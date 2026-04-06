Norské Velikonoce
Kdejaký Nor vyrostl v rodině, kde zpravidla matka doma zdobila domácnost velikonočními záclonami, běhouny na stůl či stěnu, ubrusy, ubrousky, prostíráními, jídelnými soupravami, figurkami kuřátek, slepiček, kohoutků, jehňátek, beránků a zajíčků, dále svícny, svíčkami, květinami, věnečky, leporely a vším možným především v žluté barvě, ovšem i v dalších barvách. Mnhody jsou tyto předměty, jež bývají rukodělné práce, předávány z jedné generace na druhou a mají pro majitele značnou pamětní hodnotu. Navíc Norové vnímají a tvrdívají, že motivy bývávaly dříve krásnější. Ovšem pokud měly být Velikonoce na chalupě, tak se o zdobení postarali leckdy prarodiče.
Bílou sobotu rodiče svým dětem uspořádají hon na velké velikonoční vejce napěchované dobrůtkami. Někteří to zpestří/ztíží dětem hádankami či bludištěm, jež dovedou děti k vejci „snesenému“ velikonočním zajíčkem. Jsou i tací, jež nemají konkrétní plán, jak na to, a tak se cesta k cíli vytvoří podle momentálních vnuknutí. A asi jediní, kdo vyrazí na lov velikonočních vajec pomoci přístroje určeného k lokalizaci osob zasypaných lavinou jsou lidé od firmy Hemsedal Fjellsport, jak se dá vyvodit podle videoklipu firmy na sociálních sítích.
Další zvyk spojen s Bílou sobotou bývávalo vyrazit na některý kopec či horu, aby se pozorovalo východ slunce. Oblíbené bývají stolní hry, kvízy, karetní či další společenské hry.
Někteří vyrobí z různých materiálů v domácí či venkovní „dílně“ /dovolí-li to počasí/ velikonočního zajíčka vlastníma rukama, do nějž v noci vloží překvapení. Potěší i malování vajíček či jejich vaření ve vodě s jalovcem, dokud vajíčka nezískají žluté barvy. A ani Norům není cizí ani utrhávání či uřezávání větiček, jež jsou zdobeny zbarveným peřím.
I volné prostranství měst až po výlohy bývají vyzdobena a to přesto, že bývají o Velikonocích kvůli masovému nájezdu Norů na chalupy prázdnější a ztichnou více než o Vánocích. Některé mateřské školy vyzdobí strom poblíž budovy školy, z nějž se stane poutač pro oči, jenž rozveselí.
Obdarování sousedů vejci s lahůdkami a kyticí je oblíbeným zvykem některých. Řada firem věnuje svým zaměstnancům či zákazníkům za využití jejich služeb či koupí zboží vejce s tajným obsahem či záhadný dárkový koš, další tatáž vylosují bez povinnosti cokoli kupovat.
Soukromé rádio Radio Norge přineslo v pořadu Ranní klub s Lovenem a spol. /Morgenklubben med Loven & Co/ ze srandy žebříček deseti aktivit, které Norové provozují pouze o velikonoční dovolené. Umístil se mj. skrytý půvab prochladlé chalupy, dokud se nevytopí a chození po ní půl dne v prošívané bundě, dále pomýlené hledání šesté kostky na yatzy (ačkoli se tato hra hraje pomoci pěti kostek) či vyvrácení mylné představy o tom, že velikonoční ráno vás zbaví starostí a kocoviny.
Dlužno dodat, že se Velikonoce pro některé rovnají očištění lodí či pramic od povlaku nečistot. Pro některé bývá vrchol Velikonoc ponor do ledové vody, možná v kombinaci s posezením v sauně. V Karasjoku se závodí v divoké jízdě sněžnými skútry, jež kolikrát letí vzduchem či se pokouší dostat na druhý břeh řeky či jezera s tajícím ledem. Také se na mnoha místech koná spousta běhů či skoků na lyžích, či se jezdí v boulích. A na určitých místech mívají mládežnické odnože dobrovolných organizací jako např. Norsk Folkehjelp „stanice“ kde rozdávají lyžařům šťávu, kávu, bujon, kakao či „ovesnou polévku“ /v podstatě řidší kaši/. Tytéž laskominy lze kupovat také v těch turistických chatách, kde bývá o Velikonocích obslužný personál. Ovšem jestli jste si mysleli, že Norové lyžují mnohem více než ostatní národy, tak to ne: Podle průzkumu zveřejněného na webu Norského statistického úřadu www.ssb.no se jich na lyžích za loňský rok vydalo jen 36 %. V posledních letech klesá jak počet těch, jež si alespoň jednou roce zalyžují, tak počet těch, jež si dopřálo alespoň jednu dlouhou túru na lyžích.
Jeden z nejzvláštnějších velikonočních zvyků na světě je podle videa norského velvyslanectví v dánské Kodani na sociálních sítích jev čtení, dívání se i poslechů detektivek zrovna o Velikonocích. Prý celá populace je hltí v podobě knížek i televizních a rozhlasových seriálů. Dále nemá kromě Dánska žádná země o Velikonocích tolik volných dní jako Norsko. Norové totiž mají právo na pět dní za sebou.
Hltají se kromě čokolády Kvikk Lunsj, jejíž chuť připomíná světoznámou Kit Kat, také speciální sladkosti, jež se jindy než před Velikonocemi a během nich neprodávají a o které vedou řetězce pokaždé cenovou válku. Nikdy se neprodá ani nespořádá tolik pomerančů, jako zrovna v průběhu velikonočního týdne. Norové jsou podle www.tv2.no s dovozem 33 000 tun ročně vůbec v pojídání pomerančů mistři světa. Důležité je také baštění vajec i jehněčího /hřbet, filet, stehno na různé způsoby/. Věděli jste např., že se mohou grilovat na ohni hotově dušené jehněčí kotlety? Podávat si je můžete třeba s brusinkovým terčem a bramborovým salátem, bylinkami, brambory na smetaně, květákové pyré. K jídlu či bez si mnozí Norové o Velikonocích dají první piva venku. Velké obliby se těší také limonáda Solo, jež chuťově připomíná světoznámou Fantu, nicméně není až tak sladká.
Jsou tací, jež o Velikonocích rádi grilují venku, zato dalším stačí užívání si „opalování“ u venkovních stěn chalupy a pojídání pomerančů, čokolád, marcipánu či dalších sladkostí, popř. třeba vaflí s džemem či zavařeninou a popíjením kakaa, kávy či teplé šťávy z černého rybízu. Či se shlukuje rodina s hosty kolem pánve zavěšené nad otevřený oheň venku. Anebo si dají tyto lahůdky během lyžařské túry v lese či na horách. Běžné bývají i pomalé snídaně s větším osazenstvem.
Milovníků velikonočních záhad, hlavně v těch detektivkách, je, jak zmíněno, dost, avšak pro některé z nich i řadu dalších lidí jsou z nich zdaleka největší události ty, jež se váží k Ježíši Kristu, ty jsou pro ně ty pravé detektivky všech dob. Věřící proto putují k velikonočním bohoslužbám i koncertům s náboženskou hudbou v kostelích, modlitebnách, venku či jinde.
A na závěr jen tak mimochodem uvádím, že během Velikonoc pracují v mezinárodním kolektivu zaměstnanců turistické chaty Gjendesheim v jedné z turisticky nejvyhledávanějších oblastí Norska, totiž v Domov obrů /Jotunheimen/ i dvě Slovenky, a podle videoklipu, jenž s nimi pořídil norský zaměstnanec chaty, tak těmto holčinám moc záleží na tom, aby by byly o Červeném pondělí polity vodou z kbelíku a šlehány pomlázkou, aby jim tak bylo zajištěno zdraví. Tohoto zvyku jsme si kdysi běžně užili i v Norsku, a sice Velký pátek. Na rozdíl od slovanského zvyku to byli rodiče, jež šlehávali své děti a vnímalo se to jako připomínka utrpení Ježíše Krista.
Yngvar Brenna
Jak požadavky jménem klimatu trestají nejen norský venkov, vč. arktických oblastí
Obsáhle a neúnavně vám přináším další „pecky“ z norského zpravodajství a přibližuji vám především pohledy do zákulisí, jež se nedočtete nikde jinde, aktuálně o dalších dopadech zvláštní norské posedlosti „klimatem.“
Yngvar Brenna
„Jak můžeme znát ceny pohonných hmot my, jež se necháváme vozit ve vládních limuzínách?“
Takhle to drcení vysokými cenami vystihl karikaturou Roar Hagen prostřednictvím deníku Verdens Gang. Svou umíněností začínají norský premiér a ministr financí připomínat Marii Antoinettu a její slavné Ať jedí koláče!
Yngvar Brenna
Další paradoxy rádoby politiky pro klima
Norský parlament hodil do „klimatické neutrality“ během r. 2030 jakožto cíle vidle. Přesto je absurdita pěstovaných dogmat „pravověrců“ nepřetržitě povyšována na další level. Kdo vyrukuje s pravdou ven?
Yngvar Brenna
Norské matení pohlavími
Máte pocit, že jste v nějakém panoptiku a ejhle, nejsme, jsme v Norsku. Norskem stále rezonuje spousta podivností vážících se k pohlaví a nepoleví ani samozvaní „sociální inženýři.“
Yngvar Brenna
Cestovní ruch jako mor
Omezte konečně někdo ten cestovní ruch, cupují Norové zahraniční turisty v Norsku a pokoušejí se vyrovnat s třeskutě aktuální drsnou realitou.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?
Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá...
Sídliště Solidarita
Na Velikonoční pondělí 06.04.2026 bylo možné na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích vidět...
Praha 1
Dočasně umístěný Kohoutí kříž na Křížovnickém náměstí.
Plzeň propojí cennou oblast v Doubravce sv. Jiří s Pecihrádkem a centrem města
Plzeň propojí přírodně i historicky cenný prostor sv. Jiří v městské části Doubravka, častý cíl...
Ostrava plánuje unikátní domov pro seniory a jejich mentálně postižené potomky
V Ostravě by v budoucnu mohl vzniknout nový typ sociálního zařízení pro společný pobyt lidí s...
Pronájem bytu 1+kk, 36 m2 ul. Loudova, Olomouc
Loudova, Olomouc - Slavonín
13 000 Kč/měsíc
- Počet článků 134
- Celková karma 11,66
- Průměrná čtenost 338x