O Muskovi, bojkotech a norské „bojovnosti“ proti jinak smýšlejícím

Stud, zostuzování a šikana, jež se zvrhla ve vandalství: Z retardace uvažování se prý stal folklór. Chce-li někdo pochopit, co je to masová sugesce a psychologické pozadí válek, prý je dobré začít v Norsku.

Není to dávno, co levice a liberálové Elona Muska a značku Tesla vynášeli do nebes za to, že inovativně zachraňují planetu. Dejme tomu, prostřednictvím www.e24.no, www.tv2.no a dalších zpravodajských serverech i v papírových novinách a časopisech. Nyní jsou shazovány, démonizovány a znemožňovány těmi samými silami a k jejich táboru se přidávají i ti, jež předtím nenáviděli elektromobily a obzvláště Tesly. To vede k tomu, že někteří, jako hlásil deník Bergens Tidende, pomoci fénu a zubní nitě odstranili ze svých vozů logo Tesly.

Našli se tací, jež předčasně zajásali z toho, že prodej Tesel začal prudce klesat. Mine je skutečnost, že příčinou nebyl Elon Musk, nýbrž to, že se zrovna zavádí další model Y, na nějž hodlají lidé čekat. Což se děje pokaždé, když dochází k upgradování na nový model. Informovaly o tom www.dagens.no a www.dr.dk. Bude někdo někdy schopen grafem znázornit souvislost mezi náklonností norských vlastníků Tesel k manifestaci svých morálních stanovisek v poměru k nákladům, jež toto obnáší? Graf by musel být senzitivní k reálným finančním nákladům, vycházeje ze skutečných příjmů. Se vší pravděpodobností by se opět dokázalo, že Norům převelice jde o to, dávat najevo postoj, dokud to samotné manifestující nic stát nebude.

Jak to pojal na sociálních sítích bývalý politik Hallgrim Berg: Podívejte se všichni, jak jsem progresivní a velebím sám sebe! Tento výrobek je dobrý, jenže ředitel té společnosti není člověk na správném místě! Co bude z našeho světa, nemůže-li si zákazník obstarat produkt vyvinut někým, s kým tak či onak nesouhlasíte, ať je to politicky, nábožensky, ideologicky či jinak? Anebo jde o homosexuála, popř. někdo, kdo byl svého času kvůli něčemu souzen, anebo člověk s vazbami na lidi a firmy, jež nemůžete vystát? To budete mít život prodchnutý bojkotováním, budete-li důslední. Je bojkot snad smyslem a cílem vašeho života?

A tak se smíšenými pocity dnes Norové pozorují pokrytecké krajany- „lepšolidi“, jež se ve věčném shonu za obdivem za moralizující „správnosti“ a oslnění davy a masmédii kvůli honu na Muska, neschopní udělat si vlastní názor, zbavují svých Tesel a jménem demokracie střídají svá „demokraticky“ vyrobená auta za čínské elektromobily. Vždyť je právě tento asijský ekonomický tygr po celém světě proslulý svým demokratickým smýšlením, svobodou jednotlivce a dále tím, že nedisponuje žádnými koncentračními tábory ani nikoho nepopravuje, ani nikomu neodebírá jeho/její vnitřní orgány. A kromě toho, že mohou zkratovitým prodejem značně prodělat, není to snad tak, že se převedením těch aut na kupující rovněž převedou na ně hanbu a z nich se tím pádem stanou tak trochu nacisty?

Někteří šprýmaři na sociálních sítích nabídli převzít Tesly od bývalých majitelů zdarma. Další ovšem naznačili, že by nebyli ochotní si oněch zničehonic potižistických vozů osvojit jen tak, to leda za přiměřený úplatek.

Další prozřeli, že nežijí ve svobodné zemi, poté co jim štvací aktivisté rozbili okno a zanechali v autě falešné oznámení o sankcích, jak přinesla televize TV2, deník Østlandets Blad atd. Zneužili názvu i erbu kraje a pod ním přidali text Porušení etických povinností spotřebitele: Užívání vozu vyrobeného Teslou, vlastněnou Elonem Muskem, příznivcem Hitlera. Nepodporujte nacisty! Další mají potřebu na svou Teslu nalepit samolepku, kde stojí Koupil jsem si Teslu dříve, než Muskovi přeskočilo, jak jsme se dozvěděli prostřednictcím www.nrk.no, www.dagbladet.no atd.

Přitom Musk podle www.motor.no a www.nettavisen.no vlastní jen 12,8 % společnosti Tesla. Ve srovnání norský tzv. ropný fond vlastní cca. 10 % aneb každý občan Norska má v Tesle podíly v hodnotě přibližně 18 000 NOK. Jens Stoltenberg, norský ministr financí, dnes podle www.frifagbevegelse.no odbyl norské Zelené a odmítl požádat ropný fond, aby se z Tesly stáhl. To prý proto, že fond nemá za účel být politickou pákou.

Další Norové se zalekli poté, co jim list Verdens Gang prezentoval, že Musk může vypnout motor jejich Tesel. Jako kdyby to nemohli za konfliktu učinit Čína nebo někdo jiný!

Ale dávat prostor těm jinak smýšlejícím, jež si natruc davovému lynči pro změnu dokonce pořídili jednu Teslu nebo rovnou dvě, to ne. Nic takového v žádném norském deníku ani televizi nespatříte.

Fanatismus graduje a až teroristické náběhy odhalily pravé já mnoha tzv. politicky korektních, jež jsou ve svých projevech mnohem horší než ty, které se pokouší překrucovat, hanit a pošpinit. Jedním z radikalizovaných v otázce Muska je Øivind Bergh, místní politik za vládnoucí sociálně demokratickou stranu Arbeiderpartiet, jenž údajně v reakci na schválení Tesla Cybertruck norskými úřady prostřednictvím Bluesky vyzval k podpálení Tesel na potkání s tím, že „to víte co máte udělat“ či jejich postříkáním hákovými kříži, jak o případě pojednal www.document.no a platforma X. Záhy ale postu litoval, smazal a přiznal, že post nikdy neměl být zveřejněn. Podle diskutujících představuje Bergh pohrdavý pohled mnoha levičáků i liberálů na každého, kdo nesdílí jejich pohledy. Svým nálepkováním ospravedlňují odlidšťující rétoriku a někdy i trestné činy či výzvy k jejich napáchání. Jenže jelikož se jedná o člena hlavní politické strany, obchází mainstreamová masmédia takové sebe neovládající se výtržníky, jaký je on, výmluvným tichem. Kdyby se naopak jednalo o obecně uznávaného extrémistu, tak by si ho podali „všude na všechny způsoby.“ Přitom již pouhé naznačení toho, že násilí se může stát nezbytným prostředkem, by mělo diskvalifikovat kohokoli pro veškeré další podílení se na debatách.

A netrvalo dlouho, než se našli lidé, kteří začali v návalu emocí rozvířených Berghem, sociálními sítěmi a sdělovacími prostředky konat a vyryli do Tesel hákové kříže, jak informoval www.nrk.no, deník Ringerikes Blad atd. Ze strachu před takovými bezskrupulózními aktivisty a tím vším, čeho jsou schopní, cítí řada Norů potřebu hlídat sebe do té míry, že jde o autocenzuru. Ze strachu, že budou signalizovat něco, co na aktivisty mohlo zapůsobit jako rozbuška. Je až neuvěřitelné, kolik lidí nepochopilo, že demokracie znamená i možnost svobodně si vybrat auto či jakýkoli další produkt, aniž se musíte znepokojovat následky své volby.

Myslí si snad někdo, že vůbec existují velké koncerny s čistým štítem? Pokud se někdo rozhodl, že bude bojkotovat Teslu, poněvadž je to nejhorší firma, na niž může momentálně přijít (zaslouží si blahopřání, neboť dotyčný/á musel/a žít stranou všeho), zato se bude dále svést ve vozech dalších výrobců, anebo kupovat další výrobky řady dalších firem, tak by měl vědět, že ony společnosti se kompromitovaly a byly namočené do lecčehož, od otrocké a dětské práce přes přímou podporu nacistů, Holocaustu, financování diktátorským režimům, zločiny proti ekologii a mnoho dalšího. A má bojkotující na to, aby pochopil, se si bojkoty odnesou i tuzemská pracovní místa?

Koneckonců podstatná část velkého majetku současného norského premiéra Jonase Gahra Støreho byla založena díky téměř monopolnímu postavení společnosti Jøtul na kamna a krby za druhé světové války a dodávkám do nacistického Německa, jak zprostředkoval www.nettavisen.no, Verdens Gang atd.

Být pozérem je náročné a pokrytectví je zjevně hodné následování. Byť to není dobré pro nic jiného než vaše vlastní ego. Ti, jež si včera pořídili Teslu, aby zachránili klima, ji dnes odepisují, a tak ji určí k demolici, prý aby zachránili americkou demokracii. To, že je někdo hrozný je v pohodě, dokud se najde někdo, kdo je horší. Jenže může-li něco být vysvětleno hloupostí tak proč to vysvětlit zlem?

Proto je prý třeba podporovat všechny, kteří dovolí ostatním, aby si vybrali vozidlo nebo cokoli jiného podle vlastních potřeb a přání a nenechají se protlačit sítem moralizujících odsuzování těch, jež se z této pozice a jen z ní cítí být něco více než ostatní.