Norsko ve spárech drog

„Futrují“ si do „chobotu“ prášky prý jako nikdy před tím. Takový kokain je prý na mejdanech mladých Norů běžný stejně jako se dřív pilo pivo či tvrdý alkohol.

Norové prý nezvládají stres a stále více lidí přestává zvládat každodenní záležitosti a ani neumí být sami sebou. Údajně jsme se stali národem sněhových vloček a své problémy a svá zranění životem se snažíme utopit v omamných látkách. Někdo „jen“ o víkendech, zato další je berou častěji.

Ve světle případu Mariuse Borga Høibyho, syna korunní princezny Mette-Marit, jsou reflektory nejen bulváru zas a znovu namířeny na toho, kdo dal tvář zneužívání kokainu, přezdívaného „šampaňským mezi drogami.“ Podle Synne Murenové Olsenové a deníku Firda Tidend musí Borg Høiby přebrat svůj podíl zodpovědnosti za to, že se mladé dívky předávkují, zatímco to streamují v přímém přenosu: Velké zorničky, napjaté čelistní svaly a emotikony sněhových vloček. Oči, jež se na vás dívají z druhé strany obrazovky, skrývají jen málo. Ale ani o to nejde. Naopak. To, co se lidé ze všech sil snažili skrývat, je dnes masivně dokumentováno na TikToku a dalších sociálních sítích. To, jak vypadá jejich obývák v pozadí, je to jediné, co dělí „feťáky“ od úplně běžných mladých lidí. Videa na kladnou notu (se smějícími a bavícími se lidmi) uvádějící drogy pobízí lidi k tomu, aby si vyzkoušeli leccos dosud nezkoušeného.

Podle sloupkaře Anderse Magnuse prostřednictvím webu Nettavisen je Borg Høiby dokonce uprostřed obrázku „módního“ braní drog. Kokain současně začíná získávat důležitější místo v „živnostenském řetězci.“ Látka je to méně objemná a snáze se pašuje, zisk je větší – a především poptávka hlavně mezi maturanty a další mládeží v lepších městských částech raketově vzrostla. V roce 2023 provedl Velferdsforskningsinstituttet Nova či Ústav pro výzkum blahobytu Nova na univerzitě Oslo Met opět studii Ung i Oslo, tedy Mladý v Oslu. Studie se zúčastnilo 10 000 žáků středních škol. Profesor Willy Pedersen a několik jeho kolegů zveřejnilo v deníku Aftenposten, že v průběhu pěti let se počet uživatelů kokainu ztrojnásobil. 35 % chlapců, jež bylo pod vlivem alkoholu více než 10krát zároveň užívalo kokain. V dalším článku v zmíněném deníku Aftenposten vyprávějí maturanti bez uzardění o tom, že mívají skupiny maturantů samostatné rozpočty na kokain a málokdy se bojí toho, že by tomu mohla přijít na stopu policie. Někteří dealeři kokainu v lepší (západní) části Osla jsou přesvědčení o tom, že policie zachází s lidmi z této části města lépe.

Odběry z odpadových vod byly zanalyzovány a jak to dopadlo? Nejen podle zprávy EU je Norsko ve šňupání kokainu mezi mládeži na třetím místě v Evropě. Proč vidí útočiště v závislosti na kokainu? Realitu zapírající politici a další lidé s rozhodující mocí si vyžádalo vysokou cenu. Zaslepenost si vybírali sami a svými prioritami napomáhali rozpouštění norem společnosti. Aktuálně se probírá „vpád“ drog do Norska, jak popsal britský list The Guardian. Podle peruánského generála Carlose Romera Wetzella prostřednictvím zpravodajského webu www.nrk.no se z Norska stalo lákavou tranzitní zemí, poněvadž kartely si jsou vědomi toho, že norské úřady nedostatečně přísně hlídají hranice, a to ani na zemi či na moři, natož ve vzduchu.

Máme druhou nejdelší pobřežní linii světa a přes 600 přístavů, k nimž se do Norska dováží zboží ze zahraničí. Jen přes přístav v Oslu putuje za rok 350 000 kontejnerů, z nichž je celníky skenován pouze nepatrný počet. Loni bylo v Norsku zabaveno 2,3 tuny kokainu, více než za předchozích dvacet let dohromady. Odvolávám se mj. na web www.nrk.no.

Pro zločinecké sítě tvoří severské země společný trh a expandují v neposlední řadě do Norska. A přejede-li norsko-švédské hranice kamion, tak se celníci zasadí o to, chytit nejen kurýra, nýbrž i aparát příjemců. Norská kriminální policie varuje prostřednictvím webu TV2 před normalizovaným stupňováním v Norsku. Skryté služby a gradující profesionalita zločineckých sítí výrazně ztěžují prorazení jejich bezskrupuózních aktivit. O tom, jak je protidrogová práce policie nebezpečná, hovoří zpráva deníku Hamar Arbeiderblad, podle něhož skončil tip na dva chlapce zbitím policisty.

Uživatel netuší co jeho dávka obsahuje. V deníku Avisa Nordland i jinde se dočtete o vrcholu ledovce: O tom, že policie v kraji Nordland nejčastěji zabavuje drogu MDMA, o nezvěstných lécích obsahujících omamné látky, jež zmizely ze zásob nemocnic, či o šesti náhle zemřelých mladých mužích (na malé město šokující počet), v nichž byly nalezeny stopy uklidňující a návykové látky bensedin. Další šířící se velice potentní a nebezpečné syntetické látky, před nimiž poslední dobou varuje nejen policie, jsou fentanyl, etonitazen a metonitazen. Deník Adresseavisen, veřejnoprávní televize NRK i další masmédia hlásí, že se rozmáhá i předávkování šířící se novou velmi škodlivou látkou GHB. Devět případů předávkování za dvanáct hodin přimělo ve městě Trondheim policii i městský tým pracovníků zasahujících po předávkování k tomu, aby bily na poplach. K předávkování stačí neuvěřitelně malé množství, což silně zasáhlo místní drogovou scénu. Dále např. zmíněný deník Adresseavisen uvedl, že si malé děti strčily do úst drogu v podobě pilulek, jež si našly venku.

Do r. 2021 se mohla policie dostavit do škol neohlášeně i se psy, aby hledali drogy a podezřelí byli vyvedeni v poutech, nicméně pod tlakem žákovských organizací od toho „musela“ ustoupit. Podle Politidirektoratet, tedy Policejního ředitelství se tak stalo s ohledy na ochranu osobních dat žáků a ze strachu o důvěru dětí a mládeže k policii, z ocejchování a vyvolávání dojmu, že všichni žáci jsou podezřelí, aniž by se postihlo cynické osoby v pozadí. A tak jsou norské školy i nadále ústřednami pro obchod omamnými látkami a kurýři jsou „verbováni“ i mezi žáky a norské děti jsou využíváni ve válce švédských zločineckých gangů, čímž se Norsko stává součástí v Norsku dlouho popíraného, obávaného a nezáviděníhodného stavu a zároveň pojmu „švédské poměry“.

Podle některých je tento dlouholetý boj prohraný, stejně jako i dosud mylná politika moralizování, značkování, ostrakizace a persekuce. Od legalizace „lehkých“ drog a většího důrazu na dlouhodobou léčbu na psychiatrii místo trestu si někteří slibují to, že policie i vězeňství budou mít větší kapacity pro závažnější případy. Podle magazínu Fagbladet se lidé nyní netroufnou ozvat tehdy, mají-li problémy s drogami či tehdy, když jim někdo blízký umírá na předávkování, což se loni podle Folkehelseinstituttet či Ústavu národního zdraví stalo 363 Norům, nejvíce od roku 2001. Tím Norsko trůní na špici v Evropě.

Podle webu Politiforum, fóra norské policie, navrhuje výbor odborníků pro vypořádání se s drogami nové zákony. Výbor navrhuje, aby drogově závislým starším osmnácti let byla běžně udělena bezpodmínečná výjimka z trestního stíhání nebo upuštění od potrestání za užívání drog a pořizování drog pro vlastní potřebu. Dospělí, jež nejsou závislí na drogách, mají čelit pokutám a osobám mladším 18 let musí být udělena podmíněná imunita před stíháním s požadavkem dostavit se na obecní poradnu pro drogové případy. Místo vzorků krve či moči mají být odebírány méně invazivní vzorky slin. Ovšem jak definovat závislost? Lékařské diagnózy, léková a léčebná anamnéza, druh drog, míra schopnosti fungovat ve společnosti, kriminální historie a životní situace patří mezi činiteli, jež by měly být pro toto hodnocení hlavní, domnívá se výbor.

Míst na léčení je ale kvůli škrtům stále méně, šetří se rovněž na prevenci a osvětě. Koneckonců (ač je to hanebnost) je levnější nechávat lidi umírat. Přitom se brojí proti každému, kdo se do debaty (třeba o hašiši) pokouší vnést nějaký ten údajně kladný aspekt a dělat z něj cosi ne nebezpečného a normalizovat ho. Vede to ke skupinovému nátlaku, polarizaci a sociálnímu vyloučení a změní mozek kognitivně vedoucí ke snížené paměti. Buď jak buď, předsedové mládežnických odnoží čtyř politických stran si přejí uvolnění a chtějí, aby se hašiš a konopí prodávaly v síti Vinmonopoletu, tedy státem provozovaných obchodech na prodej alkoholu. Státem regulovaný trh s drogami je podle něj kvůli sražení jejich příjmů větší hrozbou pro „živnost“ zločineckých gangů než samotné posílení policie.