Norsko a Trumpova cla
Norská veřejnoprávní televize NRK, web www.e24.no, deník Finansavisen a další zdroje informovaly o podnikatelském subjektu Varsity, jenž sice nechává šít kšiltovky nikoli drahou norskou pracovní silou, nýbrž levnější evropskou a také vietnamskou, aby se prodávaly na trhu, kam se prodává 55 % všech pokrývek hlavy na světě. Navzdory novým patnáctiprocentním clům se podnik nenechá zastrašovat a neuvažuje o přemístění výroby do Spojených států, to prý jen v krajním důsledku. Jeho zástupci směle vyjadřují ochotu se ještě více zasadit o americký trh. Jenže mají na to potřebné finanční svaly?
Nejvíce prý bude společnost Varsity zajímat, zda bude mít Trump jiný pohled na tradiční pravidla pro zemi původu. V horším případě by mohla být zasažena dvojnásobnými nebo trojnásobnými cly. Dále firmu znepokojuje Trumpovo rozhodnutí zatrhnout tzv. Výjimka zvaná de minimis dosud umožňovala Američanům nakupovat v zahraničních internetových obchodech zboží do hodnoty 800 dolarů bez nutnosti celního řízení. Vedení společnosti Varsity předpokládá, že dopady celních opatření pro ně budou mírnější než pro jiné subjekty, protože jejich konkurenční strategie nezdůrazňuje nízké ceny, ale naopak se snaží, aby cena byla méně relevantním faktorem.
Někteří komentátoři, ať už s nadsázkou nebo vážně, poukazují na to, že pokud zavedení těchto cel povede ke snížení obchodu, výroby, spotřeby a hospodářského růstu, pak by prezident Trump paradoxně mohl být považován za jednoho z nejvýznamnějších současných zastánců ochrany životního prostředí.
Podle norského premiéra a deníku Verdens Gang by měla být americká celní sazba vůči Norsku nulová. To si spíše neuvědomuje, kolik stojí v Norsku americká auta, dejme tomu takové Chevrolet Tahoe, anebo kolik to stojí norské občany nechat dovést vozy, jež doteď užívali v další evropské zemi, dejme tomu v sousedním Švédsku. Teď se podržte: Stojí to více na daních, než jste za vozy dali před několika lety tehdy, když byly nové, jak popsalo několik komentujících.
Norsko odvetná cla vůči Americe nezavedlo. Ovšem co většina Norů zdánlivě pozapomnělo je skutečnost, že „posedlý“ cly není jen „zlý“ Trump: Norsko je jednou z těch protekcionistických zemí, jež při svém dovozu uvaluje na zahraniční zboží vůbec nejvyšší cla a norská vládnoucí elita je sice pro volný obchod se světem, přesto uvalila na vlastní občany obzvláště vysoká cla na zemědělské výrobky, dejme tomu mléka /443 %/, mnoho druhů sýra /227 %/ či steak /344 %/, jak prezentoval deník Aftenposten a zpravodajský server www.nettavisen.no. K tomu se ještě připočítává DPH, jež činí v Norsku u potravin 15 %, což je nižší sazba než u průmyslového zboží /25 %/, s výjimkou některých textilů. Každá koruna navíc putuje bezostyšně do státní pokladny.
Jojo - Norsko je klimaticky náročná a kopcovitá/hornatá země. Je obtížné zde hospodařit ve ziskovém měřítku využíváním velkoprovozových výhod tak, jak v kontinentální Evropě. K tomu je Norsko natolik vysokonákladová země, že jeden musí mít zvláštní pohnutky a nasazení, aby si k svému živobytí zvolil práci v zemědělství. A tak si norští politici a organizace zemědělců slibují od celních bariér, že natolik zdraží výběr zahraničních potravin zákazníky, že se v obchodech stane přitažlivějším vybírat si norské zboží, i když je jeho výroba ve skutečnosti dražší než výroba potravin v dalších evropských zemích. Pokud tedy chce někdo vůbec dovážet a prodávat zboží s nejvyššími cly... V mnoha případech je jednoduše nahrazeno něčím jiným z Norska. I tak má norští zákazníci na výběr méně potravin, než mají dánští, finští či švédští. Navíc jsou ceny vyšší, než by musely být a konkurence je slabší.
Podle hlavního ekonoma Haralda Magnuse Andersena ze Sparebank1 Markets, jak uvádí www.nettavisen.no, mají cla negativní dopad na ekonomiku. Všichni na clech prodělávají, a to zejména ti, jež ho zavádějí. Ano, cla vedou k vyšším cenách, jenže k čemu vedou vyšší ceny? K tomu, že je přitažlivější investovat do výroby pro domácí trh namísto do dovozu z nízkonákladových zemí. Strategicky kvůli vlastní pohotovosti/připravenosti a bezpečnostně politicky je pro nejednou zemi pro snižování závislosti podstatné nejen sama vyrábět co nejvíce svých potravin, nýbrž i mít kovový průmysl, neboť není strategickou výhodou, bude-li se většina toho vyrábět v zemích, jejichž řízení je takové, že se s nimi časem dostane do štíru.
Podle dalšího hlavního ekonoma Jana Ludvika Andreassena ze skupiny Eika Gruppen a prostřednictvím deníků Aftenposten, Finansavisen a dalších zdrojů míříme k nové éře: Nové sazby cel prý nejsou dočasným opatřením, nýbrž počátkem nového světového hospodářského pořádku. To, co se nyní děje, je údajně historický zlom – nejen se systémem volného obchodu po roce 1945, ale s celou strukturou světové ekonomiky. Andreassen poukazuje na to, že Spojené státy po dobu 80 let nesou světový obchod na svých bedrech tím, že se zastávaly globální poptávky a akceptovaly obchodní deficity a rostoucí dluh. Marco Rubio ve své knize Decades of Decadence /Desetiletí úpadku/ píše, že volný obchod byl pro Spojené státy tragédií. Tomu se nyní zatrhne a není to jen Trumpův nápad: Za tímto posunem stojí jak republikáni, tak demokraté.
Mnozí údajně podceňují, jak hluboká a trvalá tato změna bude. Když cla obohatí státní pokladnu 500 miliardami amerických dolarů ročně, stává se politicky nemožné toto rozhodnutí zvrátit. Zrušit ho nebudou chtít ani demokraté. Andreassen varuje, že Norsko je v obzvláště zranitelné pozici – zejména pokud jde o ty, jež investovali značné prostředky do nových, exportně orientovaných odvětví. Éra továren na baterie a snů o novém těžkém exportním průmyslu skončila. Musíme otočit pohled dovnitř k sobě a investovat do bytové výstavby, sociálního státu a daňových úlev, nikoli vyhazovat miliardy za exportní sny.
Iver B. Neumann, badatel a ředitel ústavu Fridtjofa Nansena, se nechal prostřednictvím zpravodajských serverů www.abcnyheter.no a www.tv2.no slyšet, že se Trump svou krátkozrakou strategií prý dopustil velké chyby, jež bude mít vysokou cenu a požene ostatní země přímo do náručí Číny. Ta se nyní stává hlavním zastáncem volného obchodu. To posiluje roli Číny ve světě a zároveň oslabuje roli Spojených států, jež se prostřednictvím Trumpa chápou jako silnější, než v skutečnosti jsou.
Jak uvedl deník Aftenposten, může nová celní sazba znamenat nižší úroky. Tomu ale odporují tvrzení ekonomů, s nimiž promluvili novináři webu www.nettavisen.no. Podle jedné z nich, hlavního stratéga Sary Midtgaardové z Nordea Markets, je pouze 1,9 % norského pevninského hospodářství /tzn. ekonomie Norska bez ropy a plynu/ exponováno Trumpovým clům. Což je překvapivě málo, bere-li se v potaz, jak velkou se tomu věnuje pozornost.
A jak to vidí zmíněný hlavní ekonom Harald Magnus Andersen ze Sparebank1 Markets prostřednictvím deníku Aftenposten je Norsko ve výhodě tím, že naštěstí nebyly se Spojenými státy uzavřeny dohody o investicích tam, např. do obrany. A i kdyby k nim došlo, sotva by Norsko docílilo nižších cel.
