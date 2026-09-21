Norské školství, odpočívej v pokoji
Čtyři z deseti norských žáků prý neumějí přečíst ani Medvídka Pú. Podle zhoršujících se výsledky PISA testů norské školství není schopné předávat žákům základní dovednosti. Na výzkumném serveru www.forskning.no s odkazem na průzkum mezi učiteli se dočteme, že popisují své žáky jako „závislé na neustálých podnětech“ a očekávající „okamžité uspokojení a odměny“. Pokud nedostanou okamžitou zpětnou vazbu, na niž jsou zvyklí ze světa her nebo sociálních médií, „vypnou“, což oslabuje sebeovládání a vytrvalost. Též bojují s logickým myšlením a chtějí rychlá řešení, spíše, než aby mysleli sami za sebe. Očekávají nejlepší známky za minimální úsilí a známky se staly důležitější než skutečně odvedená práce, již je třeba k jejich získání vynaložit, uvádějí učitelé. Mnozí jich se více snaží o to, aby byli přátelé, než aby byli bezpečnými autoritami. Potýkají se s nepřijímáním pravidel a mezí ze strany žáků. Tehdy, když se známky stanou důležitějšími, než učení prý mizí vnitřní hodnota znalostí a dovedností.
Klást na žáky požadavky je mnohdy vnímáno jako výraz očekávání, důvěry a úcty. Jenže Norsko prý utratilo obrovské částky na to, aby děti zhlouply. Uvedl to prostřednictvím www.vg.no Sondre Undertun, bývalý učitel základní školy. Podle něj se digitalizací a nákupy, údržbu, opravy a náhrady Chromebooků, jiných notebooků a iPadů takřka každému žákovi a dále digitálních licencí, aplikací, sítí, platforem na učení, digitálního učiva atd. nezúročilo vůbec nic.
Někteří žáci se údajně cítí být pokusnými králíky neustálých reforem a „pedagogických projektů“ politiků ideologicky odrážející aktuální trendy. Jenže to, co fungovalo v jedné třídě, nutně nemusí klapat v těch dalších. Každá třída tvoří samostatný kontext. A někteří učitelé se mimo jiné proto zdráhají ještě více státnímu řízení vzdělávacímu sektoru tak, jak se nechal slyšet premiér Jonas Gahr Støre, že chce. Bude to znamenat další převálcování praxi a profesních znalostí a jednací prostor učitelů a vedoucích škol? Jeden z kritiků toho je prostřednictvím www.aftenposten.no Simen Spurkland, učitel na střední škole. Myslí si, že pokud nevyjde to, co podnikne vůči své třídě učitel, pak nepomůže kvalitní osnova, učiva ani další nápomocná opatření či rámce.
Podle sociologa a komentátora Kjetila Rolnesse prostřednictvím www.aftenposten.no nejsou znalosti a dovednosti v norském školství na prvním místě. To potvrdilo i několik účastníků posledního dílu diskusního pořadu Debatten norské veřejnoprávní televize NRK. Nejsou na prvním místě, na rozdíl od důstojnosti člověka, radosti z tvoření, nasazení, nutkání prozkoumávat, uvědomělosti ohledně životního prostředí a klimatu, spolupůsobení/účast atd. než je v osnově zmínka o učení se učiva k předmětům je zmínka o sociálním učení (norsky sosial læring). Důležitá je empatie, dále „naslouchající dialog“ a „uvědomělost ohledně vlastních postojů, názorů a stanovisek.“ Navzdory důrazu na vztahy, sounáležitosti a bezpečí je stále více těch, jež ve škole nezapadají, necítí se tam komfortně, nudí se a zápasí s motivací. Péče naruby, jak norský koncept školství nazval Rolness, ani nemůže přinést kýžené výsledky. Musí být matoucí nastěhovat se do Norska, země bez požadavků a očekávání ohledně žákovsých snažení se ani následků neučení se a špatného chování, kde se žákům neříká „Tyto věci musíte umět“ či „Je třeba makat, dokud se to nenaučíte“, zato jsou požadováni o to, abyste si hlavou nechali projít své vlastní procesy učení…
To, že mnozí žáci neumějí psát svou mateřštinu, a to ani ve věku 16 let, je pro mnoho učitelů frustrující. Jeden z nich, Asle Aasen Gundersen, uvedl prostřednictvím www.nettavisen.no, že žáci norských středních škol jsou trvale nedostatečně informováni o zdrojích informací, nemají příliš aktuální znalosti o světě ani žádné porozumění pro dějiny, poněvadž si ke znalostem sami proklikali cestu a nevnímali je jako vývoj tak, jak bývají pojaty v knize, jež je koneckonců ať už tematicky nebo chronologicky uspořádaná. Slabí žáci jsou drženi nad vodou jen proto, že politici mermomocí tlačí na učitele, aby nepřipustili, aby ve škole propadli.
Norští žáci mají příliš mnoho moci a tu je třeba okleštit, míní v podcastu Wolfgang Wee Uncut+ Ola Buxrud, učitel na střední škole v Oslu. Podle něj je neuvěřitelné vzácné, že v Norsku uvidíme politika, jenž prohlásí, že odejme práva skupině lidí, v tomto případě žákům a to přesto, že jsou si všichni dospělí zajedno v tom, že by měl ve školách vládnout klid, pořádek a kázeň. Politici tu odvahu nemají, aby změnili stav, kdy je toho v předpisech příliš, co podporuje žáky, a naopak příliš málo toho, co podporuje učitele. Pakliže nastane mezi žáky a učiteli spor, vyhrají žáci, čehož si obě strany uvědomují a výsledek jsou třídy, v nichž mají žáci moc, jež by neměli mít.
Učitelé vnímají, jak moc se změnilo vykonávání jejich povolání. Podle jednoho z nich, Einara Myrflotta prostřednictvím deníku Drammens Tidende bývával dříve „jen“ učitelem, zato dnes musí být psycholog, rodinný terapeut a terapeut, jenž pomáhá žákům zvládat psychické potíže spojené nejen se školním prostředím. Očekávání na učitele je podle něj tolik, že se úloha stala příliš bezmezná a nezvladatelná, což má dopady pro zdraví učitelů i nábor nových pracovních sil do škol. Školství prý převzalo roli pedagoga, psychologa, nutričního poradce a sociálního pracovníka. Vláda a vedení škol jen zřídka řeší, jak tento posun v odpovědnosti odvádí pozornost od čisté výuky. Učitelé jsou tak chyceni v pasti mezi rolí pedagoga a neustálým bojem s emocionálními a sociálními krizemi. Skutečně má být škola opravnou společnosti?
Inkluze migrantských dětí v norských školách prý selhala, přitom se téměř všichni bojí veřejně a neanonymizovaně říkat pravdu, jenže tu neumlčíte. Žactvo je stále méně jednotná skupina etnickým původem, rodinným zázemím, podmínkami k učení se atd. Čím dále více jich má složité problémy. Je jejich stále silnějším zastoupením ve třídách opravdu až takovým požehnáním tak, jak tvrdí politici a další migraci naklonění spoluobčané? Podle komentářů na sociálních sítích bývají starousedlíci mnohdy zcela jiného soudku. Komentátor Jan Bøhler napsal na www.subjekt.no o problematice kolem toho, že je čím dále více škol, kde děti migrantů tvoří přes polovinu žáků, jež mnohdy neumějí norsky ani před tím, než začnou chodit do školy. Z výzkumného serveru www.forskning.no vyčteme, že se učitelům práce více líbí tehdy, staví-li se k multikulturní společnosti kladně. Pak svou práci vnímají jako inspirativnější a smysluplnější. To vychází z mezinárodního studia RefugeesWellSchool.
Ovšem nakolik svobodní jsou učitelé na to, aby odvázaně promluvili o odsouzeníhodných poměrech na svých pracovištích? Podle vzdělávacího portálu www.utdanningsnytt.no má osm z deseti učitelů za to, že tu svobodu nepožívají a polovina dotázaných je přesvědčena, že se nemůže svobodně vyjadřovat k politickým otázkám či se připojovat k společenské diskusi. A proč? Většina respondentů uvedla, že se bojí záporných reakcí ředitele či vedení školy.
V následku výše uvedeného a slovních válek politiků o školství se podle www.nrk.no počet žáků učených svými rodiči za deset let čtyřnásobil. Rovněž roste počet žáků v soukromých školách, jež dosud tvořily mizivé desetiny škol v Norsku. Je stále více těch, jež mají pocit, že veřejné školy nemají dostatek zdrojů a flexibility k uspokojení potřeb studentů. Láká je alternativní pedagogika v menších třídách, kde si učitelé a mentoři více všímají jednotlivých žáků-talentů. V některých obcích soukromé školy nahradily zrušené školy hrazené z rozpočtů okresů či krajů. Týká se to ale především měst: Údaje z kraje Østfold zprostředkovné zpravodajcem www.nrk.no ukazují, že téměř polovina studentů specializovaného studijního programu v městě Fredrikstad navštěvuje soukromou školu. Na soukromé školy chodí podle norského statistického úřadu méně žáků z řad přistěhovalců a více žáků s vysoce vzdělanými rodiči a vyššími příjmy domácností.
Avšak to, na co se nikdo s mocí něco změnit neodváží zaměřit, je podle přibývajících komentářů zásadní propast mezi školským systémem navrženým pro minulost vs. dnešní realita a mozková kapacita dnešních dětí a mládeže. Zatímco se politici hádají o zákazech mobilních telefonů, počtu vyučovacích hodin a zda jsou lepší učebnice nebo iPady, debata se často vyhýbá těm nejnepříjemnějším a nejstrukturálnějším pravdám. Školní vyučování si vyžaduje hlubokou, lineární soustřeďování se po dlouhou dobu. Zato dnešní mládež žije v digitální realitě charakterizované extrémně vysokým tokem dopaminu a neustálou záplavou informací. Místo toho, aby přepracovalo způsob, jakými jsou znalosti předávány, se školství snaží vnutit současným, hyperstimulovaným mozkům struktuře 19. století.
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