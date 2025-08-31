Odejít nebo zůstat?
Dlouho se ošívali, když se do nich ostatní obořili a jeli po nich. Poslední dobou vrací úder. Podívejme se na to, co může být tichý začátek útěku naruby.
Jeden z nejvíce medializovaných židovských hlasů v Norsku patřící Onu Elpelegovi, jenž dlouho odolával, možná brzy ztichne. Jakožto Žid v Norsku se podle své v deníku Aftenposten zveřejněné žádosti o rady již necítí bezpečně. V Norsku žije 40 let a posledních několik týdnů to podle něj prý vrcholí rozsáhlým a rostoucím šířením dezinformací a nenávistí ze strany norských politiků a masmédií. Elpeleg se obává o budoucnost své rodiny i sebe, a to jednak jakožto příslušníků jedné z nejmenších menšin v Norsku podle www.udir.no čítajících pouze zhruba 1500 členů, druhák o budoucnost celé norské společnosti.
Jeho přátelé z dětství v Izraeli, jež stejně jako on sám pocházejí z rodin, jež přežily holocaust, mu dali radu, v níž se jeden nemůže splést: Co nejdříve opustit Norsko. Kupodivu mu úplně stejně poradili norští radikálové, a to jak zleva, tak zprava. Když stejnou radu dávají nepřátelé i přátelé, může být moudré ji brát vážně a pečlivě ji zvážit.
V jednom tweetu adresovaném norskému premiérovi Elpeleg naléhavě vyzval, aby za nebezpečnou nenávist a její podněcování převzal odpovědnost a aby na ni reagoval, avšak dosud jeho žádost ignoroval. K zamyšlení by mělo vést to, že nenávistné pronásledování, jež popisuje stále více nejen Židů, nýbrž i konzervativců, vlastenců, kritiků islámů a dalších, se děje právě v době, kdy slova jako „pestrá pospolitost“, „multikulturní“, „inkluzivní“, „tolerance“, „dialog“, „ochrana zranitelných menšin“ proudí veletokem. Multikulturní společnost, kde se nejmenší menšiny necítí bezpečně, podle Elpelega nelze nazvat udržitelnou a inkluzivní společností.
Obdobně ukáže vyhledání, že najdete desítky dalších Židů, jež to má stejně jako Elpeleg. O Alvine Barboové, jež si cítila nežádoucí v průvodu hrdosti proto, že je Židovka, napsal list Aftenposten. Web www.itromso.no se zmínil o Židovce Eden Šahárové, jež přijela do norského města Tromsø proto, aby byla spojovacím článkem mezi našimi odlišnými kulturami a navázala dialog, ovšem ani malé Tromsø se jí nejevilo jako pro Židy bezpečné město. Další Židé se zase rozhodli vystupovat anonymně, dejme tomu formou dopisu listu Fædrelandsvennen, jelikož Židů je v Norsku tak málo, že je snadno lze identifikovat a některým bylo vyhrožováno na životě lidmi, o nichž si mysleli, že byli jejich přátelé. Třeba deník Dagen poreferoval o jedné z židovských rodin, jež se rozhodly Norsko opustit. A novináři univerzitního webu www.universitas.no promluvili s židovskými studenty, jež trpí odlidštěním, nepochopením a izolací okolí.
Copak toto, během srpnového politického festivalu Arendalsuka měl dav cca. 30 osob skandovat Žádní Židé v naších ulicích tehdy, když měl mít přednášku Žid Havív Rettig Gur. Uvedl to na Facebooku diskutér a podcastér Henrik Beckheim na základě anonymního zdroje, jenž u toho byl přítomen. Kromě deníku Dagen se dosud žádný ze sdělovacích prostředků o incidentu nezmínil.
Norská veřejnoprávní televize NRK provedla mezi Židy v Norsku průzkum. Více než osm z deseti Židů se v Norsku necítí bezpečně a situace se zhoršila po teroristickém útoku Hamásu v Izraeli 7. října. Mnozí skrývají svou židovskou identitu, ovšem i tak prodělalo téměř sedm z deseti dotázaných znepokojivé zkušenosti. NRK se též dotázala po původcích těchto zkušeností a podle respondentů z 63 % za nimi stáli muslimové, což je podle Vibeke Moeové, vedoucí výzkumnice Centra holocaustu, nutno vykládat s opatrností, a na druhém místě to byli levicově orientované osoby. Jako kdyby musela být vědecká fakta ne-li ignorována, tak alespoň prezentována takovým způsobem, aby se muslimové nerozčilovali a v důsledku toho nevystavovali Židy ještě horším zážitkům.
V průzkumu vznesla NRK na Židy v Norsku dotaz, co si myslí o mediálním pokrytí, na co jich 95 % uvedlo, že zpravodajství o teroristických útocích Hamásu a izraelské válce proti Hamásu je nevyvážené ve prospěch Palestinců. Jeden/jedna z respondentů anonymně dodal/a, že zpravodajství je založeno na prohlášeních palestinských mluvčích a vše, co přichází z Izraele, považují norská masmédia za podezřelé a nepříliš věrohodné. V neposlední řadě se 97 % (!) z dotázaných domnívá, že zpravodajství v norských masmédiích přispívá k přitížení životů Židů v Norsku.
Zároveň tu máme muslimy, vč. takové, jež se stali lékaři, právníky, ekonomy a akademiky, jenže chtějí domů do zemí svých rodičů a prarodičů, a to navzdory tomu, že se v Norsku narodili a vyrůstali. V listu Romerikes Blad to probrala Rima Irakiová, společenská redaktorka deníku a donedávna známá tvář norské veřejnoprávní televize NRK. Rodiče prý udělali vše, co mohli, aby utekli, avšak vychovali generaci vesměs muslimských dětí, jež se snaží vrátit domů. Irakiová a další o nich píšou jako o „privilegovaných“ dětech migrantské „elity“.
Během uplynulého roku si Irakiová prý všimla znepokojivé změny, když hovořila s přistěhovalci narozenými v Norsku téže generace jako ona. Zejména mezi těmi s vysokým vzděláním, dobrou kariérou a stejně dobrou znalostí norštiny se opakuje jedno téma: Chtějí se z Norska odstěhovat. Zpátky do Maroka, Alžírska, Libanonu (!) a dalších zemí, odkud pocházejí jejich rodiče. Anebo do zemí blízko té, odkud skutečně pocházejí. Jako Spojené arabské emiráty a Katar. Do zemí, jež jsou často zmiňovány pro porušování lidských práv.
V tolik vychvalovaném Norsku, údajně natolik bezpečném, že je takřka dokonalé, žít nehodlají. Podle nich se nestanou plnohodnotnými Nory akceptováni jako Norové. Chtějí žít někde, kde můžu vyžít svou identitu a být sami sebou. Mohli byste si myslet, že tzv. „elitní“ či „privilegovaní“ přistěhovalci narození v Norsku, jež jsou mnohem více začlenění než jejich rodiče, mají pocit, že do Norska patří. Avšak studie o každodenním životě a začleňování přistěhovalců, publikovaná v loňském roce, vypovídá, že děti přistěhovalců narozených v Norsku se cítí být ve společnosti méně přijímány než jejich rodiče. Výzkumníci to nazývají paradoxem začleňování. Poukazují na to, že ač jste dobře začlenění, nemusí to nutně znamenat, že se cítíte akceptováni. Dotyčné pokolení má vyšší očekávání, než mívali jejich rodiče. Čím více se někdo cítí být začleněn/á, tím více očekává, že bude s ní/m zacházeno stejně jako s etnickým Norem. Rovněž prý má větší tendenci vykládat různé subjektivní zkušenosti a situace jako diskriminaci, než mívala generace rodičů. Co někteří lidé vnímají jako diskriminaci, mohou jiní vnímat jako rovné zacházení. Závěr je však takový: Přistěhovalci druhé a třetí generace nastavují laťku výše pro to, jak by s nimi měla zacházet společnost.
Článek Irakiové se stal hodně diskutovaným. Zde některé ozvěny etnických Norů: Představte si, že chce někdo s námi loučit! Napovídá to nemálo o tom, jaké to je v Norsku. A co když je překážkou víra? Společnému jmenovateli souvěrců /tolikrát a i v tomto článku Irakiové opět nejmenovatelnému náboženství/ se ovšem vyhýbá. Je přece nabíledni a téměř samozřejmé, že horliví stoupenci oné doktríny se bez výjimky cítí lépe mezi svými souvěrci.
Možná to norství v norském podání, jak jej realizují etničtí Norové, není pro tyto přistěhovalce dostatečné přijatelné? Že by touha po tom, odejít, napovídala o tom, že nehledě na to, kolik Norsko utrácí za začleňování a starání se o své přistěhovalce, tak selže, jelikož jejich příslušnost jim to podstatně ztěžuje, ne-li znemožňuje. Ale otočme to: Co když se většinové obyvatelstvo cítí ve vlastních městech, ve svých rodištích cizí? Přemýšleli oni přistěhovalci někdy o tom, jak se cítili ti etničtí Norové, jež se odstěhovali, dejme tomu z Osla, jelikož se tam cítili ve stále citelnější menšině, přehlížení, vytlačováni, znevýhodňováni, ochuzováni o životní kvalitu, zatímco mají pocit, že je jejich vlastní kultura a hrdost z ní zavrhována?
Ať už někdo zvolí pojem dobrovolný odchod či raději hovoří rovnou o útěku: Zatímco první skupině, Židům, dochází trpělivost s údajnou norskou naprostou mírumilovností a bezpečností bez obav, za něž bývá Norsko věhlasné, druhá skupina může etnickým Norům připadat nevděčná a vnímat, že s podivem, že většinová společnost nereaguje silněji a nesmířlivěji na všechny problémy spojené s přistěhovalectvím. To, že je tolik přistěhovalců s Nory a jejich společností nespokojeno je pro kritiky stávajícího stavu snad nejlepší argument pro to, aby se zatnula migrace, jež zjevně nefunguje ani pro ně, ani pro etnické Nory.
Yngvar Brenna
Norové a Gaza, potažmo Izrael
Copak snad nejsme v Norsku? Espen Barth Eide, norský ministr zahraničích věcí, předeslal prostřednictvím deníku Klassekampen, že se Střední východ stane během pokračující norské volební kampaně velkým tématem.
Yngvar Brenna
Norsko a Trumpova cla
Napíšu-li kšiltovky, tak to nejspíše nebude to první, co si spojíte s Norskem. Ovšem jeden z četných norských paradoxů je ten, že je to zrovna norská firma, jež dobývá největší trh s pokrývkami hlavy na světě a sice ten americký.
Yngvar Brenna
Norové o Pride a duhové vlajce
Sexualita středobodem bytí: Vší pílí a zřetelností dávají pomoci oděvů, šperků a doplňků na odiv svou orientaci. Odpůrci jim spílají, že se oblékají jako kašpárci jen proto, aby světu dávali najevo jak moc jsou takto orientovaní.
Yngvar Brenna
Nejsledovanější norské hory
Zřítí se část hory, jež se za dva týdny posunula 2,5 metru? Tuto otázku si v těchto dnech, podobně jako v několika předchozích letech, opět klade mnoho Norů. Těch nestabilních míst náchylných k sesuvům je ale v Norsku celá řada.
Yngvar Brenna
Cestovní ruch pro radost i na obtíž
Vrcholí hlavní turistická sezóna a udeřily vlny veder, vč. tzv. tropických nocí, odkud není úniku ani pro místní. Jaké jsou vaše nejžhavější tajné tipy, pokud jde o Norsko?
