, přitom nepřijme žádné diplomatické řešení, jež nevyhoví požadavkům Ruska. Putin využívá diplomacie jako návnady, neboť to vytvoří a udrží naději na pokojné a diplomatické vyřešení války, jež chce Rusko podle všech záměrů, jež má, vyhrát vojenskými prostředky. Moskva podle Midttuna vědomě apeluje na instinkt Evropy, aby se vyhnula vojenského zatahování. Zároveň hraje na naše nevědomost ohledně Ruska a jeho obranné a bezpečnostní politiky i náš sklon k reaktivní a nikoli proaktivní zahraniční politice. Využívá toho, že dáváme raději přednost diplomatickým výrokům než činům, zbabělosti než odvaze. Zneužívá toho, že doufá, že se to na Ukrajině nějak vyvrbí a zatím zůstáváme klidní, dokud nás válka nedožene. Naše vyhýbavost a příliš omezený přístup k řešení konfliktů prý poskytuje Rusku veškerý potřebný čas, jenž potřebuje, aby donutilo Ukrajinu padnout na kolena. Velmocenské ambice Ruska se podle Midttuna nedají rozmluvit diplomacií, jež rozšíří jednací prostor Moskvy a její ochotu riskovat, nýbrž pouze vojensky.
Že málo tomu nasvědčuje, že bude možné za současných okolností vyjednat mír, to si ostatně myslí i Jens Stoltenberg, předchozí generální tajemník Severoatlantické aliance a současný ministr financí Norska. Sdělil to prostřednictvím www.vg.no poté, co se předevčírem vrátil z Ukrajiny poprvé poté, co vystoupil jako šéf NATO. Jenže co dělá úřadující ministr financí cizí země na Ukrajině, ptají se norští zlí jazykové a střílí si z Norska, které podle nich má ne méně než tři ministry zahraničí /premiéra Støreho, ministra zahraničího Bartha Eideho a ministra financí Stoltenberga/.
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