Norsko a klima: Pokus-omyl a aktivistický extrémismus
To nahrazování dopravních prostředků elektrickými pod taktovkou udržitelnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a klimatické korektnosti probíhalo v Norsku celkem bolestně a stále je to dost nepopulární a vyvolává četné konflikty. Dovoluji si v této souvislosti odkázat např. na svůj někdejší blogový článek Kolaps snů o elektromobilech. Zejména v regionálních novinách jako Avisa Nordland, Nordlys a také v menších novinách norského venkova je toto experimentování s každodenními životy obyvatel mnohými diskutéry vnímáno jako pošetilost až šílenost par excellence. Pokud jde o veřejnou dopravu postihuje od začátků cestující kvůli různým technickým vadám množství zrušených jízd či plaveb. Musel se snížit počet odjezdů kvůli času, jenž zabírá dobíjení. A ani výroba, ani přeprava baterií poměrně krátké životnosti na elektrická vozidla a plavidla není k životnímu prostředí šetrná. Co naplat. Co se někde ušetří, to musí jinde vydávat, ovšem proč by to dělalo nějaký rozdíl, hlavně, aby si někdo prosadil své.
Výpočty z Transportøkonomisk institut /Dopravně hospodářského ústavu/ a Přírodně-technické univerzity v Trondheimu ukazují prostřednictvím www.nrk.no, že elektrifikace, dejme tomu, expresních lodí přepravujících jen cestující bez aut bude při použití dnešní technologie baterií stát až 18 000 korun za tunu CO₂. To je výrazně více než referenční cena úřadů za CO₂ ve výši 2 000 korun za tunu v roce 2030. Kdo to zaplatí? Vysává to rozpočty a nejen tím zpražily lid, jenže leckterá vize třeba ohledně rozsáhlé výstavbě větrných elektráren již zestárla dříve, než byla proměněna v skutečnost. Kdo či co nakonec srovná politiky, pokud jde o jejich nesnesitelné klimatické cíle?
O elektrifikaci ropných plošin a zařízení na příjem a zpracování plynu, stejně jako o neustálých potížích a nevhodnosti elektroautobusů zejména v norské zimě jsem již psal jinde. Nově bylo podle www.nrk.no, www.aftenposten.no a dalších zdrojů zjištěno, že hromadně pořízené elektroautobusy z Číny (t.č. jich jezdí po Norsku cca. 1350 a nepřetržitě jich přibývá) představují bezpečnostní riziko, neboť mohou být výrobcem dálkově řízeny a v případě potřeby učiněny nepoužitelnými anebo vypnuty.
O extrémních, technokraticky potenciálně totalitních opatřeních pro centralizaci a shromažďování obyvatel na minimální rozloze v zemi s tradicí, že se naopak dříve dodržovalo a bývávalo kýženým cílem a ideálem jednak rozptýlené bydlení napříč zemí, jednak co největší soukromí /vše nyní maskováno pod rouškou dobrých úmyslů, aby byla města obyvatelnější/, o tomto odlidšťování jsem psal v článku O „chytrých“ 15minutových městech. Co bude všudypřítomná síť monitorování, propojenosti a synchronizace pomoci kamer, čidel a digitalizace znamenat pro vaše soukromí a zdraví? Je záření mj. z hustě rozmístěných antén a základnových převodních stanic doopravdy bezpečné i z hlediska dlouhodobých efektů?
Nicméně je nutno říct, že ten dogmatismus či hromadnou psychózu připomínající kult či sektářství nesdílí každý. Máme-li věřit zprávám veřejnoprávní televize NRK, jež se odvolává na průzkum agentury Kantar se více Norů než dříve staví kladně k ropě a plynu jako zdrojům energie a nikdy nebylo tolik Norů toho názoru, že by Norsko mělo pokračovat s těžbou a hledáním ropy a plynu v stejné míře jako dnes. Zároveň prý klesá nasazení pro vynucovaná opatření „zohledňující klima“ a to zejména mezi mladými.
A nejen to. Během poměrného krátkého období vyšlo najevo prostřednictvím průzkumů mj. agentury Sentio, výzkumných serverů www.oslomet.no a www.forskning.no a zpravodajců www.nettavisen.no, www.nrk.no apod., že mladí norští muži podporují Trumpa, požívají více masa, více posilují a pijí méně alkoholu. Toto je prý dozajisté vysoce znepokojivé a někdo je musel radikalizovat, aby se z nich stala pro rádoby „trendy“ a politicky hyperkorektní stát až takovou hrozbou. Někdy příště se třeba dozvíme, že ani omylem nestojí o tezi, podle níž existuje více pohlaví?
Jaké jsou norské klimatické cíle? Podle www.tilnull.no, www.wwf.no a dalších zdrojů Parlament rozhodl, že Norsko do roku 2030 sníží své emise o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Norsko si také klade za cíl snížit emise do roku 2050 o 90-95 %. Oba tyto cíle jsou zakotveny v tzv. zákoně o klimatu. Norská vláda se pro záležitosti klimatu dokonce chlubí ministerskou funkcí.
Avšak např. ekonom a analytik Øystein Sjølie se na podcastu Wolfgang Wee Uncut nechal slyšet o norských emisích, vč. jejich signálovém efektu, že se rovnají neměřitelným, neznatelným hodnotám, a tudíž nemají na blahobyt lidstva skrze klimatické změny žádné účinky. Na stránkách organizace údajných realistů v otázkách klimatu www.klimarealistene.com najdete na podporu tohoto tvrzení mnoho dalších. A podle badatelů citovaných www.dagsavisen.no je boj proti globálnímu oteplování stejně prohraný.
Ekonom a politik za Kjell Erik Eilertsen uvedl na www.finansavisen.no, že díky tomu, že norský plyn do značné míry nahradil v zemích EU uhlí, je EU se svým 47% snížením emisí z fosilních zdrojů energií od roku 1990 téměř u cíle. Zato Norsko, byť má primárně vodní energii, už takřka nemá v čem škrtat. Přesto si ale jako Norové klademe spoustu drahých zvláštních požadavků, jako je bezprecedentní zákaz topného oleje, bezprecedentní elektrizace plošin a nejvíce dotovaný trh s elektromobily na světě. Utrácíme desítky miliard korun a naše drahocenné vodní zdroje na klimatickou politiku založenou na plýtvání energií, jaké svět ještě nezažil.
Kdo vytěží poslední ropu a plyn? Záměr norských společností Equinor a Aker BP je podle www.e24.no takový, že v norském šelfu nemá zůstat nic. Dotaz www.nrk.no směřován na norskou vládu, zda je to i její ambice, se ale s žádnou odezvou nesetkal. Přesto vláda podporuje prostřednictvím www.adressa.no a www.aftenbladet.no tzv. „roadmap“ pryč z fosilních zdrojů energie a již nějakou dobu aktivně pracuje na naceňování CO₂, zúčastňuje se systému emisních povolenek EU.
Podle diskusního pořadu Debatten veřejnoprávní televize NRK plánuje vláda obnovit kdysi zrušené DPH na nové elektromobily, k tomu navýšení tzv. engangsavgift /jednorázové daně/. K tomu nutno přičíst navýšení daně o pět korun za benzín a šest za diesel, a to v průběhu deseti let, jak sdělil www.finansavisen.no. Navíc povede naceňování pohonných hmot podle emisních povolenek EU od r. 2027 k dalšímu zdražování.
Nic nenaznačuje tomu, že je možné pro norské zemědělství splnit klimatické cíle. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad na svém webu www.riksrevisjonen.no. V článku Když politická korektnost trumfne ohledy na zdraví občanů i zvířat jsem psal o inhibitoru metanu zvaném bovaer. Ve světle tzv. dohody o klimatu mezi státem a zemědělstvím lze tušit pohnutky za tím, proč byl bovaer prosazen jako prý účinné opatření v prospěch klimatu. Co se to vlastně děje a kdo je tou hybnou sílou? Jsou samotní zemědělci skutečně pro, aby se tato látka používala anebo jsou k tomu dotlačováni?
Nyní to podle www.vg.no, www.tv2.no, www.nrk.no i dalších zdrojů prasklo nejdříve v Dánsku, kde měly kvůli zkolabovat bovaeru krávy, což způsobilo pozastavování dalšího přidávání této látky do krmiva v Norsku. Podle www.dagbladet.no se někteří norští zemědělci dožadují toho, že se bovaer nikdy nevrátí a další v protestu proti svým vlastním organizacím zrušili své členství, jak se dozvíme třeba prostřednictvím listu Dalane Tidene i výpovědí zemědělců na sociálních sítích.
Ovšem již dlouho předtím, než se toto provalilo, pojali zákazníci podezření a zavrhli ve velkém kupovat mléko a mléčné výrobky značky Tine s téměř monopolním postavením, o čemž pojednával mj. list Nationen. Spotřebitelé delší dobu reagují odporem a prodej se zhroutil, zato konkurenti rozšiřují výrobu.
Nehledě na to, kdo věděl co: Má někdo vůbec morální právo manipulovat s přirozeným, cirkulárním biologickým procesem u zdravých zvířat jen proto, aby v rámci „politiky klimatu“ mermomocí snížil nějaké číslo vyjadřující emise v rámci cílů, jež ještě ke všemu mohou být zbytečné či postavené na mylných základech? Nejobludnější na tom je to, když si následky tohoto experimentu odnesou nevinná zvířata a co teprve lidé, jež konzumují bovaerem znečištěné mléčné a masné výrobky?
Ignorovali varování profesora Jana Raa, viz www.janraa.no či podcast Snakk med Silje, kde rozebírá Raa vliv bovaeru na organismus skotu i lidí. K dalším kritikům patří prý nejznámější a hodně citovaný dánský veterinář Jørn Erri, viz www.bovaer.dk. Schovávala se společnost Tine, vlastněná samotnými zemědělci, celou dobu za schvalování potravinářskou inspekcí a zemědělci se tak stali rukojmími nečisté hry? Podle Gunnara Stavruma, redaktora zpravodajského webu Nettavisen, zemědělská organizace Bondelaget spolu s potravinářskou inspekcí mlží o náznacích nebezpečí spojených s bovaerem. Podle www.nettavisen.no dokonce záměrně neinformovaly o nálezcích spotřebitele a zadržovaly takové informace. Redaktor proto volá po větší transparentnosti. Zato jednotliví norští zemědělci se přes facebookovou skupinu proti inhibitorům metanu a pro čisté mléčné a masné výrobky s rostoucím počtem členů /t.č. přes 55 000/ podělili o svých špatných zkušenostech s bovaerem a onemocnění jejich skotu.
Bezohlední rozmařilci tedy prozatím hodili zpátečku, ovšem co asi nasadí příště? Takhle daleko to tedy může v závodění o co nejbláznivější snahy „v zájmu klimatu“ zajít, a to ještě zdaleka nejsme u oněch experimentů u konce. Podle www.sivilisasjonen.no i četných diskutérů zejména na sociálních sítích může takové tupé a nedemokratické počínání zhatit celou důvěru v potravinářskou výrobu a pošramotit pověst zemědělství i úřadů.
Yngvar Brenna
Paradoxy porodnosti
Úhrnná plodnost (průměrný počet dětí na jednu ženu) v Norsku klesla na 1,44 dítěte (v České republice 1,37 dítěte) a Norové na propad reagují, jako kdyby šlo jen o další spíše špatnou zprávu, jednu z mnoha takových.
Yngvar Brenna
Smíte být v r. 2025 proti potratům?
Brutální upřímností pěkně od plic se nezavděčíte, naopak si zaděláte na stupňující se agresivitu vůči vaší osobě. Zářným příkladem toho je 20letá Ingrid O. Hovlandová, jež se svým výrokem, jakkoli sporným, sama ohrozila na životě.
Yngvar Brenna
Zrada na norské voliče a následné schovávání se
Výživná sdělení. Sledování reakcí Norů po trapasu s politickou nepoctivostí je počteníčko. Pakliže vyhrála Dělnická strana volby na lichých premisách, přinese toto oklamání voličů, tato ostuda naší rádoby demokracie, pád vlády?
Yngvar Brenna
Vzácné nálezy v norské jeskyni
Žádné jiné místo na Severu si prý nezadá s čerstvými objevy v jeskyni nedaleko severonorského města Narvik. „Vyrazilo mi to dech“, zprostředkuje své dojmy profesorka Univerzity v Oslu.
Yngvar Brenna
„Okurková sezóna“ Norů a další stravovací bizáry
Norové to (ne)tuší a jedí, resp. pijí jako pominutí: Společným jmenovatelem několika bizárů poslední doby jsou pochutiny, ať už v pevné či tekuté podobě. A jsou to vizitky dost značné části obyvatelstva.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Finále Stranger Things tajili i před námi. Nikdo netušil, co přijde, říkají hvězdy seriálu
Premium Netflix čeká na konci letošního roku velké loučení. S jedním z jeho největších hitů vůbec –...
Zima, otročina a šikana. Velitele ukazují Černí baroni přesně, vzpomíná pétépák
Premium Brzy mu bude 96 let. Je jedním z posledních žijících „černých baronů“, tedy pétépáků, kteří...
V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun
Sledujeme online Nedělní jednání zástupců USA a Ukrajiny v Ženevě o americkém plánu na ukončení války přineslo posun...
Evropa navrhla úpravy plánu: Žádné území zadarmo Rusům a více vojáků Ukrajině
Evropská delegace na jednáních v Ženevě předala upravenou verzi amerického plánu na ukončení války...
- Počet článků 110
- Celková karma 10,81
- Průměrná čtenost 355x