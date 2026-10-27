Norské zdravotnictví na dně i na špici
Krize ve zdravotnictví se rok od roku zhoršuje a zároveň musí být zdravotnický systém schopen zvládat katastrofy, pandemie a válku. Nedostatek personálu v obecních i specializovaných zdravotnických službách znamená, že personál čelí velmi náročným a v některých případech extrémním pracovním podmínkám. V následku toho zaměstnanci onemocní a/nebo odcházejí ze zaměstnání. Politici vědí, že služby nejsou dostatečně financovány, ovšem ministr financí si neuvědomují závažnost a obává se inflace, takže vláda Dělnické strany se zdráhá přidávat prostředky. Ani opozice nechce měnit model státního vlastnictví a řízení nemocnic v podobě tzv. regionálních helseforetak /“zdravotnických podniků“/, jenž se rozrostly o další a další byrokraty /přeplacené ředitele, ekonomy, právníky a komunikační poradce/, jimž se ve větší míře, než ostatním přidává a kteří požívají i další výhody, o nichž se mohou ostatní zaměstnanci ve zdravotnictví nechat zdát. Podle názoru mnohých kritiků zdravotnictví jsou manažeři hodnoceni pouze na základě krátkodobých škrtů a úspor, čímž je mnohdy ohrožena kvalita, inovace a pracovní prostředí zaměstnanců.
Kdo platí cenu za to, že zdravotnictví nestačí? Do značné míry pacienti a jejich blízcí, a to v podobě zhoršeného zdraví, ztráty příjmu a větší zátěže spojené s péčí, a také okresy v důsledku zvýšených nákladů v dalších oblastech sociální péče třeba proto, že musí platit státu za „nekonečné“ nemocniční pobyty osob zralých na návrat do patřičných okresů, jelikož tyto okresy nemají lidské zdroje či vhodná obydlí, aby tyto lidi přijaly. Při dlouhých norských čekacích dobách se dostane opožděné diagnózy, delšího průběhu onemocnění a ztráty kvality života. Proto jsou stále častěji nuceni platit z vlastní kapsy za soukromou zdravotní péči nebo zdravotní pojištění, aby se vyhnuli frontám. Lidé s dlouhým vzděláním a vysokými příjmy se dožívají v průměru o 5 až 8 let déle než ti s krátkým vzděláním a nízkými příjmy, dočteme se z údajů Folkehelseinstituttetu /Ústavu veřejného zdraví/.
Obvodní lékař Øyvind Sandnes je podle www.tv2.no reprezentativní pro bouřící se norské lékaře. Místo, aby řešil výzvy související s profesí a přispívali k vývoji prospívající pacientům řeší čím dál více zhoršující se finanční situace své ordinace, škrty a má na pacienty čím dále méně času. Proto během ani ne tří let odešlo z norských nemocnic 1980 lékařů-specialistů, a to nejsou zahrnutí ti, jež odcházeli do důchodu. Důsledek toho je, že se pacientům dostávají slabší odborné služby, setkají se s menší kapacitou a ovlivňuje to vzdělávání nových specialistů, tvrdí serveru www.tv2.no Hans-Christian Myklestul z Allmennlegeforeningen /Svazu obecních lékařů/.
Tyto nálady hutně přiživuje rušení oddělení i celých nemocnic a stavba nových mimo (větších) měst. A na novostavby či přestavby si musí nemocnice půjčovat od svého vlastníka – státu a jako přítěž platit mu úroky. Podle www.vg.no přes 200000 Norů čeká na zdravotní péči v průměru 76 dní, avšak mnozí o dost déle. V psychiatrii bylo během 23 let zrušeno 42 % lůžek, uvedl server www.psykologisk.no. A jak psal www.vg.no bývá ten zbytek lůžek obsazen lidmi odsouzenými k povinné péči, a tak se ostatním duševně nemocným kolikrát dostává odpovídající léčba. Navíc se podle www.tidsskriftet.no během deseti let snížil průměrná doba hospitalizace na psychiatrii z 27 na 18 dní. A jak se dozvíme prostřednictvím webu www.nrk.no, časopisu Sykepleien a dalších zdrojů odmítl norský parlament zákon zakazující, aby pacienti již od mládežnického věku museli kvůli nedostatku vhodných uzpůsobených bytů proti své vůli žít v pečovatelských domovech.
Podle www.nettavisen.no trpí jeden ze tří pacientů norských nemocnic stavy, jimž lékaři nemohou přijít na kloub. Náklady pro společnost jsou obrovské. Podle výsledků průzkumu zveřejněných na www.tidsskriftet.no se jednomu z pěti Norů sám nedostala péče, popř. se nedostala někomu blízké/mu. Zároveň uvedlo 47 % dotázaných, že má malou důvěru ve zdravotnické služby obecně, a pouze 11 % se domnívá, že péče o duševní zdraví je dostatečně dostupná.
V kultuře strachu a mlčení ve zdravotnictví zaměstnanci podle www.tidsskriftet.no nehlásí závadné podmínky, nedbalost, chyby a kapacitní nedostatky. Důvodem je často strach z negativních reakcí, sankcí nebo horších kariérních příležitostí ze strany vedení. Kritika vlastních oddělení nebo priorit vedení je v mnoha případech vnímána spíše jako neloajalita než jako důležitý příspěvek k bezpečnosti pacientů.
Něco dalšího, čeho se bojí téměř všichni ošetřovatelé jsou nedostatky v znalosti norštiny. Podle časopisu Sykepleien jich sdílí tyto obavy o bezpečnost pacientů 98 %. Již to podle nich vede ke spoustě více práce.
V kontrastu k výše uvedenému je třeba uvést, že podle např. srovnání The Commonwealth Fund, americké soukromé nadace zabývající se zdravotnictvím, či www.usnews.com jsou pohotovostní lékařská péče a život zachraňující ošetření v Norsku na velmi vysoké úrovni. A spoluúčast a zastropení pacientových výdajů zabraňují tomu, aby se lidé kvůli onemocnění či újmám na zdraví vydali z peněz, ač drtivá většina z úkonů není pro pacienty zcela zdarma.
Zdroj www.thelancet.com pochvalně pojednal o norských úspěších, pokud jde o to, přežít rakovinu. Míra úmrtnosti po infarktu a mrtvici patří mezi nejnižší mezi zeměmi OBSE. Méně než činí průměr v zemích OBSE se v Norsku používají antibiotika. Tyto i další ukazatele úspěšnosti norského lékařství/zdravotnictví přinesl www.dn.no.
Obhájců systému je dost. Mnozí ho, dejme tomu, prostřednictvím sociálních sítí chválí a děkují za pomoc a péči, profesionalitu a ochotu, jež se jim dostaly. Ovšem jiné zkušenosti má s norským zdravotnictvím kdekdo. Nikdy nepodalo více pacientů stížnost na pochybení při péči, jak uvedl www.fysioterapeuten.no. Chronicky nemocná a blízká osoba Natasha Kjærstadová, jež prostřednictvím deníku Dagbladet popsala, jak ministr zdravotnictví blufuje a svádí, když hovoří a píše o „nejlepším zdravotnictví na světě.“ Abyste se jakožto pacient probojoval až k pomoci, potřebujete podle Kjærstadové peníze, znalosti systému, vašich práv a možností a na neposlední místě síly.
Velká část zodpovědnosti i finanční zátěže jde pacientovi na vrub: Tehdy, když potřebujete kvůli návštěvě zdravotnických specialistů se kvůli velkým norským vzdálenostem někde ubytovat, tak hotel i v menším městě vás stojí třeba okolo 2000 norských korun i více. Z toho se vám proplatí max. 500 korun. A třeba potřebujete kvůli svému stavu vzít s sebou na cestu ještě někoho dalšího, což vám podle složitých pravidel nemusí proplatit, stejně jako řada nutných léků. Nicméně nemáte-li na toto vše tak musíte ustanovený termín vyšetření či zákroku zrušit. A jste-li na cestách za specialisty déle než 12 hodin, tak můžete zažádat o příspěvek na stravné 225 korun, což při dnešních cenách nepokryje ani cenu oběda. Navíc musíte být natolik zdraví, že dokážete získat informace o tom, kde a jak zažádat o proplacení toho, na co máte na papíře nárok.
Avšak papírování není vyhrazeno pacientům. Od března musí lékaři úřadům doložit, že každá konzultace byla z medicínského hlediska nutná. Mnozí lékaři má podle často medializovaného lékaře Mozzie Marvatiho, jak sdělil prostřednictvím www.vg.no a sociálních sítí, pocit, že stát nevěří jejich soudnosti a chtějí důkaz podle úzkoprsé finanční definice. A to i tehdy, když konzultace skončila vyjasněním situace a několika uklidňujícími slovy. Ministr a zdravotní úřady lékaře často chválí. Druhou rukou ovšem doktory zpravidla dusí. Ušetřete nám konečně to pokrytectví, žádají.
Slovním spojením „lékařství jako na pásu“ se podle www.tidsskriftet.no popisuje vládní tlačení na digitální služby praxe obecních lékařů. Kritici varují, že povrchní online konzultace ohrožují kvalitu a oslabují tradiční systém místo péče o pacienta jako celek, dále ohrožují důvěru mezi lékařem a pacientem.
Od politiků je do první linie zdravotnických služeb, tedy k nám zdravotníkům, příliš daleko, prohlásila na sociálních sítích předsedkyně norského svazu zdravotníků Lill Sverresdatterová Larsenová. Poukázala na to, že schází skutečná politická vůle a pochopení pro každodenní život a skutečné potřeby těch, kteří pracují ve zdravotnictví a pečovatelských službách. Personální podstavy, neutuchající dřina a zátěž těch, jež ještě nějaký ten pátek vydrží, až vyhoří, podle diskusního fóra www.debatt.no neustále aktualizují slova jako Zdravotnictví nelze vybudovat jen na tvrdé práci a idealismu. Někteří odcházejí proto, že profesionálně nedokázali snášet kulturu, kde nejsou odchylky z norem vnímány jako problém.
Yngvar Brenna
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