O skandálním synovi nastávající královny

Stačilo jen několik krátkých letních týdnů a královská rodina se stala vtipem, píše deník Fædrelandsvennen. Rodina, jež drtivá většina Norů na vlastních očích nikdy nespatřila, jež ovšem jakožto národ zná až moc dobře.

Nory to pobuřuje a rozčaruje je nyní vše, co norská masmédia v posledních týdnech řeší kolem zlotřilého 27letého Mariuse Borga Høibyho, což je prvorozený potomek nastávající královny Mette-Marit, jehož má s bývalým partnerem a posledního z členů královské rodiny, jejíž kostlivci jeden za druhým vypadávají ze skříně: Obžaloba z vyhrůžek, ublížením na zdraví od tří „bývalek“ /mezi Nory považováno za jeden z nejpodlejších zločinů vůbec a jejich vykonavatelé za lidský odpad/, poškození bytu a věcí jedné z „bývalek“ a krádeže skútru: Dále nevyřešené otázky kolem užívání kokainu. Obchodovalo se se silnými narkotiky, přechovávaly se a používaly na pozemcích královské rodiny?

Rozhořčení budí rovněž jeho síť prý gangsterských přátel, pořízení si videozáznamu z pirátské jízdy autem, kde se směje tomu, jak málem přejel strážce či snímky zveřejněné německým deníkem Bild. Na jednom pózuje s „kérkami“, hodinkami Daytona Rolex, šampaňským Dom Pérignon, pistolí a bankovkami zastrčenými přes lem kalhot a na druhém snímku drží pytlíček s neznámým bílým práškem, na třetím má na sobě černé tričko s nápisem The Line King a pod ním obrázek lva z muzikálu The Lion King šňupajícího kokain skrze stočenou bankovku. V bublince je napsáno Fuck The Kingdom.

To, že se nechal člen norské královské rodiny vyfotit s takovým tričkem pochopitelně budí pozdvižení nejen v Německu. Podle Asbjørna Svarstada, veteránu norského tisku, jež 30 let žije v Německu a podává Norům zprávy odtud, citovaného listem Dagbladet, tam byla jeho matka Mette-Marit dodnes Popelkou, jež se stala součástí královské rodiny. Tomu je ale v Německu konec a německý tisk podle Svarstada to nejhorší o ní a jejím synovi ještě nezveřejnil.

Sara Mitchellová-Malmová, švédská odbornice na královské rodiny z deníku Expressen míní skrze zmíněný Dagbladet, že by měl korunní princ Haakon Magnus, jenž tvrdívá, že o oněch snímcích neví, je-li to pravda, vyhodit svého informačního ředitele. Ulf-André Andersen, redaktor časopisu Se og Hør, se nechal slyšet, že Borg Høiby nechápe nakolik je závažné to, co vyvádí.

Trond Blindheim, sociolog a jeden z nejprofilovanějších norských odborníků na marketink a budování reputace, tvrdí v podcastu Audiens zpravodajského webu Nettavisen, že pošramocené renomé Mariuse i načasování jeho skandálů je mnohem horší, než třeba u sportovců přistižených za doping.

Nory prý zajímá, zda je si opravdu každý rovný před zákonem a Blindheim se domnívá, že to může ovlivnit vyměření trestu Mariusovi a vynést mu delší trest, ovšem příliš nelze mít o tom iluze po jedné dávné pirátské jízdě autem, kdy Marius nebyl potrestán a policie případ odložila již po čtyřech dnech. A tak je klidně možné, že nerozvážné činy Mariuse zůstanou zcela bez následků.

Podle Blindheima nelze mít královskou rodinu, jež se vymykala kontrole a úlety Mariuse budou lpět na jeho rodičích i poté, co dojde k následnictví trůnu. Peníze nás daňových poplatníků financují životní volby, potažmo styl, jenž není slučitelný s posláním zastupování Norska.

Veřejnost dosud neví, co prožil Marius, dokud se královna Mette Marit neseznámila s Haakonem. Co udělal Magnus musí být tvrdým úderem pro ni, jež se v rámci konání svého poslání slovem i činem tolik zasazovala o pomoc ženám týraným a jinak poškozeným svými nejbližšími. Veřejnost se ptá jednak na jeho soudnost a míní, že není ho líto a jeho počínání je neomluvitelné, dokud měl daleko více předpokladů pro dokonale zajištěný a spokojený život, než má běžný Nor. Dále se ptá, kdo financoval jeho život utržený z řetězů, zda to nebyli daňoví poplatníci.

Tím to ale nekončí: Provalilo se, že Marius jakožto držitel diplomatického pasu požíval výsad exkluzivní imunity a nemohl tedy být potrestán v cizině za prý závažné trestné činy, jakých se měl dopustit. Zajímavé je, že korunní princ Haakon Magnus potvrdil, že Marius je držitelem takového pasu, zato norské ministerstvo zahraničí to odmítá potvrdit či vyvrátit.

Mluvčí královské rodiny odmítá vyzradit kolik platí Marius za velice atraktivní třípodlažní dům, kterým disponuje a který pronajímá korunní princ Haakon Magnus, který žije se svou ženou Matte-Marit poblíž. Jediné, co se ví je to, že nájem je obrovský, zato příjmy velmi nízké. Podle Tove Taalesenové, odbornice zpravodajského webu Nettavisen na královskou rodinu, není zatajování nikdy dobrým řešením a královská rodina by měla být transparentnější, jelikož tajemství mají nepohodlný sklon k tomu, že budou odhaleny. A jelikož je synem nastávající královny Norů, tak Marius není vnímán jako soukromá osoba a právem vznikne zvědavost i kolem jeho financí a menší nebude z toho, že je odepíráno vydávat informace.

Zmíněná Taalesenová prostřednictvím Nettavisenu prohlásila, že byla kvůli Mariusovi ohrožená svatba Märthy Louise a Dureka Verretta a navíc jim a jejich svatbě „kradl“ pozornost Marius. Jak s ohledem na situaci syna, i královské rodiny, tak na sebe samou měla Mette-Marit podle Taalesenové zůstat doma a nezůčastnit se svatby své švagrové. Kdyby se bývala dostavila, tak by masmédia dělala, co mohla, aby Mette-Marit vyzvídala. Byla by nucena do situací, kdy by musela s úsměvem utvrzovat: „Dnes se soustřeďujeme na tu příjemnou událost, jakou tato svatba je“. Když se pak masmédia podělí o její přítomnost, budou rozebírat co si musela myslet, jestli je opravdu šťastná, a uvedou vše, co dosud o synovi vyšlo najevo. Zkrátka budou chtít ji, jakožto matku, podrobit bližšímu studiu. A spoustu lidí by nakonec byla přesvědčena o tom, že měla přece jen zůstat doma.

Poté co se Mette-Marit spojila s jednou z obětí, aby si promluvily o incidentu, odkázal její syn, sám obviněný z násilí, na dlouhodobé psychické choroby a užívání návykových látek. Léta potichu trpěla celá rodina, zatímco se pokoušeli vše skrývat. Dobří poradci měli povzbudit korunní princeznu, aby se podělila o pocity, které v sobě nosí a s nimiž zápasí. Mlčí od chvíle, kdy se provalilo, že se syn dopustil na ženách násilí a teď jí čas proklouzává mezi prsty. Neměla by se snad veřejně doznat k tomu, že jakožto matka selhala, ptá se Taalesenová.

Je to tak, že kdo mlčí, ten souhlasí? Moderátorka Jannecke Weeden napsala na webu Nettavisen, že královská rodina je tvář Norska navenek a dělá z Norska zemi, díky níž mohou turisté zahájit své vyprávění z cest „Bylo jednou jedno království někde daleko na severu.“ Rozlítilo ji ale mlčení královské rodiny o domácím násilí, jednom z nejvíc mystifikovaných společenských problémů, jež poznamená a zničí tolik životů, aniž se od něj distancovala a postavila se za oběti. Psycholožka Rebekka Lossiusová na webu Psykologisk dokonce uvádí, že právě toto, zakrývání násilí na ženách a vytváření ambivalentního pocitu viny u obětí u ní způsobilo vážené porušení důvěry ke královské rodině.

Jak píše v komentáři ke článku na webu Nettavisen řadová občanka Elisabeth Mathiesenová: Královská rodina má prostředky, které jiné rodiny nemají, a má kolem sebe mnoho poradců a odborníků. Proto se věci měly řešit už dávno. Marius mohl být poslán na detoxikační kliniky nebo soukromé školy po celém světě a mohl získat práci, o níž si ostatní mohou nechat jen zdát. Místo toho žil zdarma a své dny využíval k nečinnosti, večírkům, pití alkoholu, braní drog a násilí, aniž zasáhl kdokoli z královské rodiny. Lepší to nebude, když Mette-Marit jen poučuje a stěžuje si na masmédia. Pokud by dělala svou práci a nedělala z Mariuse „nedotknutelného“, mohlo by Mariusovi sklapnout již dávno.